Избирательная кампания только начинается — в четверг ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Владимира Путина, и теперь действующий президент вправе открыть избирательный счет и начать сбор подписей — а претензии к иностранным государствам уже открыто высказываются.

Напомним, 21 декабря первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко, который курирует весь внутриполитический блок этого ведомства, заявил, что попытки вмешательства извне в президентскую кампанию 2018 года в России предпринимаются «уже сегодня». При этом он уверен, что на волеизъявление граждан они не повлияют.

В четверг критика иностранцев пришла из Российского общественного института избирательного права (РОИИП). Эту не слишком известную общественную организацию возглавляет бывший член Центризбиркома, а ныне член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Игорь Борисов, который прославился тем, что в октябре спровоцировал Владимира Путина рассказать о том, что «некие лица» собирают по всей стране биологический материал, «причем по разным этносам и людям».

Игорь Борисов Российский фонд свободных выборов

На этот раз РОИПП не только напомнил о сборе информации о россиянах некими загадочными иностранцами, но и усомнился в мотивации иностранных наблюдателей.

СПЧ переадресовал в ЦИК два обращения РОИПП.

В первом обращается внимание на то, что «10 сентября 2017 года веб-трансляцию с избирательных участков смотрели более 9,5 миллионов человек, 10% которых составляли запросы с IP-адресов иностранных государств».

Второе обращение — это жалоба на работу Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. В документе говорится, что БДИПЧ публикует свои заявления и доклады до официального подведения итогов голосования и зачастую ссылается на анонимные источники, которые не только нельзя проверить.

Особое внимание уделяется числу наблюдателей. По информации «Коммерсанта», в письме говорится, что планируемая численность наблюдателей БДИПЧ в 2018 году превышает среднюю численность миссии в Россию с 1995 по 2016 год «более чем на 10%». Среднее количество наблюдателей в миссиях по наблюдению за выборами ранее составляла 339, теперь же более 500 человек.

Отметим, что если верить этим цифрам, в 2018 году будет почти в полтора раза больше наблюдателей, чем обычно. Впрочем, РОИПП использует для расчетов среднее число, не показывая динамику. На выборы 2003 года БДИПЧ направило 460 наблюдателей. В 2007-2008 гг. представители БДИПЧ не участвовали в наблюдении из-за скандала: ЦИК поставил им слишком жесткие условия работы. В 2011 году за выборами в Госдуму наблюдали 200 представителей БДИПЧ (при изначально заявленных 260), столько же человек было отправлено в России в 2012 году.

Глава Миссии международного наблюдения БДИПЧ ОБСЕ Хайди Тальявини знакомится с работой модельного избирательного участка ЦИК РФ

Авторы доклада также утверждают, что «миссия не предприняла попытку встретиться с представителями всего спектра соответствующих объединений»: согласно перечню, наблюдатели от БДИПЧ встретилось только с четырьмя представителями «Единой России», с одним — от «Яблока» и от штабов кандидатов в президенты Ксении Собчак и Бориса Титова. При этом единороссы вообще не выдвигали своего кандидата.

В случае «сохранения подобных подходов к наблюдению за выборами в РФ могут быть поставлены под сомнение объективность, профессионализм и политическая нейтральность миссии БДИПЧ», — говорится в документе.

Впрочем, судя по тому, что письмо РОИПП было передано в ЦИК, особого эффекта от него ждать не стоит: комиссия под председательством Эллы Памфиловой делает ставку на прозрачность выборов, вряд ли отказ от сотрудничества с БДИПЧ может вписаться в эту концепцию.