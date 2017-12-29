Под конец года принято подводить итоги: что произошло, чего удалось достичь, а чего — нет и т. д. Занятие это настолько популярное, что крупные компании занимаются подведением итогов для своих клиентов: в социальных сетях то и дело мелькают итоги года от агрегатора такси или от какого-нибудь банка, оказывается, эти сервисы помнят о нас больше, чем некоторые думают.

Между тем Фонд «Общественное мнение» провел традиционный предновогодний опрос об ожиданиях, которые люди связывают с наступающим годом.

В ответ на вопрос о том, лучше будет 2018 год лично для опрашиваемого или нет, целых 46% респондентов заявили, что лучше. Это максимум за всю историю опросов, столько же было только в 2000 году, в прошлом году оптимистами были 45% опрошенных, а в 2015 — всего 25%. Считают, что ситуация ухудшится 6%, уверены в стабильности 34%.

Пик пессимизма пришелся, что неудивительно, на 1998 год. Тогда ухудшения ждали 38% опрошенных.

Характерно, что сейчас в ответ на вопрос о том, почему они ожидают улучшения, самая большая группа людей, 18% от опрощенных, отвечает, что просто верят в лучшее. 5% рассчитывают на увеличение доходов и, в первую очередь, зарплаты, 4% собираются менять работу, строят планы и т. д.

Главных поводов для пессимизма два. Одни указывают на то, что в стране упадок экономики, рост цен и другие экономические проблемы, другие замечают, что снижается уровень жизни, выплачиваются низкие зарплаты, пенсии и т. д.

Уверены, что для страны 2018 год будет лучше уходящего, 38% россиян, 34% особых перемен не предвидят, 6% ждут ухудшения. Улучшение экономической ситуации прогнозируют 29% опрошенных, и здесь оптимистичных ответов больше всего. В остальных сферах ожидают улучшений от 6 до 17% респондентов. Несколько больше (как правило, около четверти) — прогнозирующих ухудшения. Наиболее пессимистично люди смотрят на ситуацию с социальным неравенством: здесь 38% респондентов говорят, что в следующем году она только ухудшится.

Вообще на уточняющие вопросы люди чаще всего отвечали, что ситуация не изменится, ни в вопросе безработицы, ни в вопросе преступности и т. д., так что откуда уверенность в том, что в целом ситуация улучшится до конца непонятно — видимо, тут играет тот же оптимизм и вера в будущее, что и в вопросе про личные ожидания от предстоящего года.

Кемерово. Декабрь 2017 anatoly_l

Самые лучшие ожидания от экономической ситуации: 29% опрошенных считают, что она улучшится. Но и тут 45% уверены, что ничего не поменяется.

В конечном счете ожидания россиян от будущего года мало что о нем говорят — скорее это показатель того, как прошли последние недели или месяцы уходящего года (хотя и отмечено, что Центробанк в последнее время внимательно следит за инфляционными ожиданиями населения).

В опросе участвовали 1500 респондентов старше 18 лет – жителей 100 городских и сельских населенных пунктов в 43 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.