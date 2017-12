«Коммерсантъ» в статье «Год, который гулял сам по себе» иронизирует: в 2017-м случилось все, что можно, и ничего не произошло.

«С чувством глубокого Востока»: России в Азии в 2017 году стало заметно больше.

Почему у 2018 года есть шанс стать похожим на 2008-й и 1998-й объясняется в статье «Регулятор стабильности».

Как российский банковский сектор перешел под контроль государства рассказывается в материале «После ЦБ кулаками не машут».

РБК подводит некоторые итоги года в статье «Чем удивила экономика России в 2017 году».

«Известия»: «Год высокоточного оружия». В 2017-м Россия совершила прорыв в области создания и применения сверхточных ракет.

«Строительство ускорит рост экономики»: новое жилье и низкие ипотечные ставки внесут существенный вклад в ВВП.

«Валюта собрала очередь»: интерес населения к долларам и евро повысился в преддверии каникул на треть.

«Газета.ru» в материале «Сильные решения: события, которые потрясли мир» собрала топ-5 самых удачных политических решений 2017 года.

«Коррупционный. Такой газ из России Украине не нужен»: Порошенко купит у России только «честный и некоррупционный» газ.

«Сутки молчания. Ангольский спутник ответил Земле»: как специалисты смогли восстановить связь с ангольским спутником.

The Economist: «Рекордный спад Терезы Мэй» (Theresa May’s record-breaking plunge). Ни один премьер-министр в последнее время не падал еще так стремительно в рейтинге.

Bloomberg: «Почти половина британских покупателей в этом году потратили на Рождество меньше денег» (Almost Half of UK Shoppers Spent Less at Christmas This Year). Многие британцы, по всей видимости, затянули пояса. Это говорит о том, что у продавцов в эти праздники будет не так много прибыли.

The Wall Street Journal: «Президент Италии призвал к парламентским выборам» (Italy’s President Calls National Election). Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ, распускающий парламент. Новые выборы состоятся в следующем году.

CNBC: «Турция ответно снимает визовые ограничения, завершая ссору, длившуюся не один месяц» (Turkey mutually lift visa restrictions, ending months-long row). США и Турция сняли друг с друга визовые ограничения.

BBC: «Самолет ударился о здание на Мальте» (Plane blown into building in Malta). Частный самолет врезался в здание в международном аэропорту недалеко от Валлетты. В момент столкновения он работал на автопилоте. Сообщений о пострадавших нет.

Al Jazeera: «США возобновят визовые услуги в Турции в полном объеме» (US to resume full visa services in Turkey). Американское посольство в Анкаре заявило, что оно возобновит выдачу виз в Турции после перерыва, длившегося более двух месяцев.