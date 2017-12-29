Росстат потратит 320 млн рублей на информирование о предстоящей в 2018 году пробной переписи населения. Она пройдет в октябре в некоторых районах девяти регионов, в том числе, например, в столичном Свиблове и петербургском Княжеве.

При этом интересно, что уже с 1 января Федеральная налоговая служба должна начать вести реестр записей актов гражданского состояния — базу, в которой должна быть вся информация обо всех жителях России. В теории этого реестра должно быть достаточно для того, чтобы перепись не проводить.

Но, по всей видимости, в Росстате уверены: никакое создание единой базы не сможет заменить старой доброй всероссийской переписи населения. И, вероятно, они правы.