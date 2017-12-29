Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг подписал указ, распускающий парламент. Новые парламентские выборы состоятся 4 марта 2018 года. В связи с этим комментаторы в СМИ рассказывают о своих ожиданиях.

Эти выборы, пишет Wall Street Journal, лишний раз подчеркнут экономические и политические проблемы, которые преследуют Европу, а также представят Италию в роли слабого звена в европейском валютном союзе. Итальянские парламентские выборы встанут в один ряд с выборами, проходившими в Европе в 2017 году и, скорее всего, окажутся в русле той же тенденции, что и они, считают авторы. Там будут иметь большое значение такие факторы, как сильная разнородность настроений у избирателей, давление со стороны популистов и трудности с формированием правительства.

В дополнение к этому многим европейским лидерам Италия представляется нестабильным участком еврозоны. Это связано с тем, что у нее большой государственный долг, слабая банковская система и низкая конкурентоспособность. В таком контексте итальянские правящие левоцентристы пытаются, с одной стороны, противостоять натиску популистов (в первую очередь «Движению пяти звезд»), а с другой стороны противиться возвращению в политический мейнстрим Сильвио Берлускони.

Исходя из таких предпосылок, отмечает WSJ, большинство наблюдателей ожидают парализующей раздробленности в новом парламенте без отчетливого преобладания той или иной силы и затяжного периода политической нестабильности, что закономерным образом может сказаться на общем положении дел в еврозоне.

Еврозона сейчас переживает сильнейшее за последние годы экономическое оживление, которое было ощутимо даже в Италии. Ситуация в банковском секторе начала понемногу налаживаться, а граждане начали тратить больше денег (в частности, больше семей начали заводить вторую машину). Это отчасти смягчает тревогу по поводу предстоящих итальянских выборов. Но несмотря на это оживление, итальянская экономика развивается медленнее всех в Европе.

Financial Times пишет, что эти выборы станут испытанием для Италии. Они окажутся ареной для трехсторонней борьбы, в которой будут участвовать такие силы, как «Движение пяти звезд» (против истеблишмента), правящая левоцентристская Демократическая партия и оживившиеся правоцентристы под предводительством Берлускони в союзе с партией «Лига Севера», выступающей против евро. Ожидается, что каждая из сторон может рассчитывать получить от четверти до трети избирательских голосов. Это значит, что победителю будет трудно формировать правительство, что, в свою очередь, повергнет в страну в состояние политической и рыночной неопределенности.

Главный повод для беспокойства — это неработоспособный (из-за отсутствия решающего большинства) парламент. Этот сценарий представляется и наиболее вероятным, пишет FT, ссылаясь на эксперта. Если он действительно воплотится, то Италию после выборов ожидает неприятный период политических трудностей, во время которого будут постоянно возникать разговоры о досрочных выборах, слабом управлении и плохих перспективах по реформам. Предыдущие парламентские выборы в Италии были в 2013 г. Тогда с небольшим отрывом, но все же недвусмысленно победила Демократическая партия. С тех пор ее популярность заметно снизилась. Не в последнюю очередь, это связано с экономическими трудностями и последствиями европейского миграционного кризиса.