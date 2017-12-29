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29 декабря 2017, 19:20
Симон Жаворонков

Удар по эковахте

Андрей Рудомаха
Андрей Рудомаха
Фото Елены Синеок / Юга.ру

В Краснодаре неизвестные избили координатора общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Андрея Рудомаху. Об этом сообщил координатор другого местного движения в защиту прав избирателей «Голос» Давид Канкия.

«В Краснодаре напали на активистов "Эковахты". Избит Андрей Рудомаха», — написал Канкия, сопроводив пост фотографией, на которой видно, что у Рудомахи течет кровь носом и имеются ссадины на лице.

Также об избиении «Интерфаксу» рассказал заместитель координатора «Эковахты» Дмитрий Шевченко. «В Краснодаре, около дома одного из экологов, на Андрея и его спутников напали трое неизвестных. Они распылили перцовый газ в двух наших товарищей, а Рудомаху жестоко избили. Он госпитализирован», — рассказал Шевченко.

По его словам, Рудомаха, по предварительным данным, получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа. Налетчики, по его словам, похитили из автомобиля, на котором передвигались активисты, рюкзаки с аппаратурой, компьютерами, фото- и видеокамерами и документами потерпевших.

 
Андрей Рудомаха в больнице
Алексей Мандригеля / Facebook

Шевченко добавил, что нападавшие были в балаклавах.

Некоммерческая организация «Экологическая вахта по Северному Кавказу» была основана в 1997 году. В апреле этого года сотрудники «Эковахты» сообщали об обысках в организации. В сентябре 2016 года Минюст России объявил о включении «Экологической вахты по Северному Кавказу» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В Минюсте пришли к выводу, что организация занимается политической деятельностью и получает финансирование от американского фонда National Endowment for Democracy.

Активисты «Экологической вахты по Северному Кавказу» рассказали изданию The Insider, что ночное нападение, скорее всего, связано с «дачей Дмитрия Медведева», которую они вчера инспектировали. В ходе инспекции «дачи Медведева» было выявлено много нарушений, сообщил координатор «Эковахты» Виктор Чириков. Во время поверки объекта активист был задержан. «Я был задержан охраной, удалены все снимки, изъят паспорт и пробит по полицейским базам», — сообщил Чириков. По его словам, нападение произошло спустя 8 часов после этого, когда активисты вернулись в город.

По мнению активистов, атака может быть связана и с другим расследованием «Эковахты». «Мы сейчас вскрываем историю с браконьерской охотой чиновников. Там два краевых чиновника и один федеральный, Закарьянов, который управлял "дворцом Путина"», — сообщил Савельев. Активисты не исключают, что эта инспекция также могла стать причиной нападения.

Председатель краснодарской организации «Южный экологический фронт» Михаил Абрамян рассказал «Коммерсанту», что связывает нападение с недавним громким расследованием «Эковахты». «Две недели назад ребята начали публиковать материалы о незаконной охоте ряда краснодарских чиновников, — сказал он. — Их задержали сотрудники Росгвардии прямо возле незаконно убитого кабана, но потом дело начали заминать. "Эковахта" пыталась привлечь внимание к ситуации». По словам господина Абрамяна, и ему, и Андрею Рудомахе начали поступать звонки «с просьбой не портить людям жизнь из-за какого-то кабана». «Но мы не думали, что дело дойдет до подобного беспредела», — посетовал он.

 
Михаил Абрамян
Facebook

В сентябре 2016 года, напомним, неизвестные в масках напали на кубанский лагерь «Гринпис» и «Экологической вахты по Северному Кавказу» — экологи занимались тушением природных пожаров. Тогда активистов избили, их палатки порезали и пытались поджечь. После этого нападения добровольные пожарные были вынуждены прекратить экспедицию раньше времени. Полиция нападавших так и не нашла.

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