«Тольяттиазоту» вернут похищенные миллиарды

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей ОАО «Тольяттиазот» Владимира Махлая, Сергея Махлая и Евгения Королева, а также граждан Швейцарской Конфедерации владельцев компании «Nitrochem Distribution AG» Эндрю Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Эта информация сообщается на сайте надзорного ведомства.

Указанные лица обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем мошенничества, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Расследованием установлено, что указанные руководители ОАО «Тольяттиазот» с целью незаконного обогащения за счет причинения ущерба обществу и его акционерам путем их обмана в период с 2008 по 2011 гг. заключили с владельцами компании «Nitrochem Distribution AG» соглашения на поставку всех производимых предприятием удобрений.

Однако реальную их стоимость соучастники платить не планировали, контракты были направлены не на извлечение прибыли, а на прикрытие хищения продукции, которая после получения ее швейцарской компанией реализовывалась по рыночной цене.

Всего за указанный период обвиняемые передали «Nitrochem Distribution AG» 5,5 млн тонн аммиака и 1,8 млн тонн карбамида. Затем данные удобрения были проданы по ценам мирового рынка, доход от этого в размере 85 млрд рублей был незаконно обращен в свою пользу членами организованной группы.

Уголовное дело направлено в Комсомольский районный суд г. Тольятти Самарской области для рассмотрения по существу.

Все обвиняемые в настоящее время находятся в международном розыске.

Напомним, как развивались события. В 2012 году против владельцев и руководителей ОАО «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев, бывшего гендиректора завода Евгения Королева, а также их швейцарских партнеров – Циви и Рупрехта было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах.

В ходе расследования и обысков на «Тольяттиазоте» и «Тольяттихимбанке» правоохранительные органы обнаружили документы, указывающие на то, что продукция завода продавалась по заниженной цене аффилированным с мажоритарными акционерами предприятия швейцарским дилерам, а те, в свою очередь, реализовывали ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта теневая часть доходов не возвращалась в Россию и оседала на счетах обвиняемых.

Расследование затянулось на целые пять лет, что было связано со значительными трудностями и препятствиями, чинимыми обвиняемыми. Значительная часть из них являются иностранными гражданами и постоянно проживают за рубежом. Несмотря на это, следствию удалось получить достаточный объем доказательств, подтверждающих, что в результате реализации международной офшорной схемы предприятию был нанесен ущерб в размере 85 млрд рублей. Кроме того, следствие способствовало возврату в государственную казну 2 млрд рублей в виде недоплаченных налогов.

Теперь, в связи с передачей уголовного дела в суд можно надеяться на то, что похищенные с «Тольяттиазота» денежные средства будут возвращены предприятию, которое сможет в полной мере реализовать инвестиционную программу по обновлению производства и повышению его безопасности. Напомним, в 2012 году Ростехнадзор выявил на заводе свыше 550 грубых нарушений в области промышленной безопасности. Годом позже – еще почти 300 таких фактов.

Кроме того, крупные нарушения были выявлены в ходе эксплуатации аммиакопровода, принадлежащего «Тольяттазоту». В результате его ненадлежащего технического обслуживания 21 июня 2015 года в Терновском районе Воронежской области на магистральном аммиакопроводе «Тольятти-Одесса» произошла авария с утечкой 5 тонн аммиака. Экстренным службам пришлось срочно эвакуировать 800 жителей села Липяги. Лишь чудом удалось избежать массовой гибели людей, пострадали двое. В результате аварии окружающей среде был нанесен значительный ущерб: в реке погибли рыбы и лягушки, выжжен лес и погибли сельскохозяйственные культуры на площади 175 га, ущерб был оценен в 10 млн рублей. Воронежское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

Есть все основания надеяться, что возврат похищенных средств поможет привести аммиакопровод в нормальное техническое состояние, и он станет более безопасным. На самом заводе возможно вновь будут запущены простаивающие агрегаты и производство снова заработает в полную мощность. Кроме того, если будет принято такое решение, удастся повысить заработную плату работникам «Тольяттиазота», которая не индексировалась многие годы, прекратить отток кадров.

Жители Тольятти, возможно, тоже смогут «вздохнуть свободнее»: возврат надоплаченных налогов поможет улучшить социальную сферу, привести в порядок дороги, дворы и подъезды, повысить качество медицинского обслуживания.