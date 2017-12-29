Топ новостей 29 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. В Москве произошло очередное ДТП с рейсовым пассажирским автобусом (он, уворачиваясь от таксиста, вдребезги разнес остановку), Рогозин признал Роскосмос «шелупонью», а российская скелетонистка предложила отменить Олимпиаду.

Столичная полиция задержала водителя легкового автомобиля Daewoo Nexia, который, по предварительным данным, спровоцировал аварию с рейсовым пассажирским автобусом на Сходненской улице в Москве. На эту машину оформлена лицензия на осуществление таксомоторной деятельности, выданная в Московской области.

Пятый канал публикует первые кадры с места страшного ДТП в Москве — пассажирский автобус протаранил остановку. В результате аварии погибли два человека. Еще один пострадал — его госпитализировали в Центр экстренной медицинской помощи: https://t.co/Lax9jndX0Q#ДТП #Москва pic.twitter.com/YxDGuLektg — Пятый канал Новости (@5tv) 29 декабря 2017 г.

Это соответствует рассказу водителя автобуса о том, что он вынужден был вывернуть руль в сторону остановки общественного транспорта и в итоге протаранить ее, потому что его «подрезал таксист».

В московской полиции подтвердили, что рассматривается версия ДТП, которое произошло из-за потери управления водителем автобуса при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством.

Первоначально была информация о двух жертвах ДТП, но впоследствии ее опровергли. Сейчас сообщают о трех пострадавших, всем оказывается медицинская помощь.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Facebook пост в котором не согласился с позицией «Роскосмоса». Один из пользователей соцсети в комментариях к нему назвал госкорпорацию «шелупонью, которая проедает бюджет», и Рогозин не стал ему возражать.

«А что такое Роскосмос? Госпредприятие. Советы директоров. Менеджеры и прочая шелупонь, которая проедает бюджет», — написал пользователь. Рогозин написал, что «не понял причин такой наглости», когда читатель признался, что не представляет себе директора NASA, который «вот так вот отвечает заму госсекретаря по оборонной политике».

Российская скелетонистка Ольга Потылицына, пожизненно отстраненная Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах, предложила отменить Игры в Южной Корее. «Если научились вскрывать баночки без царапин, почему кого-то другого не могут обвинить в этом? Сейчас — мы, завтра — другие. На мой взгляд, надо отменить или перенести эти Олимпийские игры в Корее», — заявила она.

Скелетонистка отметила, что активнее всех против россиян выступают те, кто «больше ошибается на трассе». Потылицына заявила, что ее поразила готовность делить медали, пока еще не вынесено окончательное решение по отстранению российских спортсменов

Ольга Потылицына (в центре) во время награждения призеров Олимпиады в Сочи. 2014

Кампанию Владимира Путина к мартовским президентским выборам профинансируют фонды поддержки регионального сотрудничества и развития, которые ранее поддерживали «Единую Россию».

Руководители нескольких фондов направят часть оставшихся на счетах средств на пополнение избирательного фонда Владимира Путина. Вероятно, таких фондов будет не больше 20. Каждый из них может перечислить на избирательный счет российского лидера максимум 28 млн рублей.

Общее количество пострадавших при взрыве бомбы в петербургском магазине «Перекресток» достигло 18 человек, сообщила вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.

«Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились еще четыре пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток». После осмотра специалистами, трое оставлены в ЛОР-отделение стационара Мариинской больницы», — написала она в твиттере.

Взрыв прогремел вечером 27 декабря в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга. Самодельная бомба мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненная поражающими элементами, была оставлена в ящике для хранения сумок.

Бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения ради хищения бюджетных средств. Ему вменили две статьи УК РФ – мошенничество и организацию преступного сообщества. Обвинение запросило наказание в виде 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, с осени 2009 года по май 2013 года созданная Безделовым преступная группа похитила и легализовала свыше 490 млн рублей. В октябре 2014 года его задержали на территории Италии, а в марте 2014 года генпрокуратура этой страны разрешила выдачу экс-главы Росграницы на родину.

Автором идеи выпуска специальных бондов для возвращения в страну капитала российского бизнеса является владелец группы ЕСН Григорий Березкин, сообщили источники в Минфине и в банке с госучастием.

Березкин предложил президенту РФ Владимиру Путину в конце сентября выпуск бондов в иностранной валюте, которые будут иметь доходность выше банковских ставок. Причем их держателям разрешат сохранить анонимность.

Собеседник Reuters из министерства финансов рассказал, что спецбонды уже получили неофициальное название «березки».

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Бурмистров сообщил, что в США намерены «додавить» КНДР до переговоров любыми, в том числе силовыми методами. «Недавно я ездил в США, были встречи в Белом доме и в Госдепе, такая «сверка часов» и попытка понять, что происходит в Вашингтоне. На данном этапе позиция у них сырая: нет единой межведомственной позиции и перспективы видения выхода из ситуации. Просто есть желание додавить Пхеньян до переговоров, в том числе силой», — сказал Бурмистров.

Директор Ассоциации туроператоров (АТОР) России Майя Ломидзе на рабочем совещании с вице-премьером РФ Виталием Мутко сообщила о росте спроса на новогодние туры в России. «По оценкам АТОР, подтвержденным в ходе совещания Росавиацией, рост составил 15-17%. Главным внутренним новогодним направлением стал Сочи», — сказала Ломидзе.

Сочи зимой Phil G

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал «Интерфаксу», что Владимир Путин традиционно встретит Новый год «в кругу родных, близких и друзей».

«Для него это семейный праздник, за исключением тех случаев, когда это не связано непосредственно с работой. Так же будет традиционно в этом году», — сказал Песков.

Сегодня, 29 декабря, Путин будет работать до семи часов вечера. «У президента где-то, наверное, часов до шести, до семи есть внутренние разные совещания. Пресс-служба, вы знаете, работает круглосуточно. Я надеюсь, что где-то часиков до семи поработаем, а потом перестанем это делать», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Специалисты предупреждают о вредоносном программном обеспечении, которое заражает пользовательские устройства при доступе к социальной сети Facebook. Вирус проникает в компьютеры и смартфоны под видом видеофайла с расширением MP4 и словом video в названии. При этом внутри поддельного видеофайла находится вредоносный файл с самозапускаемым расширением EXE.

Эксперты советуют пользоваться антивирусом на всех устройствах, включая смартфоны и планшеты, регулярно проверять их на наличие вредоносных программ, почаще менять пароль для доступа к Facebook и по возможности установить там двухфакторную аутентификацию, одним из этапов которой является ввод кода, присланного в SMS на зарегистрированный номер телефона владельца аккаунта.