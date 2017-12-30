Верховный суд оградил Навального от выборов

Сюрприза не произошло: Верховный суд отказал Алексею Навальному в праве участвовать в президентский гонке. Сам политик также ожидаемо призвал к бойкоту предстоящих выборов.

Верховный суд России отказал нам в иске и также считает, что на выборы меня пускать нельзя. У меня есть три комментария:

1. КМБУ

2. Таких судей надо самих судить.

3. Забастовка избирателей. Мы не признаём выборы без конкуренции. — Alexey Navalny (@navalny) 30 декабря 2017 г.

КМБУ — для тех, кто не в курсе, означает «как мы [блин] удивлены».

В суде со стороны оппозиционера звучали те же доводы, что и 25 декабря в ЦИКе: 1. норма, запрещающая выдвигаться россиянам с непогашенной судимостью, противоречит Конституции; 2. ЕСПЧ признал первый приговор по делу «Кировлеса» незаконным, поэтому и фактическая копия этого приговора, вынесенная тем же самым судом позднее, также незаконна.

Верховный суд признал эти тезисы несостоятельными, так же как до этого Центризбирком.

«С решением мы не согласны. Будем, конечно, обжаловать [в апелляционной коллегии Верховного суда]. Еще по пресс-конференции [в ЦИКе] было понятно, что эти решения политические. К чему сейчас будет готовиться штаб — это, безусловно, забастовка избирателей», — заявил глава юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов (цитата «Медиазоны»).

На обжалование у команды Навального есть пять дней.

Самого оппозиционера на сегодняшнем заседании не было, потому что, по словам Жданова, «он прекрасно понимал, какое будет решение сегодня в суде».

В ноябре 2016 года, когда Верховный суд отменил первый приговор по делу «Кировлеса», у Навального на короткий срок появилось право участвовать в выборах. О начале кампании он объявил первым — в декабре 2016 года.

«Через год с небольшим в нашей стране пройдут выборы президента. Я долго размышлял, должен ли я принять в них участие. Я пришел к выводу, что да. Я приму участие в борьбе за пост президента России», — сказал политик в своем видеообращении.

И начал открывать избирательные штабы в регионах.

Однако окно возможностей захлопнулось уже в феврале 2017-го, когда Кировский облсуд повторно приговорил его к пяти годам лишения свободы условно по делу о хищениях в «Кировлесе».

Оппозиционер с этим не согласился, продолжив открывать региональные штабы, которых к сентябрю насчитывалось около 80. И это несмотря на огромные трудности, с которыми его сторонники сталкивались повсеместно.

26 марта Навальный провел масштабные антикоррупционные акции, посвященные фильму «Он вам не Димон». Впервые за долгие годы на улицы вышла молодежь. Затем последовали шествия 12 июня и другие, менее масштабные митинги.

Осенью Навальный совершил предвыборное турне по городам, в которых открыл штабы, став единственным политиком, который провел такую масштабную кампанию.

В октябре 2017-го, еще до подачи документов в Центризбирком, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Навальный сможет баллотироваться «где-то в 2028 году плюс пять месяцев».

Она отметила, что в команде Навального «ложно интерпретируют законы, а с другой стороны говорят: "Кто такая Памфилова? Кто такой ЦИК? Вот мы сейчас выведем ребят, которым головы заморочили, надавим на власть, нас вообще сразу испугаются» (цитата «Интерфакса»).

«Никакое давление, ни уличное, ни административное, меня не свернёт с этого пути, или я положу заявление на стол», — добавила Памфилова.

25 декабря ее заочная перебранка с Навальным стала очной: политик признался в своей нелюбви к ЦИКу, а Памфилова заявила, что он оболванивает молодежь.