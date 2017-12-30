Допинг-скандалы и проблемы с участием российских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, а сложности с проведением Чемпионата мира по футболу и появление на мировой арене российских спортивных звезд – главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Яременко о важнейших событиях уходящего года и ожиданиях от 2018 года в сфере спорта.

Итоги и наиболее важные события 2017 года

«Самое важное событие этого года – что Россия успешно вышла на Чемпионат мира-2018 по футболу: мы должны были принимать его как хозяева, и его у нас не отобрали. В начале года у многих были сомнения, что там удастся его сохранить. Второе по значимости событие – это то, что нас все-таки пустили на Олимпиаду, приняли максимально лояльное для нас решение. Это, наверное, и есть все главные события года.

А еще из приятных событий года надо отметить тот факт, что у нас появляются новые «звездочки», будущие потенциальные мега-звезды спорта. У нас ведь по большому счету было только три суперзвезды, которые являются наднациональными – у них есть своя многомиллионная армия болельщиков по всему миру. Таковыми были Елена Исинбаева, Мария Шарапова и Александр Овечкин.

Одна из этих звезд уже списана из большого спорта после допинг-скандалов 2016 года, в которых она не была замешана. Другая в допинг-скандале как раз была замешана, и, по большому счету, главная задача ее – вернуться в топ-10 мирового теннисного рейтинга (но пока это Марии Шараповой никак не удается).

Ну, и остался в итоге один Овечкин, которому пошел уже 33-й год (в хоккее играют намного дольше, чем во многих других видах спорта). Буквально на днях он вошел в топ-20 хоккеистов, забросивших наибольшее количество шайб в НХЛ за всю историю, то есть он по-прежнему – мега-звезда. Словом, можно сказать, что у нас сейчас есть где-то полторы звезды такого масштаба.

А в этом году у нас по большому счету появляются будущие звезды (двое из них появились раньше, но в статус будущих звезд стали входить только в 2017 году). Это Евгения Медведева, которая до недавнего времени в своих прокатах умудрялась даже никогда не падать и всегда выигрывать первое место, и Мария Кучина, которая сейчас выступает под фамилией Ласицкене.

Надо сказать, что распределение медалей в таком субъективном виде спорта, как фигурное катание, всегда имеет политический характер и характер договоренностей, своего рода ротаций: на «домашних» этапах Кубка мира, как правило, подтягивают хозяев, на остальных этапах их немножко опускают, и только Гран-при, финал Кубка мира, Чемпионата мира, Чемпината Европы показывают истинное распределение сил. Так вот, Медведева умудрялась настолько не падать, что раз за разом выигрывала этапы Кубка мира. И даже когда на последнем этапе шлепнуться на лед, это не помешало ей занять первое место – настолько вышла она была других соперников.

И недавно в Лозанне Евгения Медведева показала, что делает серьезную заявку на то, чтобы по завершении спортивной карьеры стать серьезным общественным деятелем с мировым именем. Вместе с политическим «тяжеловесом», почетным президентом Олимпийского комитета России Виталием Смирновым и с главой Олимпийского комитета России Александром Жуковым она была в составе российской делегации и говорила от лица спортсменов. Ее выслушивали, ей задавали вопросы, она отвечала журналистам. Это было удивительно, если знать, как ее тренер и ее мама буквально отказываются отпускать ее к журналистам на пять лишних минут, рассказывая, как нарушится в результате ее тренировочный процесс за два месяца до Олимпиады. Здесь ее отпустили, понимая, сколь важная социальная и государственная миссия была возложена на ее плечи.

Итак, Евгения Медведева – первая наша будущая мега-звезда, если все пойдет нормально. Она уже стала старше и не сделает таких ошибок, как сделала Юлия Липницкая, на которую четыре года назад возлагали столько надежд. Ну, и есть еще Мария Кучина (Ласицкене) – человек уникальный. Легкоатлетка – прыгунья в высоту – Мария Кучина умудрилась выйти в этом сезоне на 17 легкоатлетических стартов – и одержать 17 побед.

И кстати, если сейчас почти все спортсмены думают, как быть с Олимпиадой, ехать или не ехать, и как быть с флагом, то для Марии Кучиной этого вопроса нет. Еще в апреле, если не ошибаюсь, она оформила себе официально нейтральный статус и как спортсменка из России, но не под флагом России, она выступает уже в течение этого года – и становится мировой мега-звездой. Она правильно себя ведет, она выбрала себе правильного мужа, она правильно выстраивает свою политику. Если не случится какого-то провала, то у нее, как и Медведевой, все будет хорошо.

Ожидания, прогнозы на 2018 год

Хотелось бы, чтобы Чемпионат мира-2018 по футболу прошел ярко и без каких-либо эксцессов. Ясно, что гайки закрутят; ясно, что эта несколько одиозная история с паспортами болельщиков, над которой все потешались во время Олимпиады-2014 в Сочи, будет воспроизведена во время ЧМ-2018. Но в любом случае я надеюсь, что все пройдет без каких-то политических, криминальных и прочих происшествий. Другой вопрос – кем будут заполняться построенные для Чемпионата стадионы по окончании ЧМ-2018… Есть довольно много сомнений в том, будет ли толком использоваться эта спортивная инфраструктура.

Что же касается Олимпиады, то хотелось бы, чтобы российская сборная по хоккею выступила достойно. Но тут надо понимать, что Олимпиада становится третьесортным хоккейным турниром. Думаю, почему Чемпионат мира по хоккею – турнир второсортный, никому не надо объяснять? В нем участвуют некие отбросы Кубка Стэнли, вылетевшие на ранних этапах. А на Олимпиаде не будет даже энхаэловцев, то есть по рангу Чемпионат мира в смысле хоккея будет выше, чем Олимпиада.

Но это только если говорить про хоккей. А так у нас традиционно есть шансы в очень многих видах спорта, и золотые медали в любом случае будут. У нас есть спортсмены, которые эти медали завоевывают. Но есть и функционеры, которые выстраивают некие «медальные планы»: если даже победа для спортсмена – подвиг, что чиновник этот подвиг уже запланировал. Мне не хотелось бы быть похожим на спортивных функционеров и заранее рассуждать о том, в каких видах спорта у нас медали гарантированы.

Читателям «Полит.ру» – рекомендации, что почитать-посмотреть на каникулах

Николай Яременко www.euro-football.ru

Помимо вашего замечательного сайта (и нашей не менее замечательной газеты «Советский спорт») сейчас появляется огромное количество платформ, которые являются настоящими «каналами будущего». Можно сказать, «гвоздем» уходящего 2017 года в информационной сфере стали Telegram-каналы. Именно там оказывается сейчас огромное количество яркой, интересной информации, которая в силу тех или иных причин не подается в традиционных СМИ.

И мне хотелось бы, чтобы новогодние каникулы читатели «Полит.ру» провели в поисках, в навигации по этим платформам, читали бы спортивные Telegram-каналы. Сам я подписался на канал с названием «Спорт и сплетни», и несмотря на такое его название должен сказать, что благодаря ему я окунулся в огромное количество интересной информации, которая прежде была от меня скрыта.

Пожелания читателям «Полит.ру»

Всем читателям «Полит.ру» хотелось бы пожелать, чтобы они поняли, что несмотря на «политическое» название вашего издания, в этом коктейле спорта, допинга и политики, о котором мы говорили, именно политики должно быть как можно меньше. Спорт – это удовольствие, спорт – это развлечение, спорт – это шоу, и надо как можно меньше думать о противостоянии систем.