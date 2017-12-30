Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
30 декабря 2017, суббота, 12:31
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Жительница Тюменской области отпраздновала столетний юбилей перед Новым Годом
Сложные метеоусловия нарушили работу тюменского аэропорта Рощино — задержаны порядка 10 рейсов
Сложные метеоусловия нарушили работу тюменского аэропорта Рощино
Тюменская область начинает усиленную охрану хвойных лесов
Роспотребнадзор напомнил тюменцам правила выбора красной икры
Утвержден график бесплатной вакцинации собак и кошек от бешенства
Тюменские прокуроры проведут 1578 проверок предпринимателей в 2018 году
Российские артисты выступили с новогодним концертом на базе Хмеймим
Бизнес потратил на экологию 865 млн рублей
Горожан приглашают на зимний велопарад
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
30 декабря 2017, 09:15
Александр Овечкин допинг Елена Исинбаева Олимпийские игры футбол хоккей
Николай Яременко

Чемпионат, Олимпиада и новые «звезды»

Фото Александра Авилова / АГН "Москва"
Фото Александра Авилова / АГН "Москва"
mskagency.ru

Допинг-скандалы и проблемы с участием российских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, а сложности с проведением Чемпионата мира по футболу и появление на мировой арене российских спортивных звезд – главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Яременко о важнейших событиях уходящего года и ожиданиях от 2018 года в сфере спорта.

Итоги и наиболее важные события 2017 года

«Самое важное событие этого года – что Россия успешно вышла на Чемпионат мира-2018 по футболу: мы должны были принимать его как хозяева, и его у нас не отобрали. В начале года у многих были сомнения, что там удастся его сохранить. Второе по значимости событие – это то, что нас все-таки пустили на Олимпиаду, приняли максимально лояльное для нас  решение. Это, наверное, и есть все главные события года.

А еще из приятных событий года надо отметить тот факт, что у нас появляются новые «звездочки», будущие потенциальные мега-звезды спорта. У нас ведь по большому счету было только три суперзвезды, которые являются наднациональными – у них есть своя многомиллионная армия болельщиков по всему миру. Таковыми были Елена Исинбаева, Мария Шарапова и Александр Овечкин.

 
Александр Овечкин
Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Одна из этих звезд уже списана из большого спорта после допинг-скандалов 2016 года, в которых она не была замешана. Другая в допинг-скандале как раз была замешана, и, по большому счету, главная задача ее – вернуться в топ-10 мирового теннисного рейтинга (но пока это Марии Шараповой никак не удается).

Ну, и остался в итоге один Овечкин, которому пошел уже 33-й год (в хоккее играют намного дольше, чем во многих других видах спорта). Буквально на днях он вошел в топ-20 хоккеистов, забросивших наибольшее количество шайб в НХЛ за всю историю, то есть он по-прежнему – мега-звезда. Словом, можно сказать, что у нас сейчас есть где-то полторы звезды такого масштаба.

А в этом году у нас по большому счету появляются будущие звезды (двое из них появились раньше, но в статус будущих звезд стали входить только в 2017 году). Это Евгения Медведева, которая до недавнего времени в своих прокатах умудрялась даже никогда не падать и всегда выигрывать первое место, и Мария Кучина, которая сейчас выступает под фамилией Ласицкене.

Надо сказать, что распределение медалей в таком субъективном виде спорта, как фигурное катание, всегда имеет политический характер и характер договоренностей, своего рода ротаций: на «домашних» этапах Кубка мира, как правило, подтягивают хозяев, на остальных этапах их немножко опускают, и только Гран-при, финал Кубка мира, Чемпионата мира, Чемпината Европы показывают истинное распределение сил. Так вот, Медведева умудрялась настолько не падать, что раз за разом выигрывала этапы Кубка мира. И даже когда на последнем этапе шлепнуться на лед, это не помешало ей занять первое место – настолько вышла она была других соперников.

И недавно в  Лозанне Евгения Медведева показала, что делает серьезную заявку на то, чтобы по завершении спортивной карьеры стать серьезным общественным деятелем с мировым именем. Вместе с политическим «тяжеловесом», почетным президентом Олимпийского комитета России Виталием Смирновым и с главой Олимпийского комитета России Александром Жуковым она была в составе российской делегации и говорила от лица спортсменов. Ее выслушивали, ей задавали вопросы, она отвечала журналистам. Это было удивительно, если знать, как ее тренер и ее мама буквально отказываются отпускать ее к журналистам на пять лишних минут, рассказывая, как нарушится в результате ее тренировочный процесс за два месяца до Олимпиады. Здесь ее отпустили, понимая, сколь важная социальная и государственная миссия была возложена на ее плечи.

 
Евгения Медведева
Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Итак, Евгения Медведева – первая наша будущая мега-звезда, если все пойдет нормально. Она уже стала старше и не сделает таких ошибок, как сделала Юлия Липницкая, на которую четыре года назад возлагали столько надежд. Ну, и есть еще Мария Кучина (Ласицкене) – человек уникальный. Легкоатлетка – прыгунья в высоту – Мария Кучина умудрилась выйти в этом сезоне на 17 легкоатлетических стартов – и одержать 17 побед.

И кстати, если сейчас почти все спортсмены думают, как быть с Олимпиадой, ехать или не ехать, и как быть с флагом, то для Марии Кучиной этого вопроса нет. Еще в апреле, если не ошибаюсь, она оформила себе официально нейтральный статус и как спортсменка из России, но не под флагом России, она выступает уже в течение этого года – и становится мировой мега-звездой. Она правильно себя ведет, она выбрала себе правильного мужа, она правильно выстраивает свою политику. Если не случится какого-то провала, то у нее, как и Медведевой, все будет хорошо.

Ожидания, прогнозы на 2018 год

Хотелось бы, чтобы Чемпионат мира-2018 по футболу прошел ярко и без каких-либо эксцессов. Ясно, что гайки закрутят; ясно, что эта несколько одиозная история с паспортами болельщиков, над которой все потешались во время Олимпиады-2014 в Сочи, будет воспроизведена во время ЧМ-2018. Но в любом случае я надеюсь, что все пройдет без каких-то политических, криминальных и прочих происшествий. Другой вопрос – кем будут заполняться построенные для Чемпионата стадионы по окончании ЧМ-2018… Есть довольно много сомнений в том, будет ли толком использоваться эта спортивная инфраструктура.

Что же касается Олимпиады, то хотелось бы, чтобы российская сборная по хоккею выступила достойно. Но тут надо понимать, что Олимпиада становится третьесортным хоккейным турниром. Думаю, почему Чемпионат мира по хоккею – турнир второсортный, никому не надо объяснять? В нем участвуют некие отбросы Кубка Стэнли, вылетевшие на ранних этапах. А на Олимпиаде не будет даже энхаэловцев, то есть по рангу Чемпионат мира в смысле хоккея будет выше, чем Олимпиада.

Но это только если говорить про хоккей. А так у нас традиционно есть шансы в очень многих видах спорта, и золотые медали в любом случае будут. У нас есть спортсмены, которые эти медали завоевывают. Но есть и функционеры, которые выстраивают некие «медальные планы»: если даже победа для спортсмена – подвиг, что чиновник этот подвиг уже запланировал. Мне не хотелось бы быть похожим на спортивных функционеров и заранее рассуждать о том, в каких видах спорта у нас медали гарантированы.

Читателям «Полит.ру» – рекомендации, что почитать-посмотреть на каникулах

 
Николай Яременко
www.euro-football.ru

Помимо вашего замечательного сайта (и нашей не менее замечательной газеты «Советский спорт») сейчас появляется огромное количество платформ, которые являются настоящими «каналами будущего». Можно сказать, «гвоздем» уходящего 2017 года в информационной сфере стали Telegram-каналы. Именно там оказывается сейчас огромное количество яркой, интересной информации, которая в силу тех или иных причин не подается в традиционных СМИ.

И мне хотелось бы, чтобы новогодние каникулы читатели «Полит.ру» провели в поисках, в навигации по этим платформам, читали бы спортивные Telegram-каналы. Сам я подписался на канал с названием «Спорт и сплетни», и несмотря на такое его название должен сказать, что благодаря ему я окунулся в огромное количество интересной информации, которая прежде была от меня скрыта.

Пожелания читателям «Полит.ру»

Всем читателям «Полит.ру» хотелось бы пожелать, чтобы они поняли, что несмотря на «политическое» название вашего издания, в этом коктейле спорта, допинга и политики, о котором мы говорили, именно политики должно быть как можно меньше. Спорт – это удовольствие, спорт – это развлечение, спорт – это шоу, и надо как можно меньше думать о противостоянии систем.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Пожарные, полиция и скорая помощь на месте взрыва в «Перекрестке»
ИГ взяла ответственность за взрыв в петербургском «Перекрестке»
Джин Шахин
Россия отказала в визе сенатору США из «черного списка»
Флаг КНДР
Reuters узнал о поставках российской нефти КНДР в обход санкций
Спутник "Ангосат-1".
Проблемы с AngoSat-1 объяснили совместимостью оборудования
Владимир Путин
Путин списал долги россиян по налогу на имущество
12:26 Путин списал долги россиян по налогу на имущество
12:10 «Фабрика троллей» и «фабрика медиа» переехали в бизнес-центр «Лахта-2»
11:51 Турфирма отказалась от бывшего аккаунта Кадырова в Facebook
11:25 Проблемы с AngoSat-1 объяснили совместимостью оборудования из РФ и Франции
10:59 Электричка в Москве насмерть сбила взбиравшегося на платформу мужчину

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Даниил Хармс
Даниил Хармс
30 декабря 1905 года родился поэт и писатель Даниил Хармс.
10:48 На базе Хмеймим перед Новым годом выступили российские артисты
10:36 Украинский генерал запаса заявил об уязвимости Крымского моста перед бомбежками
10:21 Россия отказала в визе сенатору США из «черного списка»
10:01 В Москве зафиксирован новый температурный рекорд декабря
09:43 Ripple стала второй по капитализации криптовалютой
09:27 Reuters узнал о поставках российской нефти КНДР в обход санкций
09:03 ИГ взяла ответственность за взрыв в петербургском «Перекрестке»
29.12 20:59 Турция решила обслуживать российские С-400 своими силами
29.12 20:57 Экс-главу Росграницы приговорили к девяти годам колонии
29.12 20:40 Голосовой помощник «Алиса» начала читать рэп
29.12 20:29 Путин подписал указ об ужесточении наказания за вербовку террористов
29.12 20:01 Путин и Баста стали лидерами по числу упоминаний во «ВКонтакте»
29.12 19:59 Росстат насчитал в декабре рекордно высокую инфляцию
29.12 19:43 Сочинскую учительницу уволили после видео из «убитого» класса
29.12 19:33 14 освобожденных пленных на Украине ждет суд за дезертирство
29.12 19:27 Мэтры российского кино попросили уволить главу Госфильмофонда
29.12 19:13 В Москве установят 800 бетонных блоков для защиты прохожих
29.12 18:55 МОК утвердил эскиз формы российских спортсменов на ОИ-2018
29.12 18:19 Россияне просят у Деда Мороза детей и погашения кредитов
29.12 18:07 В Японии найдено бронзовое зеркало возрастом 1900 лет
29.12 18:01 Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты
29.12 17:45 В Донецке сообщили о 290 плененных жителях ДНР
29.12 17:27 ЦИК разрешил Грудинину открыть избирательный счет
29.12 17:10 ВВС США вывезли командиров ИГ из Дейр-эз-Зора
29.12 16:48 СМИ узнали о 10 жертвах террористов в Каире
29.12 16:29 Рогозин признал «Роскосмос» проедающей бюджет «шелупонью»
29.12 16:28 В Facebook начал размножаться вирус под видом видео
29.12 16:15 Геофизики изучили космические хоры в радиационном поясе Земли
29.12 16:05 Российская скелетонистка попросила отменить Олимпиаду-2018
29.12 15:49 Москвичам предсказали самый бесснежный Новый год и «ничего приятного»
29.12 15:26 Приставы открыли в Домодедово праздничный офис для приема долгов
29.12 15:06 Выросло число пострадавших при взрыве в петербургском «Перекрестке»
29.12 14:49 Экс-главу Росграницы признали виновным в хищении 490 млн рублей
29.12 14:08 Посетитель библиотеки определил изображенное на средневековом сундуке растение
29.12 14:07 Песков рассказал о планах Путина на Новый год
29.12 14:02 СМИ указали автора схемы по возврату в Россию денег элит
29.12 13:32 Перед президентом вступились за нижегородского политика и мецената
29.12 13:08 Браудер заочно приговорен к 9 годам колонии
29.12 13:04 АТОР сообщила о росте спроса на новогодние туры по России
29.12 12:43 Найдены гибриды пшеницы и пырея с ценным свойством
29.12 12:35 В Москве задержан виновник аварии с въехавшим в остановку автобусом
29.12 12:30 Овечкин и Кучеров поделили первое место в рейтинге звезд НХЛ
29.12 12:16 МИД РФ обвинил США излишнем давлении на Северную Корею
29.12 11:58 Роналду признали лучшим спортсменом Европы второй раз
29.12 11:28 СМИ назвали источники финансирования президентской кампании Путина
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.