В октябре у США и Турции произошел дипломатический разлад. Это выразилось в том, что эти страны взаимно ввели друг для друга визовые ограничения. Теперь они также взаимно решили снять эти ограничения.

Снятие визовых ограничений, пишет AlJazeera, знаменует окончание периода дипломатической отчужденности, который подчеркнул напряженность в отношениях между США и Турцией. Теперь турецкое правительство пообещало США не обижать больше сотрудников американского посольства, а США выразили уверенность в том, что обещания не пустые. В ответ на это турецкое посольство в Вашингтоне заявило, что тоже готово снять свои ограничения.

Стамбул Orkhan Turki

США, напоминает автор, отказались выдавать неиммиграционные визы турецким гражданам в начале октября. Поводом послужил арест в Стамбуле сотрудника американского консульства по обвинению в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого турецкое руководство подозревает в том, что он пытался организовать в Турции государственный переворот. Гюлен категорически отрицает свою причастность. В итоге права на получение американской визы лишились студенты, туристы, СМИ и те, кто должен был отправляться в командировку. Ответные ограничения со стороны Турции были аналогичными.

Первый сигнал о грядущей «оттепели» поступил в ноябре. Тогда Турция и США объявили о возобновлении выдачи виз неиммигрантам, правда не в полном объеме. Теперь Турция официально заявила, что, не считая задержанных, все сотрудники американской дипломатической миссии, в том числе граждане Турции, находятся вне подозрений и могут не опасаться задержаний. А если подозрения всё же возникнут, то прежде чем задерживать, турецкая сторона предупредит о своих намерениях США. По поводу уже задержанных сотрудников Турция никаких обязательств не давала.

Bloomberg пишет, что встречные уступки свидетельствуют об улучшении американо-турецких отношений после периода нараставшей напряженности. Напряженность была связана с несколькими факторами. Турции не нравилось, что США поддерживают курдских ополченцев в Сирии недалеко от турецкой границы. Ей также не нравился процесс в США над турецким банкиром по обвинению в нарушении санкционного режима, направленного против Ирана (это было еще до заключения так называемой «ядерной сделки»). Наконец, имела место конфронтация по поводу Гюлена: Анкара требовала его экстрадиции, а Вашингтон отказывался.

Washington Post пишет, что визовые ограничения были ощутимыми. В ноябре, когда ограничения были чуть ослаблены, США выдали всего 1 800 виз в Стамбуле и Анкаре. В сентябре, то есть до того как ограничения были введены, было выдано 7 200 виз. В течение 2017 г. у США и Турции копились взаимные претензии, напоминают авторы. Турции не нравилась позиция США по поводу Гюлена и курдов. США порицали Турцию за нарушения прав человека в связи с репрессиями, начавшимися после попытки государственного переворота (в Турции до сих пор действует режим чрезвычайного положения).

КПП в Диярбакыре (Турецкий Курдистан) Vladimir Platonow/Agência Brasil

Теперь обе стороны начали делать уступки, и это говорит о том, что они находят нынешнее положение дел нестабильным и нежелательным. Турция пока действует «зеркальным» по отношению к США образом. Визовые ограничения в Турции были введены в ответ на соответствующий шаг со стороны США. Снятие ограничений тоже было ответным. Также США выразили обеспокоенность судьбой задержанных сотрудников, и в ответ на это Турция пожаловалась на неопределенность судьбы своих граждан, задержанных в США.