На прошлой неделе в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. ЧП, которое президент России Владимир Путин назвал терактом, случилось 27 декабря, а уже вечером 30 декабря спецслужбы рассказали о поимке организатора и исполнителя.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-розыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина "Перекресток" в Санкт-Петербурге», — пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.

В Следственном комитете России также подтвердили информацию о задержании подозреваемого в организации взрыва. Там уточнили, что с ним уже работают следователи и ведется допрос. Напомним, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте», — сообщается на сайте СКР со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Позднее в СМИ появились и подробности о личности задержанного подозреваемого. По данным петербургского агентства «Фонтанка», спецслужбы задержали 35-летнего местного жителя по имени Дмитрий.

«Задержан дома в Красном Селе, не отрицает, прежняя судимость – только за оборот наркотиков», – пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник в следствии.

О том же написал и «Интерфакс». Агентство уточнило, что задержанного зовут Дмитрий Лукьяненко, он употребляет наркотики и придерживается националистических радикальных взглядов.

«Установлено, что он причисляет себя к националистическому оккультному движению New Age», — сказал собеседник «Интерфакса».

Надо напомнить, что накануне задержания Лукьяненко запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в «Перекрестке». Об этом со ссылкой на информационные агентства экстремистов сообщало Reuters и SITE Intelligence Group.

Однако российские власти скептически отнеслись к заявлению радикалов, считая, что это лишь попытка запугать людей и присвоить себе чужие «достижения».

«Это заявление — чистейшей воды пиар, стремление террористов напомнить о себе. Никаких ячеек, действие которых направлялось бы из единого центра, в России не существует», — сказал РИА Новости первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Напомним, что во время детонации самодельного взрывного устройства (200 граммов в тротиловом эквиваленте) на первом этаже развлекательного центра «Гигант холл» на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга пострадали 18 человек.

«X5 Retail Group покроет все расходы, необходимые на лечение и реабилитацию пострадавших. Их семьям будут также переданы продовольственные корзины через социальную службу Калининского района Санкт-Петербурга», — сообщил РБК представитель компании, в которую входить торговая сеть.

О помощи пострадавшим ранее заявляли и в правительстве северной столицы.

«Правительством #спб, по распоряжению Губернатора Г.Полтавченко, будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших.Выплаты будут произведены из резервного фонда Губернатора СПб», — написал пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов в своем твиттере.