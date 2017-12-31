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31 декабря 2017, 12:00
космос Роскосмос
Катерина Норсеева

Спутник не в пролете?

«Ангосат-1»
«Ангосат-1»
фото: Роскосмос

Появились новые данные о том, почему спутник «Ангосат», стартовавший в составе российской ракеты с Байконура, перестал выходить на связь. 

«Он успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите. После его запуска возникли проблемы из-за "нестыковки" российских и французских регламентов», — сказал анонимный спикер «Интерфакса». 

Тем не менее, агентство уточняет, что в конечном итоге проблемы с несовместимостью оборудования из РФ и Франции удалось решить дистанционно — задачей занимались молодые сотрудники предприятия РКК «Энергия», которое и разрабатывало аппарат по заказу министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы, но преимущественно из отечественных компонентов.

Впрочем, ранее тот же «Интерфакс» со ссылкой на свои источники писал о том, что проблемы могли возникнуть по другой причине — из-за неисправности в вычислительной технике, установленной на спутнике, в частности, из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины и неисправных аккумуляторов. Официальных данных по поводу проблем с «Ангосатом» и их причинами озвучено не было.

Глава Института космической политики Иван Моисеев пояснил, что примеров восстановления связи космических аппаратов с Землей не так много, однако время от времени такие ситуации бывают. 

«Пару лет назад было похожее событие с "Фотоном".  При запусках в разных условиях, например, при переходе из обычных условий в невесомость, при разделении, при всех маневрах какой-то контакт может временно отсоединиться. Ситуация примерно такая, как по неисправному компьютеру стукнуть кулаком — вдруг заработает. Если все дальше пойдет хорошо, то спутник будет работать. По планам, он должен работать больше 15 лет», — цитирует РИА Новости Моисеева. 

Так или иначе, связь была восстановлена. Более того, подтверждение того, что пуск и выход на заданную орбиту был успешным, пришло уже из США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

«На орбите зафиксированы два новых объекта, относящиеся к запуску ракеты-носитель "Зенит-2SБ", выполненному 26 декабря с космодрома Байконур. Параметры орбиты одного объекта составляют 35962 км на 36117 км, второго — 35875 км на 36769 км, что примерно соответствует геостационарной орбите и орбите захоронения», — пишет агентство. 

Агентство со ссылкой на главу РКК «Энергия» Владимира Солнцева также сообщает, что спутник займет заданную точку над Анголой в течение двух месяцев.

Напомним, что спутник «Ангосат» с разгонным блоком «Фрегат-СБ» был запущен в составе ракеты «Зенит-2SLБ» с Байконура 26 декабря. Спустя некоторое время головная часть была выведена на опорную орбиту, однако через несколько часов телеметрическая информация перестала поступать на Землю. Новости наделали много шума, поскольку предыдущий запуск с космодрома Восточный прошел крайне неудачно. Тогда разгонный блок «Фрегат» после отделения от ракеты-носителя не смог вывести на орбиту российский метеорологический аппарат и еще 18 микроспутников. Как выяснилось впоследствии, из-за программной ошибки. По крайней мере, к такому выводу пришла комиссия по расследованию аварии. Об этом сообщалось в официальном пресс-релизе Роскосмоса. 

«Это надежный универсальный разгонный блок, который 61 раз успешно выводил полезную нагрузку с трех космодромов и доставил на целевые орбиты более 200 космических аппаратов. Баллистическая траектория выведения с космодрома Восточный прошла необходимую экспертизу и была рассчитана в строгом соответствии с регламентами. При этом сложилось такое сочетание параметров стартового стола космодрома, азимутов полета ракеты-носителя и разгонного блока, которое не встречалось ранее. Соответственно, не было выявлено при проведенной наземной отработке баллистической траектории согласно действующим методикам», — говорили ранее в Роскосмосе

И предыдущий, и нынешний пуск стал причиной неудовольствия вице-премьера РФ по оборонке Дмитрия Рогозина. После потери связи спутника «Ангосат» с Землей и попытками Роскосмоса оправдаться чиновник разразился гневным комментарием на эту тему. 

«Я так понимаю, что "безаварийный" Роскосмос решил всем доказать, что аварии происходят не из-за ошибок в управлении процессами и предприятиями, а "по вине обстоятельств"», — написал Рогозин в своем фейсбуке, согласившись с оценкой подписчиков, назвавших Роскосмос «шелупонью, которая проедает бюджет».

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