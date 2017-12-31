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31 декабря 2017, 09:00
Владимир Путин выборы экономика
Василий Измайлов

«Перезапуск-2018»: новые повестка, экономика и конфигурация власти

Подготовка к Новому году
Подготовка к Новому году
Александр Авилов / АГн "Москва"

Определение повестки 2018 года, осмысление его политических процессов, а затем и повестки всего следующего президентского срока и конфигурации власти, а также «перезапуск» российской экономики, необходимый для улучшения ее крайне сложного состояния – аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов о важнейших событиях уходящего года и ожиданиях от 2018 года в области российской политики.

Итоги и наиболее важные события 2017 года

Главное событие 2017 года – это наступление 2018 года. Это не горькая шутка, а констатация очень простого факта: поскольку «Полит.ру» называется «Полит.ру», то основным и решающим его содержанием является некоторая рефлексия над политической повесткой. Так вот, политическая повестка 2017 года состояла в осмыслении того, как же будет выстроен политический процесс в 2018 году.

Сейчас контуры этого процесса заданы выдвижением президента России Владимира Владимировича Путина на следующий срок, большая часть неудомений снята, и остается гадать уже над частностями: какова будет новая конфигурация власти, кто в нее войдет, какие цели эти люди будут преследовать и какова будет повестка следующего президентского срока? В принципе, обо всем этом мы говорили уже 2017 году – ну, и так же оживленно будем говорить по меньшей мере половину следующего года. Поэтому я и считаю, что главное событие года минувшего – это наступление года нынешнего.

 
Владимир Путин на встрече с работниками завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ». Декабрь 2017
kremlin.ru

Что касается частных впечатлений от прошедшего года, то, наверное, когда тебе задают такой вопрос, можно думать и говорить о том, какие события сказались на наибольшем числе людей. Ну, вероятно, такое событие – это полное и окончательное решение вопроса инфляции (по крайней мере, такова позиция Центробанка, который впервые в истории существования отечественной банковской смог добиться таких показателей инфляции, которых и добивался). Это создает – или теоретически должно создавать) некоторый стратегический плацдарм для экономического роста и мероприятий, так или иначе с ним связанных.

Насколько это правильно, насколько соответствует действительности, посмотрим. И увидим, каковы будут дальнейшие реальные шаги и решения экономического блока.

Что же касается эмоционального итога года, то для меня главное его событие – смерть Дмитрия Хворостовского, которая подводит черту под очень важной человеческой, поведенческой и в известном смысле даже ментальной историей. Поскольку для меня (а может быть, не только для меня) Хворостовский был олицетворением того самого, как говорил Гоголь про Пушкина, «русского человека, который, может быть, будет через 200 лет».

 
Концерт «Хворостовский и друзья» в Государственном Кремлевском дворце. 2015
Дмитрий Ермаков / АГН "Москва"

Да, для меня Хворостовский был олицетворением русского человека, свободного, талантливого, счастливого и добившегося успеха. И его смерть не то чтобы ставит новые вопросы, не то чтобы подводит под чем-то черту, но, как мне кажется, указывает на место в мироздании всего того личностного и социального комплекса, о котором я так или иначе только что говорил.

Ожидания, прогнозы на 2018 год

Если говорить об ожиданиях и прогнозах, то надо отметить, что прогнозов мы никаких не даем – прогнозы дает профессор Соловей. Ожидания же, если говорить о социальных, полагаю, приблизительно одинаковы у всех.

Экономика страны находится в очень тяжелом состоянии, и что-то с этим надо делать. Приблизительно понятно, что именно, и даже понятно, кто может этим заниматься. И я надеюсь на то, что начало нового президентского срока ознаменуют собой определенные шаги в этом направлении, поскольку этот «перезапуск» есть, пожалуй, самая нужная история не только с точки зрения каких-то общественно-политических или социально-экономических идей, а, в общем, очень прямая задача фактического выживания страны.

 
Фото: АГН "Москва"

Власть информирована об этом лучше, чем мы, власть понимает это лучше, чем мы, и я надеюсь (даже, я бы сказал, не сомневаюсь в том), что будут приняты те решения, которые так или иначе позволят существенно ослабить напряжение в этой сфере.

Читателям «Полит.ру» – рекомендации, что почитать-посмотреть на каникулах

Я, к сожалению, в силу особого рода обстоятельств и некоторой понятной всякому нашему читателю загруженности не слишком глубоко погружен в контекст современного аудиовизуального искусства, поэтому сам ограничиваюсь какими-то понятными и простыми желаниями. Ну, если будет время, перечту «Мертвые души» – давно не перечитывал. Будет время, перечту Ходасевича – он не то чтобы меня успокаивал, но он заставляет смотреть на мир, который вокруг.

Будет время, пересмотрю свое любимое кино 1940-2950-х годов. Ну, может быть, посмотрю «Кинолюбителя» Кшиштофа Кесьлёвского, есть у меня такая мечта («Кинолюбитель» – оригинальное название «Amator» – фильм Кесьлёвского 1979 года – прим. ред.). Это единственный его фильм, которого я еще не видел. Надеюсь, что на этих новогодних каникулах (если они будут), мне удастся это сделать.

Пожелания читателям «Полит.ру»

Оставайтесь читателями «Полит.ру»! Потому что мало осталось островков содержания без какого бы то ни было политизированного дискурса, без какой бы то ни было ангажированности, без проплаченных в ту или иную сторону публикаций. Мы стараемся быть именно такими, какими я только что сказал, и иногда у нас это получается.

Помогайте нам в этом, говорите, где мы правы, где мы не правы, – и мы постараемся быть такими, какими бы вы хотели нас видеть. Мы очень ценим, что вы с нами, мы очень ценим, что вы – такие, мы очень ценим, что вы любите то, что любим мы.

Друзья, коллеги, наши любимые читатели, просто наши любимые – всего вам самого лучшего.

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