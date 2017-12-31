Исчезающие цифры

Министерство финансов России впервые раскрыло на своем официальном сайте данные о зарплатах федеральных министров. Раскрыло — а затем снова закрыло. Причина, по которой ведомство убрало из открытого доступа вызвавшую живейшее обсуждение информацию, неизвестна.

27 декабря средства массовой информации обратили внимание, что на официальном сайте Минфина в разделе открытой информации появились любопытные цифры — среднемесячные зарплаты в федеральных государственных органах в 2016 году, в том числе раскрыл зарплаты большинства министров. Данные тем интереснее, что министры, как положено чиновникам, регулярно подают декларации — но о доходах, а не о зарплатах.

Самым «зарабатывающим» министром в прошлом году оказался глава все того же Минфина Антон Силуанов — его среднемесячная зарплата составила 1,73 млн рублей, или 22% дохода. Министр экономического развития Максим Орешкин получал в среднем по 1,27 млн рублей в месяц, министр энергетики Александр Новак — 1,16 млн рублей.

Меньше миллиона в месяц получали глава МЧС Владимир Пучков и министр промышленности и торговли Денис Мантуров (по 954 тысячи рублей и 921 тысячи рублей соответственно).

Самые низкие зарплаты оказались у главы Минстроя Михаила Меня ((443 тысячи рублей) и главы Минсельхоза Александра Ткачева (451 тысячи рублей).

Данные по зарплатам президента России, глав Минобороны и МВД, а также руководителей ФСБ и СВР раскрыты не были. Однако и обнародованной информации хватило, чтобы спровоцировать живейшее обсуждение. Так, официальному представителю Министерства иностранных дел Марии Захаровой пришлось оправдываться за суточные, которые якобы получают в командировках дипломаты — по 147 тысяч рублей: «Вот борюсь с РБК, требуя опровержения. Никто в МИД 147 тыс. рублей в сутки не получает. Возможно, речь идет о месячных зарплатах дипломатов за рубежом, которые рассчитываются из суточных?».

Источники РБК — это издание первым и обратило внимание на интересные цифры на сайте Минфина — рассказали, что раскрытие данных о зарплате министров вызвало огромное недовольство чиновников. В одном из министерств случившееся даже назвали диверсией, утверждает собеседник издания. Та же Захарова, вроде бы и доходчиво объяснившая, откуда взялись огромные суммы, призналась, что после публикации данных по зарплатам на нее «косо смотрят родственники».

Видимо, чтобы не провоцировать бедных родственников богатых министров, данные о зарплатах из открытого доступа убрали — попытка перейти на соответствующую страницу выдает ошибку 404, «Страница не найдена».

Зачем удалять информацию, с которой еще не ознакомился только ленивый — да и по-прежнему может ознакомиться любой желающий, благодаря растиражировавшим данные о зарплатах министров СМИ — не вполне понятно. Получить комментарий Минфина по данному поводу журналистам не удалось, да и вряд ли удастся в ближайшее время — Новый год, праздничные каникулы, а там, глядишь, все благополучно забудут про зарплату чиновника в 1,73 млн рублей в месяц в стране, где 20 млн человек живут за чертой бедности.