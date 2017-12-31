Видео дня. Новогоднее обращение Владимира Путина

В интернете появилась видеозапись традиционного новогоднего обращения президента к россиянам — Владимир Путин поздравляет граждан страны с наступающим 2018 годом.

Президент отметил, что хотя «этот праздник приходит к нам каждый год, но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный».

Для большинства людей Новый год — семейный праздник, потому следует всегда «помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними», а также «больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости», заявил глава государства. Владимир Путин также встретит Новый год в кругу родных и близких.

При этом президент отдельно обратился к тем, кто в новогоднюю ночь находится на работе: «Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь».

Отметим, в этом году впервые за долгое время Первый канал транслирует новогоднее обращение президента всем регионам России своевременно — за 5 минут до наступления Нового года. Ранее вещание велось лишь в пяти зонах, хотя страна находится в 11 часовых поясах. Из-за этого одни регионы смотрели обращение главы государства через час после полуночи, другие — за час до праздника.