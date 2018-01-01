Японские власти изучают возможные сценарии начала полномасштабной войны на Корейском полуострове. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

По данным издания, правительство Страны восходящего солнца всерьез рассматривает четыре варианта. Согласно первому, эскалацию конфликта спровоцирует Южная Корея, которая вторгается в Северную. По второму сценарию, напротив, Пхеньян первым начнет конфликт с Сеулом, и вооруженные силы КНДР пересекут демилитаризованную зону. Третий вариант развития событий на Корейском полуострове — это вмешательство США, которые нанесут «упреждающий» ядерный удар по Северной Корее. Наконец, четвертый сценарий — агрессия Ким Чен Ына в адрес Японии и ракетный удар по островам. Агентство пишет, что в случае начала войны на полуострове Япония получит право задействовать соглашение о коллективной безопасности и получить военную поддержку от США.

Впрочем, как напоминают СМИ, и сейчас правительство Страны восходящего солнца принимает решения о том, чтобы получить военную помощь от США. Так, в Японии появилась система Aegis Ashore.

«Японии необходимо фундаментально улучшить средства противоракетной защиты, чтобы быть в состоянии защититься от любой угрозы в любое время»,— приводит «Коммерсантъ» заявление по итогам заседания правительства страны.

Решение Японии негативно восприняли в России, посчитав, что это этот комплекс может быть направлен не только на защиту от КНДР.

«Решение о приобретении комплексов Aegis Ashore окажет негативное влияние на атмосферу российско-японских отношений и, соответственно, на работу по заключению мирного договора. Мы понимаем, против кого этот сегмент глобальной ПРО направлен, и не можем не учитывать это в нашей работе», — заявил агентству «Интерфакс» замглавы МИДа РФ Игорь Моргулов .

Впрочем, аналитики призвали не беспокоиться, поскольку выяснилось, что комплекс — не самый надежный пример ПРО в мире.

«Противоракетная оборона — достаточно ненадежный и мало испытанный в боевых условиях инструмент. К примеру, в Саудовской Аравии американские комплексы PAC-3 периодически пропускают даже примитивные ракеты хуситов. У КНДР куда более развитые технологии, и теоретически она могла бы обрушить на Японию сотни ракет средней дальности», — сказал «Коммерсанту» старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Между тем, военные эксперты довольно скептически относятся ко всем четырем сценариям начала войны, опубликованным японскими СМИ, в принципе. Об этом заявил полковник Михаил Тимошенко. По его словам, с обеих сторон — и в Южной, и в Северной Корее — очень высокая плотность населения, поэтому велик риск радиоактивного заражения людей, на что не пойдут ни те, ни другие. Кроме того, уничтожать стратегические оружие друг друга не получится — ни КНДР, ни у ее оппонентов нет достоверных сведений о размещении пусковых шахт.

«Сколько их на самом деле – не знает ни один перебежчик из Серной Кореи в Южную. Как не знают и глубины их залегания в северокорейских скалах, а, значит, и степени уязвимости от возможного американского удара. Пункты №1 и №2, обсуждаемые японским правительством, на практике также вряд ли осуществимы. Превосходство в "живой силе" у "северян" над "южанами" более чем двукратное, причем практически двукратный перевес в ВВС. Ничего, что так боятся японцы, точно не случится до тех пор, пока не закончится зимняя олимпиада в южнокорейском Пхенчхане. А она стартует в феврале», — пояснил «Комсомольской правде» Тимошенко.