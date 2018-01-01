Подарки из-под елочки

С 1 января 2018 года в России вступает в силу целый ряд нормативно-правовых актов, затрагивающих множество аспектов нашей жизни. Какие же нововведения в законодательстве принес россиянам Новый год?

Пожалуй, важнейшими и действительно новогодними — «подарочными» — стали новые меры поддержки семей с детьми, о введении которых глава государства Владимир Путин объявил буквально накануне праздника. С 1 января 2018 года малоимущие родители при рождении или усыновлении первого ребенка и до достижения им полутора лет будут получать ежемесячные выплаты. Средний размер ежемесячного пособия по стране в 2018 году составит 10 500 рублей.

Российские семьи, в которых после 1 января 2018 года появится второй или третий ребенок, смогут получить ипотеку на льготных условиях — под 6% годовых.

Кроме того, в социальной сфере с 1 января внедряется единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). Она должна содержать полные сведения о всех мерах социального обеспечения, предоставленных гарантиях, выплатах и компенсациях. С Нового года в России проиндексированы почти все виды пенсий и размер прожиточного минимума пенсионера, а также оклады бюджетникам и денежное содержание военнослужащих. При этом материнский капитал индексироваться не будет. Детям, от которых матери отказались в роддоме, и подкидышам, которых нашли на улице, бelen начислять ежемесячные социальные пособия.

Новые нормы, которые коснутся практически каждого россиянина, начали действовать в сферах туризма, транспорта, связи, ритейла.

Интернет-мессенджеры отныне обязаны проводить идентификацию своих пользователей по абонентскому номеру и хранить такие сведения исключительно на территории России. В целях борьбы с телефонным терроризмом — анонимными сообщениями о якобы заложенных на общественных объектах взрывных устройствах — операторы связи получили право блокировать номера телефонных террористов. Однако данная норма вступит в силу не 1, а 5 января.

Туристы с 1 января смогут получать турпутевки в электронной форме — сформированная на основании заключенного договора с турфирмой такая путевка должна размещаться в единой информационной системе.

С Нового года на бланках обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) появится двухмерный штрих-код, содержащий сведения о договоре страхования и автомобиле. Все данные о дорожно-транспортных происшествиях, полученные c использованием системы ГЛОНАСС, должны передаваться в автоматизированную информационную систему ОСАГО. При этом после многочисленных жалоб на навязывание вместе с полисом ОСАГО другой, ненужной, страховки, законотворцы увеличили так называемый период охлаждения: отныне в течение 14 дней (ранее пяти дней) потребитель может отказаться от ненужной или навязанной страховки.

Водителей ждут в наступившем 2018 году и другие нововведения, однако они начнут действовать не с 1 января, а позднее: с 18 марта при ДТП или вынужденной остановке вне населенных пунктов в темное время суток или при ограниченной видимости водитель может покидать машину только в светоотражающем жилете или светоотражающей накидке. На некоторых перекрестках с 28 апреля появится новая разметка в виде диагональных перпендикулярных полос желтого цвета — на такой участок запрещено выезжать при пересечении перекрестка, если впереди есть затор, который вынудит водителя остановиться на разметке.

Упростится общение рядовых граждан с госструктурами: получить госуслуги можно будет в любом подразделении соответствующего государственного органа или МФЦ независимо от места жительства, причем гражданин не обязан предоставлять свидетельства о регистрации актов гражданского состояния (за исключением выданных в иностранном государстве). В течение года будет существенно расширен перечень документов, сведения из которых могут быть получены с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Для получения налоговых льгот по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество россиянам больше не придется собирать справки, подтверждающие право на льготы — достаточно подать в налоговую инспекцию заявление, а налоговый орган сам обязан запрашивать у других организаций подтверждение указанных в заявлении сведений о праве на льготу.

Нотариусам также запретили требовать от заявителя представления сведений, которые можно получить самостоятельно в электронной форме, в том числе из государственных реестров.

Множество нововведений и в финансовой сфере, помимо вступления в силу федерального бюджета на 2018 год. Так, с 1 января долги лица, признанного банкротом, освобожденные от исполнения требований кредиторов, признаются безнадежными, что отражается на кредитной истории.

В медицине и фармакологии с 1 января применяется новый порядок проведения диспансеризации и вступает в силу — за исключением ряда положений — закон о телемедицине.

Наконец, один из самых обсуждаемых запретов, введенных в рамках борьбы с алкоголизмом: с 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных энергетиков — исключение составляет производство таких напитков на экспорт.