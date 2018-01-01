Назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию вмешательства России в избирательную кампанию в США, «тайная дружба» президентов России и США, ожидание событий на Ближнем Востоке и Корейском полуострове и наступление эпохи принципиальной непредсказуемости – доктор политических наук, научный сотрудник колледжа Сент-Энтони Оксфордского университета Владимир Пастухов о важнейших событиях уходящего года и ожиданиях от 2018 года в сфере мировой политики.

Итоги и наиболее важные события 2017 года

С моей точки зрения, наиболее важным событием уходящего года является назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию вмешательства России в избирательную кампанию в Соединенных Штатах Америки. Это малоприметное внешне событие, вроде бы касающееся только США, и то в весьма узком сегменте внутриполитической борьбы, вполне возможно, изменило ход мировой истории. Работа комиссии Мюллера и те угрозы, которые она потенциально создает для администрации президента Трампа, сделали невозможным «блистательное завершение» одной из самых масштабных внешнеполитических комбинаций России, обессмыслив ее трехлетние военные и дипломатические усилия.

Роберт Суон Мюллер West Point - The U.S. Military Academy

Фактически Мюллер лишил Россию шанса на эффектную «exit strategy» из украинской авантюры. Россия никогда не была готова и не желала на самом деле «вываливаться» в глобальное противостояние с США и всем западным миром, включая непосильную для нее сегодня, с учетом нынешнего состояния экономики и уровня технологического отставания, гонку вооружений. Длительное нахождение в такой «силовой стойке» угрожает путинской России теми же последствиями, что и позднему СССР. Это в Кремле понимают сейчас и понимали тогда, когда принимались решения по Крыму. Расчет, однако, был на то, что на каком-то этапе Запад (и в первую очередь – США) удастся склонить к «большой сделке», некоему глобальному соглашению о разделе сфер влияния то ли в духе нового пакта Молотова – Риббентропа, то ли в духе новых Хельсинкских соглашений (как получится). Стремление к этой «большой сделке» в течение нескольких послекрымских лет было навязчивой идеей Кремля. В конечном счете была сделана ставка на смену администрации в Белом доме. В этой рискованной игре Путин почти все поставил на Трампа. Как теперь выясняется, он поставил на «зеро».

Владимир Путин и Дональд Трамп kremlin.ru

Медленная бульдожья хватка Мюллера, который уже успел предъявить обвинения четырем людям из окружения Трампа, поставила последнего в очень трудное положение. Трамп оказался не в состоянии проводить открыто и в полном объеме тот политический курс по отношению к России, который соответствует его представлениям о мировой политике как о гешефте и который он в общем и целом успел согласовать с Кремлем, имеющим аналогичную точку зрения на мировую политику. Путин и Трамп оказались в странном положении, когда они вынуждены дружить тайно, как карбонарии. Отбиваясь от Мюллера, Трамп вынужден демонстрировать постоянно возрастающую жесткость по отношению к Кремлю, не прекращая при этом контактов через посредников. Вашингтон шлет в Москву сигналы: «Терпите. Ничего не можем сделать». Кремль терпит, но силы на исходе. Тут есть свои ограничители, и вот уже Рябков в отчаянной откровенности передает в госдепартамент проект трагикомического соглашения «О взаимном невмешательстве во внутренние дела».

Вместо того, чтобы выйти в новый срок, закруглив «неудобную» эпоху, Путин вынужден раскручивать маховик глобального противостояния с США, по инерции втягивая себя во все новые и новые авантюры и превращаясь во всемирного спойлера для Запада.

Россия вынуждена влезать не в свои игры только для того, чтобы сделать Западу больно (Сирия, Корея, Судан и так далее). Советский Союз мог достаточно долго играть в эти игры, но ослабленной тремя десятилетиями безвременья и разбитой коррупцией, словно параличом, России это не под силу. Блестящего финала не вышло. Трамп не смог поставить точку в этой шахматной партии. Продолжение, которое никому не нужно, следует.

Ожидания, прогнозы на 2018 год

Мы вступаем в эпоху, где главной чертой будущего становится его принципиальная непредсказуемость. Главным в 2018-м году станет событие, которое прямо не вытекает из тенденции 2017-го года, и уж тем более не то, которое занесено в календарь. Мы можем только догадываться, на каких площадках это событие может произойти.

Владимир Путин и Башар Асад на авиабазе Хмеймим kremlin.ru

Со значительной долей вероятности определять лицо наступающего года будут события и люди, напрямую с Россией не связанные, хотя косвенно и опосредствованно Россия окажет на эти события некоторое влияние. Наиболее вероятными «точками разрыва» можно считать площадки, где сейчас наблюдается наибольшее напряжение сил. Это Ближний Восток, Корейский полуостров, и с меньшей вероятностью – Украина. Европа, где в треугольнике Британия-Франция-Германия накапливается немалый взрывной потенциал, тоже может преподнести сюрприз, особенно учитывая неопределенность вокруг Брекзита и шаткость положения двух самых влиятельных женщин Европы – Меркель и Мей.

Несколько лет Россия активно сеяла ветер в мировой политике, расшатывая все, что можно было расшатать, пытаясь сделать любой кризис еще более болезненным для Запада, раздувая пожар любого мелочного скандала. Наступает время, когда пора будет «пожать бурю». Эхо кризиса, где бы он ни произошел, рикошетом вернется в Россию и усугубит и без того непростую социально-экономическую и политическую ситуацию, которая сложится после декоративных выборов Путина.

Читателям «Полит.ру» – рекомендации, что почитать-посмотреть на каникулах

Владимир Пастухов Фото из личного архива

На новогодних каникулах лучше не читать, а смотреть. Лучше всего – карикатуры Сергея Елкина. Это экономит время для более полезных дел и поднимает настроение.

Пожелания читателям «Полит.ру»

Я желаю читателям «Полит.ру», чтобы в их жизни было меньше политики и больше здоровья.