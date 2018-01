Бунт в Новый год

В Иране продолжаются начавшиеся 28 декабря уличные столкновения между протестующими и полицией. Люди вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с высокими ценами на продукты, безработицей и коррупцией. По состоянию на 2 января в ходе протестов погибли уже 20 человек.

Иранский государственный телеканал сегодня сообщил, что за последние сутки в стране погибли 9 человек. Так, шесть человек были убиты при попытке забрать оружие в полицейском участке города Кахдариджан. Еще двоих убили погибли в городе Хомейнишехр, уточняется, что один из них был 11-летним мальчиком. В Наджафабаде убили гвардейца. Все три убийства совершили из охотничьих ружей, которые в ходу в иранских деревнях.

Протестующие в Иране полностью взяли под контроль город Изех pic.twitter.com/noZ2kPPd3K — Станислав Пугачев (@stasbutovo) 1 января 2018 г.

Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в интервью телеканалу Al Mayadeen, все протесты координируются извне и проходят в рамках «опосредованной войны». Чиновник обвинил в этом власти США, Великобритании и Саудовской Аравии, которые могут провоцировать протесты посредством соцсетей. По словам Шамхани, 27% хэштегов, направленных против Ирана, шли со стороны Эр-Рияда. Чиновник полагает, что данные действия нацелены на то, чтобы затормозить развитие Ирана. Он предположил, что беспорядки продлятся еще несколько дней, а потом завершатся.

MUST WATCH "We confiscated this baton which the police used to beat the ppl. And this is the Karaj Judiciary which is up in flames". In the background: "Don't be afraid, we're all together". Day 5 of #IranProtests for #RegimeChange & a #FreeIran - video via MEK activists in #Iran pic.twitter.com/wkyklvf8Pm — Iran Freedom (@4FreedominIran) 2 января 2018 г.

Между тем в эти дни в Тегеране были задержаны не менее 450 человек. Эту информацию подтвердил представитель городских властей Али-Асгар Насербахт. По его словам, 200 человек задержаны в субботу, 150 - в воскресенье и около 100 - в понедельник.

Президент Ирана Хасан Рухани призвал сограждан к спокойствию. По данным СМИ, в стране заблокировали доступ к Instagram и Telegram на фоне акций протеста.

Twitter is censored in Iran. Iranians use foreign VPN servers which show their locations as outside of Iran, to bypass censorship. They disable geo-tagging to ensure their safety.



You're a hack Goudarz. You're an Iranian and should have known this and still spread #FakeNews. https://t.co/QmFcwSSwIa — Iranian Atheist (@Atheist_Iran) 2 января 2018 г.

Сегодня на ситуацию в Иране отреагировали в Евросоюзе. В ЕС выразили надежду на то, что право на мирные манифестации будет гарантировано в стране.

Днем ранее по поводу протестов высказался и президент США Дональд Трамп. Он высказал предположение, что в Иране настало время перемен. Американский лидер призвал Тегеран уважать права своих граждан, в том числе право на самовыражение. На это заявление отреагировал иранский МИД, который назвал поддержку протестов в «лживой и оппортунистской».

Между тем американский телеканал FoxNews сегодня сообщил о том, что в его распоряжении оказался отчет с совещаний высшего руководителя Ирана Аятоллы Али Хаменеи с политическими лидерами и главами служб безопасности. Они были посвящены тому, как «сбить протестное движение». Речь идет о совещаниях, состоявшихся до 31 декабря.

Как уточняет FoxNews, отчет поступил от Национального совета сопротивления Ирана. Это политическая организация, которая базируется во Франции. Она связана с «Народной моджахедской организацией», которая считает себя правительством в изгнании и выступает за свержение нынешний иранской власти. NCRI получила доклад от «высокопоставленных источников» в Тегеране.

В частности, в документе сказано, что протест затронул «каждый сектор экономики и угрожает безопасности режима». «Религиозные лидеры и власти должны выйти на сцену как можно быстрее для того, чтобы предотвратить дальнейшее усугублении ситуации...Да поможет нам Бог, это очень сложная ситуация, непохожая на то, что было»,- говорится в нем.​

Как сообщают источники NCRI, 1 января протесты прошли как минимум в 40 городах, в том числе в Тегеране, а протестующие с первого дня начали «выдвигать ультимативные лозунги», направленные в том числе против аятоллы.​

Авторы доклада заявили, что NCRI и «неверующие», под которыми подразумевается Запад, «впервые объединились», а протесты «определенно управляются» «Народной моджахедской организацией».

Однако по итогам совещаний «красный уровень опасности», подразумевающий прямое вмешательство армии, пока объявлять не планируется, а также резюмируется, что отправка сил «Корпуса стражей исламской революции» будет иметь «обратный эффект».