Международный олимпийский оргкомитет поддерживает мирные намерения властей Южной и Северной Кореи. Речь идет о том, что КНДР может направить своих спортсменов на Зимние игры в Пхенчхан.

«Олимпийский комитет всегда рад всем участникам Олимпийских игр. Если Северная Корея официально примет решение об участии в Олимпиаде, это будет расценено как проявление мира, дружбы и истинного олимпийского духа», — цитирует информационное агентство Kyodo представителя оргкомитета.

Власти Южной Кореи также благосклонно отнеслись к заявлению воинственных соседей, которые не исключили возможного участия в Олимпиаде.

«Мы ожидаем, что Юг и Север смогут обсудить как вопрос участия в Олимпиаде в Пхенчхане, так и другие интересующие вопросы улучшения отношений», — цитирует BBC министра по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн.

Надо напомнить, что во время традиционного новогоднего обращения к своему народу лидер КНДР Ким Чен Ын напомнил, что, хотя ядерная кнопка находится на его столе, и Северная Корея готова нанести удар при необходимости, но все же власти страны рассматривают вариант с деэскалацией конфликта на полуострове.

«Что касается отношений между Севером и Югом, то мы должны снизить военную напряженность на Корейском полуострове и создать мирную атмосферу», — приводит слова Ким Чен Ына агентство Reuters.

Также глава КНДР отметил, что Пхеньян готов отправить национальную сборную в Пхенчхан.

«Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны. Мы искренне надеемся, что зимние Игры станут успехом. Мы готовы предпринять различные шаги, включая отправку делегации», — цитирует Кима младшего агентство «Ренхап».

Необходимо при этом отметить, что Северная и Южная Корея де-факто находятся в состоянии войны, поскольку мирный договор в середине 50-х годов прошлого века так и не был подписан. Вместо этого был подписан только документ о прекращении огня. За последние годы ни одна из попыток наладить диалог между Сеулом и Пхеньяном успехом не увенчалась — во многом, из-за ядерной программы КНДР, которая сильно продвинулась за последний год в части спешных испытаний.

Напомним, власти Японии даже обнародовали возможные сценарии начала полномасштабной войны на Корейском полуострове. Согласно первому, эскалацию конфликта спровоцирует Южная Корея, которая вторгается в Северную. По второму сценарию, напротив, Пхеньян первым начнет конфликт с Сеулом, и вооруженные силы КНДР пересекут демилитаризованную зону. Третий вариант развития событий на Корейском полуострове — это вмешательство США, которые нанесут «упреждающий» ядерный удар по Северной Корее. Наконец, четвертый сценарий — агрессия Ким Чен Ына в адрес Японии и ракетный удар по островам. Агентство пишет, что в случае начала войны на полуострове Япония получит право задействовать соглашение о коллективной безопасности и получить военную поддержку от США. Однако эксперты высказывались по всем четырем вариантам — особенно с вторжением Пхенчана в Сеул — скептически.