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03 января 2018, 16:56
крушение вертолета Россия Сирия

Неисправность или атака боевиков?

Российский ударный вертолет Ми-24 на сирийской базе в Хмеймим
Российский ударный вертолет Ми-24 на сирийской базе в Хмеймим
© Sputnik / Дмитрий Виноградов

Несмотря на официальное заявление Минобороны, в СМИ появилась информация, основанная на перехваченных переговорах сирийских боевиков. Террористы заявили, что 31 декабря им удалось сбить российский вертолет Ми-24. На нем якобы летело семь российских офицеров и высокопоставленный чиновник, которые погибли при крушении. Неизвестно, о какой именно террористической группировке идет речь, никаких доказательств заявления джихадистов также не было опубликовано.

В официальном заявлении ведомства сказано, что вертолет упал из-за технической неисправности. В результате аварии погибли двое пилотов. Пострадавшему  борттехнику была оказана медицинская помощь на российской авиабазе Хмеймим. 

Минобороны РФ уже не первый раз приходится опровергать заявления сирийских террористов об их якобы удачных атаках на российские вертолеты.

В марте 2017 года сирийская Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил сообщила о сбитом в Латакии разведывательно-ударном вертолете КА-52. Минобороны РФ опровергло эти сведения, заявив, что все летательные аппараты ВКС России в Сирии либо находятся на аэродромах, либо выполняют свои задачи.

В октябре 2017 года, связанное с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) агентство Amaq, вновь сообщило о сбитом в провинции Хама российском вертолете. Минобороны в ответ заявило о вынужденной посадке вертолета Ми-8 с российскими военнослужащими Центра по примирению враждующих сторон. В ведомстве отметили, что экипаж воздушного судна не пострадал и был оперативно доставлен поисково-спасательной службой на аэродром.

В апреле 2016 года стало известно, что около города Хомс разбился российский боевой вертолет Ми-28Н «Ночной охотник». Два члена экипажа погибли, но огневого воздействия на вертолет обнаружено не было.

Тем не менее, в настоящее время известно о трех инцидентах, когда сирийским боевикам действительно удавалось сбить российские ударные вертолеты Ми-24.

1 августа 2016 года в провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит возвращавшийся на авиабазу Хмеймим военно-транспортный вертолет Ми-8.

В ноябре 2015 года в ходе спасательной операции после крушения самолета Су-24 был подбит сирийскими боевиками и совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8. Погиб морской пехотинец-контрактник.

В июле 2016 года в провинции Хомс боевики из американского противотанкового комплекса сбили сирийский вертолет Ми-25, который пилотировали российские летчики Ряфагат Хабибулин и Евгений Долгин.

В Минобороны РФ заявили, что вертолетчики погибли после того, как сорвали наступление террористов.

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