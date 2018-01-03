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03 января 2018, 12:52
Илья Карпюк

Президент под вопросом

Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон

Во вторник Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента страны Игоря Додона. На деле, конечно, для главы государства все не так неприятно, как звучит, но от участия в формировании правительства, похоже, президент все-таки отстранен.

Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента страны Игоря Додона из-за того, что тот дважды отклонил предложенные главой правительства кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.

По мнению конституционных судей, президент, таким образом, нарушил закон, в котором говорится, что глава государства вправе отклонять кандидатуры членов правительства только один раз. Временно исполняющим обязанности президента назначили председателя парламента — именно он подпишет указы о назначении семи новых членов правительства.

Игорь Додон в своем Facebook написал, что Конституционный суд страны принял необдуманное решение, которое находится «на пределе законности и за пределами здравого смысла», и из-за этого стал заложником самого себя. «Ни для кого не секрет, что члены КС согласились "играть" так, как им будет диктовать правящий режим демократов», — написал он, отметив, что такое решение является нарушением законных процедур.

«Что касается моей позиции, то я принял решение не уступать. Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров», — заключил Додон.

Отметим, что депутат Сергей Сырбу уже рассказал РИА Новости, что полномочия Игоря Додона временно приостановлены только по вопросу назначения семи министров страны. «С юридической точки зрения это правильно называется "временная невозможность исполнения обязанностей президента", но только по вопросу назначения новых членов правительства», — сказал Сырбу. По его словам, «только эту обязанность» Додона будет исполнять спикер парламента Андриан Канду.

Напомним, после парламентских выборов в 2014 году в правительственных коалициях так или иначе участвуют три партии — Либерал-демократическая партия, Демократическая партия и Либеральная партия. Президент республики Игорь Додон до 2016 года был членом Социалистический партии.

В конце декабря депутаты от правящей коалиции обратились в суд и попросили его «констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента председателем парламента или премьер-министром». Они отметили, что Додон повторно отклонил предложение премьера страны Павла Филипа о необходимости назначить семь новых членов правительства вместо тех, кого освободили от занимаемых должностей неделей ранее (тогда Додон по предложению Филипа уволил шесть из девяти министров правительства). Додон указывал, что ни при каких условиях не подпишет эти указы.

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