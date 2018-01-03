Стабилизация экономической и политической ситуации на Украине, обретение ею устойчивости и подготовка к предстоящим в 2019 году парламентским и президентским выборам – Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий» о важнейших событиях 2017 года и ожиданиях на 2018 год в сфере его профессиональных интересов.

Итоги и наиболее важные события 2017 года

Важнейшими событиями в мире в 2017 году стало происходящее на Ближнем Востоке (или можно сказать, на Среднем Востоке – при включении в эту историю Ирака), а именно тот факт, что был принципиально разгромлен халифат ИГИЛ (запрещенная в России группировка – прим.ред.). Это, конечно, еще не значит, что ИГИЛ, радикально исламистские течения и их идеология побеждены. Но по крайней мере то обстоятельство, что халифату не дали закрепиться на территории – это определенное достижение.

И то, как это происходило, тоже отражает состояние сегодняшнего мира – когда разные стороны, объединенные, казалось бы, общей целью, не столько помогали друг другу, сколько мешали. Но все-таки достигли результата.

Гуманитарный коридор. Сирия, Дар-эль-Кабира, 13 сентября 2017 Фото Вадима Савицкого / МО РФ

А если брать Украину, то, пожалуй, главным за год стало то, что ничего плохого не произошло. На самом деле это означает, что Украина встала на путь экономического роста – пусть, может быть, пока не очень впечатляющего, но достаточно устойчивого. И показала определенную политическую устойчивость – потому что разные политические кризисы, которые ее сотрясали, не привели к настоящим потрясениям, и все, кто рассчитывал на разные «третьи Майданы», «революции», массовые беспорядки, ошиблись.

Говорить о стабильности в Украине, в общем, пока рано. Но, тем не менее, определенная ступень устойчивости достигнута, и это очень важно. Даже при небольшом, но уверенном росте оптимизм у украинцев, думаю, будет прибавляться.

Ожидания, прогнозы на 2018 год

В 2018 году в политической повестке Украины, конечно, будут доминировать предстоящие выборы 2019 года, президентские и парламентские. Поэтому тут можно ждать самых разных событий и проявлений, но, думаю, Украине все равно удастся остаться в рамках того тренда, который обозначился в 2017 году, то есть в тренде умеренного роста и устойчивости к каким-то воздействиям, в том числе и внешним.

Поэтому я жду постепенного улучшения ситуации – на фоне борьбы за власть, которая, конечно, разыграется очень серьезно. Тем не менее, повредить развитию страны эта борьба на сей раз не должна. Наверняка мы услышим много разоблачений и столкнемся с некоторым количеством разочарований – но это уж как повелось!

Читателям «Полит.ру» – рекомендации, что почитать-посмотреть на каникулах

Георгий Чижов

Из модного, свежего можно рекомендовать сериал «Берлин Вавилон»: он достаточно популярен. Это не совсем исторический фильм, но, тем не менее, он позволяет задуматься и отрефлексировать какие-то события первой половины ХХ века. Он также дает пищу для раздумий про нашу нынешнюю жизнь – и в то же время не очень грузит.

Если говорить о чтении, то классику перечитать, конечно, всегда неплохо. Но если вспоминать только о новой литературе, я сказал бы, что для меня одним из литературных открытий прошедшего года стала книга Джулина Барнса «Шум времени». Это книга о композиторе Дмитрии Шостаковиче; читается она очень хорошо. Хотя она и переводная, видно, что автор ее настолько глубоко в советском материале и нашей культурной среде, что просто удивительно. Вообще это произведение очень интересное со всех точек зрения.

Пожелания читателям «Полит.ру»

Что касается пожеланий, то они у меня стандартные, и первое тут: мирного неба. В юности все мы слышали такие пожелания, и они казались нам формальными, но сейчас они, к сожалению, наполнились смыслом. Так что – мирного неба, удач всевозможных, реализации планов. И здравой спокойной головы, что позволит справляться с огромным информационным потоком и все же отделять правду от пропаганды.