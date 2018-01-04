Сгорели на работе

В поселке Чернореченский Новосибирской области сгорел ангар, в котором китайские рабочие шили обувь для фабрики «Обувь-НСК». Десять рабочих попытались потушить огонь своими силами, но задохнулись в дыму.

Пожар начался в девятом часу утра (в пятом часу по Москве), когда на улице стоял сильный мороз — минус 35 градусов.

«Загорелось строение ангарного типа, площадью две тысячи квадратных метров. При тушении возникли сложности из-за конструкции здания: это металлический ангар с утеплителем», — рассказал «Комсомольской правде» глава пресс-службы областного главка МЧС Павел Винаков.

Он отметил, что помимо здания горели материалы, предназначенные для производства обуви, и готовая продукция. Все эти компоненты выделяли сильный, токсичный дым.

Как сообщил «НГС Новости» местный житель Сергей, «там и склад, и фабрика в одном месте. Началось, как говорили, с бытового помещения, где хранился клей и всякие горючие материалы. Потом что-то взорвалось и взрывом раскидало всю эту горящую суспензию по цеху».

Во второй половине дня тушение было завершено. На месте пожара были обнаружены 10 погибших, подтвердили в пресс-службе областного правительства.

По предварительной информации, граждан России среди погибших нет.

Источник «Интерфакса» сообщал, что все жертвы возгорания — «это китайские рабочие, которые заметив признаки пожара на производстве, попытались самостоятельно, до приезда пожарных, погасить пламя. Однако задохнулись угарным газом».

По данным источника ТАСС, восемь погибших — граждане Китая, еще у двоих гражданство Киргизии.

Как заявили в правительстве Новосибирской области, на предприятии работали около 30 человек, все они были иностранцами. У компании «имелись все необходимые разрешения для привлечения иностранных рабочих».

«Они и жили здесь — в здании через дорогу, — рассказал "НГС Новости" один из местных жителей. — Я однажды мыл на автомойке машину и насчитал где-то 50 китайцев, которые шли на обед. Мойка находится в этом же здании, которое загорелось. И тут же еще есть кафе "Харбин". Но мойка и кафе не пострадали вроде. Их пожарные успели отсечь от огня».

Источник ТАСС в МЧС, в свою очередь, сообщил, что пожарные не допустили распространения огня на пять частных домов.

Из-за холодов и густого едкого дыма тушение было сложным, в нем принимали участие 98 пожарных. Новых жертв возгорания после проливки помещений они не нашли.

На месте работала следственно-оперативная группа, также приезжал врио губернатора Андрей Травников, которому начальник главка МЧС докладывал о тушении.

Следователи возбудили дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». По их данным, сгоревший ангар представлял собой фабрику и склад одновременно: там производили и хранили резиновую обувь, а также материалы для ее изготовления.

В МЧС рассказали, что сообщение о пожаре пришло поздно.

«На момент прибытия пожарных помещение ангарного типа площадью 2 тысячи квадратных метров горело внутри открытым огнем по всей площади, что свидетельствует о позднем обнаружении и запоздалом сообщении о пожаре», — сообщили ТАСС в областном главке ведомства.

Лаборатория Роспотребнадзора, также работавшая на месте ЧП, сделала замеры опасных веществ в воздухе. Превышение зафиксировано не было, угроза отравления для жителей поселка отсутствует, отметили специалисты.

Отчего произошел пожар, пока не известно. «Предварительно установлено, что возможной причиной возгорания явилось замыкание электропроводки», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Ведомство решило проверить поселковые власти, местную службу противопожарного надзора и миграционную службу. Прокуроров интересует соблюдение законодательства о градостроительной деятельности и пожарной безопасности, а также миграционного учета.