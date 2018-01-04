В министерстве обороны подтвердили, что боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Данные о потерях, правда, разнятся: в военном ведомстве говорят о двух убитых, независимые источники сообщают также об уничтоженной технике.

Минометный обстрел произошел в воскресенье, 31 декабря. «С наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков», — рассказали в Минобороны РИА Новости.

В Минобороны также назвали фейком данные СМИ об уничтожении исламистами семи находящихся на базе самолетов.

Ранее в ведомстве сообщили, что 31 декабря в пятнадцати километрах от аэродрома Хама упал вертолет Ми-24. Оба пилота погибли. Борттехник получил травмы. Инцидент произошел из-за технической неисправности машины.

О том, что 31 декабря, боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим, первым 3 января написал «Коммерсантъ», издание ссылалось на два военно-дипломатических источника. Как утверждали собеседники издания, в результате минометного обстрела были уничтожены четыре российских бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный самолет Ан-72. Кроме того, источники рассказали, что ранения могли получить более 10 военнослужащих. Собеседники газеты не уточнили, какая именно группировка была ответственна за обстрел.

До этого случая, 27 декабря появились сообщения о том, что база Хмеймим подверглась ракетному удару. По этой информации две ракеты были сбиты комплексом «Панцирь-С1» на подлете к базе. Еще одна не смогла ее достигнуть. В российском МИДе назвали атаку на российскую военную базу «провокацией террористов».

Мария Захарова, официальный представитель МИДа, рассказала, что российские военные находятся под надежной защитой «многоуровневой системы ПВО», которая «подтвердила свою высокую эффективность». Она отметила, что беспокойство у Москвы вызывает то, что террористам поставляются «новые вооружения, которые позволяют им осуществлять подобные вылазки». «Факты говорят: подпитка террористических формирований вооружениями до сих пор не прекратилась», — сказала Захарова.

Известно, что противовоздушную оборону авиабазы Хмеймим обеспечивает система С-400 и комплекс «Панцирь-С1». Прикрытие базы ВМФ РФ в Тартусе обеспечивают зенитные ракетные системы С-300, а также береговые ракетные комплексы «Бастион» с крылатыми ракетами.

«Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия от средств воздушного нападения. С-300 и С-400 — системы ПВО дальнего радиуса действия.

Напомним, в начале декабря президент России Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим, где отдал приказ вывести основную часть российских войск из Сирии. Однако на самой базе и в пункте материально-технического обеспечения флота в Тартусе российские военные останутся — Сирия предоставила России два этих объекта на 49 лет.

До этого террористам не удавалось обстреливать российские базы в Сирии — все потери российская группировка несла вдали от них.