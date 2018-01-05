Три года за глаза

Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в превышении должностных полномочий при подписании указа о помиловании осужденных за убийство экс-сотрудников МВД. Политика приговорили к четырем годам лишения свободы, но по закону «Об амнистии» тут же сократили срок на один год – до трех лет.

Впрочем, от этого приговор не стал выглядеть более реальным: он выносился заочно, в отсутствие подсудимого, который не преминул тут же отреагировать гневным комментарием в фейсбуке и назвал решение горсуда Тбилиси незаконным и противоречащим здравому смыслу, а судебное преследование связал со стремлением «постсоветского олигархата» остановить его борьбу с коррупцией.

Саакашвили, как известно, находится на Украине, где, несмотря на принятое ранее президентом этой страны Петром Порошенко решение лишить его гражданства, весьма успешно поднимает общественный протест против власти. До этого он жил в США и путешествовал по Европе. Ни одна страна из получивших запросы грузинских следователей даже не ставила вопрос о возможной экстрадиции бывшего лидера Грузии.

В тбилисском суде обвиняемого представляла адвокат Софио Гогличидзе, которая требовала для своего подзащитного оправдательного приговора на основании «всех доказательств, имеющихся в деле». Аналогичные заявления – только с точностью до наоборот – делал накануне заседания суда представитель обвинения.

На 11 января перенесено слушание по делу Саакашвили в украинском Апелляционном суде – об избрании в отношении него меры пресечения, а сразу вслед за ним состоится заседание Окружного административного суда, на котором, как заранее заявил сам экс-президент Грузии, его попытаются «лишить статуса на Украине», чтобы «после приговора Тбилисского суда начать процесс экстрадиции».

Украинский суд будет решать, какую просьбу удовлетворить – поданное Саакашвили прошение о предоставлении политического убежища или требование депутатов Верховной рады депортировать политика. Депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук уже отметил, что приговор тбилисского горсуда является достаточным юридическим основанием для безотлагательной депортации.

Политолог Владимир Жарихин, однако, не считает решение суда в Тбилиси решающим фактором, поскольку депутаты украинского парламента не наделены полномочиями по чьей-либо депортации – они могут только просить или предлагать такое решение. «Но здесь ситуация такова, что настоящее решение будет принято не в Киеве и не в Тбилиси. Это судьба зависимых государств – принципиально важные решения принимать будут в Вашингтоне», – цитирует Жарихина «Московский комсомолец».

Поводом для судебного разбирательства стал указ, которым Саакашвили фактически позволил условно-досрочно освободить офицеров МВД – Геронтия Аланию, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Грачева – из мест лишения свободы, куда их отправили за убийство сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

Помилование президент даровал им в 2008 году, то есть к тому моменту они отбыли два года наказания из присужденных им сроков за тяжкое уголовное преступление.

Главная прокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинение в этом лишь в 2014 году, когда он – практически перед истечением срока действия президентских полномочий – покинул страну и отправился в США. Следователи полагают, что политик и бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили разработали «взаимосогласованный преступный план», по которому «ряд должностных лиц совершили сокрытие преступления, фальсификацию следствия, покрытие участвовавших в преступлении высокопоставленных лиц и содействие уклонению от ответственности».

В том же 2014 году грузинская прокуратура обвинила экс-главу государства в организации расправы над участниками протестного митинга, противоправного вторжения в здание телеканала «Имеди», незаконном завладении имуществом покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвил, организации нападения на депутата Валерия Гелашвили, препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани и растрате госсредств в период с 2009 года по 2012 год.

Саакашвили напомнил, что на посту президента Грузии никак не был ограничен в своем праве помиловать заключенных – и воспользовался им в отношении 133 бывших военнослужащих. «Грузинская власть не нашла на меня за пять лет ничего существенного: ни никаких фактов коррупции, ни других правонарушений», — сделал вывод политик.

Он также обвинил экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили в контроле над решениями тбилисского горсуда, подразумевая, что бизнесмен и есть тот представитель «постсоветского олигархата», которому выгодно пресечь антикоррупционную активность бывшего президента.