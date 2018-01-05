В новогодние каникулы отдыхают большинство россиян, в том числе руководители государства и крупных компаний. Тем ценнее заявления, которые делаются сейчас — значит, они стоят того, чтобы прервать отдых. Так, судя по всему, происходит и с Альфа-банком.

В среду, 3 января, первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что финансовая организация уведомила предприятия российского оборонного комплекса об отказе их обслуживать из-за западных санкций.

Сысуев уточнил, что банк не собирается разом порвать отношения с предприятиями оборонного комплекса. «Мы стараемся максимально сократить риски», — объяснил он.

Отметим, что 29 декабря Forbes опубликовал интервью с основателем и совладельцем «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом. В нем предприниматель сообщил, что на состояние российских банков влияют западные санкции. «Альфа-банк, например, обслуживал большое количество оборонных предприятий. Теперь это запрещено санкциями», — сказал он тогда.

При этом Фридман признал, что оборонные предприятия в основном финансировались государством. «Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню», — сказал он. На всякий случай в ответ на одни из вопросов Фридман уточнил, что сам живет в Лондоне, является налоговым резидентом Великобритании и гражданином Израиля.

Таким образом, вполне вероятно, что собственники и руководители Альфа-банка — единственного оставшегося в стране по итогам 2017 года крупного частного банка — пытаются спасти его от санкций Соединенных Штатов, которые будут введены в начале февраля.

В четверг вечером на произошедшее отреагировал Дмитрий Ргозин — вице-премьер, ответственный за всю оборонную промышленность. Учитывая новогодние каникулы, можно считать, что суточная задержка — это почти мгновенная реакция.

В своем твиттере Рогозин написал, что Альфа-банк и не имел разрешения работать со средствами гособоронзаказа. По его словам, кредитная организация действительно запрашивала соответствующее разрешение, но получила в итоге отказ.

«Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за "риска санкций". Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа», — написал Рогозин.

Отметим, что в середине декабря РБК писал, что с сайта Центробанка пропал список уполномоченных банков, которые работают с предприятиями гособоронзаказа. Такой перечень до декабря регулятор публиковал ежемесячно. По состоянию на 1 ноября в число таких банков входили Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, банк «Санкт-Петербург», банк «Россия», Газпромбанк, Новикомбанк и ВБРР.

Также со ссылкой на различные источники утверждалось, что для спасения работающих с ОПК банков от новой волны санкций власти рассматривают возможность создания расчетно-кассового центра при Казначействе — это должно снять по крайней мере часть рисков.