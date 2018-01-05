Самые интересные находки археологов, сделанные в 2017 году.

Самые ранние изображения домашних собак

В провинции Хаиль на севере Саудовской Аравии найдены наскальные рисунки возрастом около восьми тысяч лет, изображающие сцены охоты с собаками. Вооруженные луками охотники окружают стадо копытных. Им помогают собаки, у некоторых из которых имеются поводки, привязанные к поясу охотника. Возможно, данные рисунки являются древнейшими в истории изображениями домашних собак.

Наскальные рисунки провинции Хаиль известны давно, в 2015 году они вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рисунки расположены в трех местах, на горе Ом-Синман в городе Джубба и на скалах в районах Аль-Манджор и Рааат и Эль-Шуваймис. В течение трех последних лет археолог Мария Гуаньин из Института истории человечества Общества Макса Планка в сотрудничестве с департаментом туризма и культурного наследия Саудовской Аравии работает над каталогизацией изображений. Она описала более 1400 рисунков.

Первые обитатели данного региона появились около 10 тысяч лет назад. Они были охотниками и собирателями. Возможно, самые первые наскальные изображения появились уже в эту эпоху. Около семи или восьми тысячелетий назад в регионе, судя по находкам костей в Джуббе, появилось скотоводство. Тогда же изображения быков, коз и овец стали преобладать среди наскальных рисунков. Собаки изображены на двух рисунках, которые в каталоге обозначены как Шуваймис 156 и Джубба 193. У них стоящие вертикально уши, свернутые кольцом хвосты, короткие морды – то есть имеются признаки, которые отличают домашних собак от волков. В одних сценах собаки сталкиваются с дикими ослами, в других – участвуют в охоте на горных козлов и газелей. Некоторые собаки, как уже говорилось, привязаны поводками к охотникам.

Основываясь на последовательности нанесения изображений и степени выветривания, возраст рисунков оценивают в 8000 – 9000 тысяч лет. Определить их возраст более точными методами еще предстоит. Ранее самыми древними изображениями собак считались рисунки на иранской керамике, возрастом 8000 лет.

По словам зооархеолога Анжелы Перри из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка, нарисованные собаки похожи на представителей ханаанской породы. Ее разведение кинологами началось в XX веке, но в диком или полудиком виде эти собаки с давних пор встречались на Ближнем Востоке. Это может указывать на то, что в древности люди в этом регионе разводили собак, которые постепенно приспособились к пустынному климату. Или же здесь была предпринята самостоятельная попытка одомашнивания аравийского подвида волка (Canis lupus arabs).

Новый рекорд древности виноградного вина

При раскопках древних поселений, относящихся к культуре Шулавери-Шому в Грузии, были найдены осколки глиняных сосудов со следами солей винной кислоты на стенках, что служит древнейшим известным науки свидетельством виноделия. Возраст находок около восьми тысяч лет.

Раскопки поселений Шулавери-гора и Гадачрили-гора, которые находятся в пятидесяти километрах к югу от Тбилиси, проводились с 2012 года. Радиоуглеродная датировка показывает, что возраст сделанных там находок составляет от 7890 до 8020 лет. Фрагменты керамики, найденные археологами, исследовала группа ученых из Грузии, США, Франции, Италии, Израиля и Дании под руководством Патрика Макговерна – основателя лаборатории биомолекулярной археологии в Пенсильванском университете. Макговерн уже давно занят восстановлением состава древних напитков по следам органических соединений на керамике. Для этого в его лаборатории используются такие методы как инфракрасная спектроскопия, масс-спектрометрия и другие. Некоторые из древних напитков, рецептуру которых восстановил Макговерн, были даже выпущены в небольшом количестве современными производителями. Среди них напитки древних фригийцев, жителей доколумбовой Америки, китайцев, викингов, египтян и этрусков.

В данном случае Макговерн и его коллеги убеждены: следы солей винной, яблочной, янтарной и лимонной кислоты на древних сосудов, указывают, что в них содержалось вино, полученное из культурного винограда (Vitis vinifera). Выводы ученых подтверждают изображения виноградных гроздей, украшающие некоторые из найденных сосудов.

Предыдущий рекорд древности (7,4–7 тысяч лет) принадлежал вину, следы которого нашел все тот же Макговерн с коллегами на керамике из неолитического поселения Хаджи-Фируз-тепе на северо-западе современного Ирана. Самым же древним алкогольным напитком ученые считают напиток из сброженной смеси фруктов, риса и меда, открытый в неолитическом Цзяху (Китай, около 9000 лет назад).

Иероглифическая надпись возрастом 5200 лет

Работая в Эль-Хави, недалеко от древнеегипетского города Эль-Каб, команда археологов из Бельгии, США и Египта нашла наскальную иероглифическую надпись возрастом 5200 лет, что делает ее одним из древнейших памятников египетской письменности.

Группа изображений включает голову быка на коротком шестей, за которой следуют два обращенных спина к спине аиста (ябиру), а над ними – ибис. Подобное расположение символов встречается в более поздних египетских представлениях солнечного цикла. Надпись создана примерно в 3250 году до н. э. Высота отдельных знаков доходит до полуметра, а высота всей надписи – 70 сантиметров.

«Эти недавно открытые изображения на камне сохраняют одни из ранних и самых больших обширных надписей, относящихся к периоду формирования египетской иероглифической письменности, и демонстрируют, как древние египтяне изобрели свою уникальную систему письма», – сказал Джон Коулман Дарнелл, профессор кафедры ближневосточных языков и цивилизаций в Йельском университете.

Профессор Дарнелл и его коллеги из Йельского университета, Королевских музеев искусства и истории Бельгии и египетского министерства древностей обнаружили также изображение стада слонов, которое было вырезано на камне 4000 и 3500 годами до н.э. «У одного из слонов есть маленький слон внутри него, что является невероятно редким видом представления беременной самки животного», – говорит профессор Дарнелл.

К другим древнейшим примерам египетской иероглифической письменности относят хранящуюся в Египетском музее Каира «палетку Нермера» – каменную пластину конца IV тыс. до н. э. с изображением фараона Нермера. На палетки указано имя фараона и также есть надписи рядом с изображениями его пленников, которые, возможно, указывают на страну, где они были захвачены. В конце XX века глиняные таблички с протоиероглифическими надписями были найдены немецкими археологами под руководством Гюнтера Дрейера в Абидосе (совр. Умм-эль-Кааб), в гробнице додинастического правителя (конец V – начало IV тыс. до н. э.). Самое древнее завершенное предложение, записанное египетскими иероглифами, найдено на печати из могилы фараона Сет-Перибсена (XXVIII – начало XXVII века до н. э) в Абидосе.

Гробничный сад древних египтян

Древнеегипетские представления о загробном мире были прочно связаны с растениями. Предполагают, что популярные мотивы росписи храмов, где изображали папируса и цветов лотоса, служили своеобразным путеводителем, готовившим верующих к посмертному путешествию.

Счастливый мир, куда попадала душа умершего, благополучно миновав суд Осириса, назывался Иалу (Секхет-Иалу, Секхет-Иару), что значит «Поля (секхет) тростника (иару)». Они представлялись египтянам похожими на тростниковые заросли в дельте Нила. Это место было окружено бронзовыми стенами, внутрь вели ворота, которых по разным источникам насчитывалось 15 или 21. Там не было иссушающей жары, царила приятная прохлада. В каналах всегда было достаточно воды, бурно росли деревья и травы. Ячмень там вырастал высотой в четыре локтя, а полба – в девять локтей. Сады, которые египтяне разбивали возле гробниц, были символическим отображением богатой растительности в стране умерших. Изображения подобных садов египтологи встречали ранее на стенах гробниц, но ни разу не находили остатков сада.

Теперь археологи из Национального исследовательского совета Испании (CSIC) впервые обнаружили сад при входе в древнеегипетскую гробницу эпохи Среднего царства. Более точно найденный комплекс датируется 1980 – 1790 годами до н. э. Он находится на холме Дра Абу эль-Нага на западном берегу Нила в Луксоре. Греки называли этот город Фивами, а сами египтяне использовали название Уасет. Сам древний город находился на восточном берегу Нила, а западный берег был отдан для упокоения мертвых, именно там находятся знаменитые Долины царей и цариц, а также другие некрополи и погребальные храмы.

Сад был разбит у входа в скальную гробницу. Он невелик: представляет собой огороженный прямоугольник размером три на два метра – и приподнят на высоту около 45 сантиметров над поверхностью земли. Внутренняя часть прямоугольника была разделена оградками на квадратные ячейки с длиной стороны около тридцати сантиметров. Ячейки расположены рядами по семь в длину прямоугольника и по пять в ширину. Археологи полагают, что в каждой из ячеек было высажено свое растение.

В центре сада находятся две ячейки, приподнятые относительно остальных. В них, вероятно, росли более крупные или имевшие особенное культовое значение деревья или кустарники. В одном из углов сада сохранились остатки куста тамаринда (Tamarindus indica). Также археологи нашли сосуд с финиками и семенами, которые, вероятно, были приношениями.

По словам руководителя раскопок Хосе Мануэля Галана, растения, высаженные в саду при гробнице могли играть роль в заупокойном ритуале. Как известно ученым, в эпоху Среднего царства в представлениях о посмертном существовании важное значение имели финиковые пальмы и сикоморы (Ficus sycomorus); эти растения были связаны с идеями о воскресении умершего и плодородии. Ученые надеются идентифицировать высаженные в найденном ими саду растения по оставшимся семенам.

Гемма из Пилоса

Настоящий шедевр микенского искусства был обнаружен при анализе находок из гробницы возле древнего города Пилос. Само погребение нашли два года назад, оно было не потревожено грабителями, поэтому ученым досталось такое количество погребальных даров, что их анализ занял долгое время. Но, чтобы по достоинству оценить самое выдающееся произведение древних мастеров, понадобился микроскоп.

Захоронение датируется 1450 годом до н. э. Рядом с покойным лежал бронзовый меч с рукоятью, украшенной золотом и слоновой костью, и кинжал с золотой рукоятью. Погребение содержало многочисленные украшения: более тысячи бусин из полудрагоценных камней, кольца, ожерелье. Также там находились золотые, серебряные и бронзовые сосуды (интересно, что керамической посуды в гробнице не было вообще), около пятидесяти гемм. Примечательно, что в воинском погребении лежало и бронзовое зеркало с ручкой из слоновой кости, а также шесть гребней, искусно вырезанных из слоновой кости. Интересна и пластина слоновой кости, лежавшая между ног мужчины. На ней был вырезан грифон. Благодаря этой пластине древний памятник получил название «Гробница воина с грифоном» (Griffin Warrior tomb). Часть предметов при погребении лежали рядом с телом, другие, видимо, располагались на крышке деревянного гроба и упали вниз, когда она истлела.

Ювелирные изделия выполнены в стиле минойской цивилизации, существовавшей на Крите около 2000 года до н.э. Характерна резьба по камню на геммах. На них можно увидеть легко узнаваемые образы критских богинь и людей, выполняющих прыжки через живого быка. Джеймс Райт, директор Американской школы классических исследований в Афинах, говорит, что был ошеломлен качеством резьбы. По его мнению, такие изделия были продукцией лучших мастерских дворцов Крита. По мнению ученых, находка в очередной раз подтверждает предположение о влиянии минойской цивилизации на микенскую.

Все находки – более трех тысяч объектов – были отправлены для изучения и реставрации в Археологический города Хора, ближайшего современного поселения. Этот музей специализируется на артефактах древнего Пилоса. Среди поступивших в музей предметов был и небольшой обработанный агат, длиной всего 3,6 сантиметра, поверхность которого была покрыта налетом известняка. В гробнице он лежал рядом с правой рукой погребенного. Камень не привлекал особого внимания, и ему пришлось долго ждать своей очереди, пока ученые очищали и исследовали более крупные артефакты.

Но, наконец, ученые добрались до этой находки и увидели, что на агате была с удивительным мастерством вырезана сцена сражения. Двое воинов сошлись в смертельной схватке. Один вооружен мечом, другой – копьем и щитом. Хотя второй воин и лучше вооружен, его противник побеждает. Он вот-вот нанесет смертельный удар мечом в шею. Еще один воин уже убит, его тело и упавший меч лежат под ногами сражающихся. Древний резчик сумел передать тонкие детали мускулов сражающихся людей. Правда, чтобы в полной мере оценить его мастерство, приходится воспользоваться микроскопом. Размер некоторых деталей изображения не превышает половины миллиметра.

Теперь неприметный ранее камешек вошел в историю как Pylos Combat Agate. Его называют самой прекрасной работой в технике резьбы, созданной в Эгеиде в бронзовом веке. Подобный уровень детализации в передаче человеческого тела вновь был достигнут только в классическую эпоху греческого искусства, то есть спустя тысячу лет.

ДНК из египетских мумий

Долгое время считалось, что генетические исследования древнеегипетских мумий невозможны, так как процедура бальзомирования и долгие годы в жарком климате непоправимо разрушают структуру ДНК. Но теперь группа ученых смогла успешно секвенировать геномы 90 мумий.

Под руководством Йоханнеса Краузе из Института наук о человеке Общества Макса Планка ученые применили методы секвенирования нового поколения, которые позволяют определять любые фрагменты молекул ДНК, присутствующие в образце, и выделять среди них те, что напоминают ДНК человека. В результате этих исследований ученые определили типы повреждений ДНК, характерные только для древних молекул, что позволит им отделять древнюю ДНК от современной, попавший на образцы, например, в ходе их обнаружения и хранения в музеях.

Краузе и его коллеги работали с головами мумий из захоронений в Абусир эль-Мелек, примерно в 100 км к югу от Каира. Головы были отделены в начале XX века, а теперь хранятся в двух немецких коллекциях: Музее древней и древнейшей истории в Берлине и в Тюбингенском университете. Радиоуглеродное датирование показывает, что мумии представляют 1500 лет египтеской истории, вплоть до времен македонского и римского завоевания.

Образцы митохондриальной ДНК удалось выделить из зубной ткани 90 мумий из 151. По поводу ядерной ДНК Краузе сообщает, что ученые смогли получить очень мало образцов и большинство из них не прошло тесты на загрязнение. Поэтому в исследовании удалось использовать лишь три образца ядерной ДНК от трех мумий разного возраста.

Ученые сравнили полученные образцы с геномами древнего и современного населения Ближнего Востока и Африки. Они обнаружили, что генетически древние египтяне были очень похожи на этих людей, особенно на жителей Леванта. Генетика египтян демонстрировала поразительную стабильность на протяжении веков, хотя их страна в это время подвергалась чужеземным завоеваниям. Можно предположить, что митохондриальная ДНК, которая наследуется от матерей, не отражает генетические изменения, которые приносят в популяцию мужчины.

Но в определенный момент значительные изменения все-таки случились. Если в геномах древних жителей Египта почти не было черт населения тропической Африки, то сейчас у египтян от 15% до 20% митохондриального генома отражает субсахарское происхождение. Краузе полагает, что контакты между Египтом и центральной частью континента усилились с развитием работорговли или же в эпоху распространения ислама.

Женщины из Тушхана и неизвестный язык

Археолог из Кембриджского университета Джон Макгиннис, изучив клинописную табличку из древнего города Тушхан, выдвинул гипотезу о том, что перечисленные на ней имена принадлежат к неизвестному ученым языку.

Табличка была найдена в 2009 году в ходе раскопок Зиярет-Тепе – археологического памятника возле курдской деревни Бехрамки на берегу реки Тигр, в турецкой провинции Диярбакыр. Раскопки Зиярет-Тепе были начаты в 2000 году под руководством Тимоти Мэтни из Университета Акрона, а в дальнейшем его много лет исследовала команда археологов во главе с Дирком Вике из Университета Майнца. Ученые установили, что во времена Новоассирийского царства в этом месте находился крупный город Тушхан, служивший столицей одной из провинций. Город и его окрестности были присоединены к Ассирии царем Ашшурнацирапалом II в 882 году до н. э. Царское войско завоевало страну Нирбу, лежавшую в верховьях Тигра, уничтожив множество местных жителей и разрушив их поселения. После завершения войны Ашшурнацирапал II велел восстановить стены Тушхана и воздвигнуть там дворец, в котором он принял посольства, привезшие дань от соседних правителей. Новую провинцию царь заселил ассирийцами. Позднее царь посетил Тушхан в 879 году до н. э., когда было завершено строительство дворца. В остальное время дворец служил резиденцией правителя провинции.

Дирк Вике и его коллеги обнаружили в древнем городе постройки IX–VII вв. до н. э., включая и руины дворца с роскошно украшенными помещениями и даже несколькими ванными комнатами. Во внутреннем дворе под каменной брусчаткой археологи нашли клад из более 20 бронзовых сосудов. Также им удалось обнаружить захоронения с богатым погребальным инвентарем. На территории дворца были найдены и таблички с клинописными текстами.

Заинтересовавшая Джона Макгинниса табличка была найдена в одном из помещений дворца. Она была написана не ранее VIII века до н. э.. Сейчас табличка хранится в археологическом музее города Диярбакыр. Текст на ней представляет собой список женщин-рабынь, служивших во дворце, у должностных лиц города или в окрестных селениях. Всего в ней говорится примерно о полутора сотнях женщинах, но далеко не все они перечислены поименно. В ряде случаев указывается лишь общее число женщин, работавших у определенного лица, в определенном месте или в такой-то деревне (например, «…восемь женщин в деревне Каниду, 71 женщина в распоряжении Бел-Укина…», «…три в зернохранилище…»). Возле некоторых имен есть пометка «…и сын». Три женщины отмечены как умершие. В целом это довольно распространенный тип ассирийских хозяйственных документов – реестр рабов.

Джон Макгиннис заметил, что из шестидесяти с лишним женщин, названных поименно, очень немногие носили аккадские имена – то есть на основном языке Ассирии. С уверенностью это можно сказать только об одном имени, аккадское происхождение еще трех можно предположить с той или иной вероятностью (в некоторых случаях этимология не вполне ясна, в других имена сохранились частично из-за повреждения надписи). Еще одно имя имеет точно хурритское происхождение, одно – лувийское. Для трех можно попытаться предложить не очень уверенную иранскую этимологию. Всего хоть какую-то версию о происхождении имени удается придумать для пятнадцати имен, причем в большинстве случаев эти гипотезы скорее гадательные.

Большая же часть перечисленных имен, по словам Джона Макгинниса, не находит никаких соответствий в известных языках той эпохи, не только в аккадском, хурритском или лувийском, но также и древнеегипетском, эламском, урартском или западно-семитских языках. Макгиннис предполагает, что эти имена представляют собой единственные свидетельства изолированного языка, от которого не осталось никаких других памятников и даже отдельных слов в других документах.

Макгиннис выдвинул несколько предположений по поводу гипотетического неизвестного языка. Во-первых, это мог быть шубрийский язык. Царство Шубрия (Шуприя) существовало недалеко от Тушана, к юго-западу озера Ван. Из ассирийских источников о нем известно с XII века до н. э. Его жителей считали родственными хурритам, о языке Шубрии сведений почти не сохранилось. В ассирийских документах, содержащих переписку с царями Шубрии, упоминаются два примера: aba переводится как «теленок», а tebal ada – «я пошлю тебе твоих людей». С IX века до н. э. Шубрия вошла в состав государства Урарту, поэтому считается, что шубрийцы влились в протоармянский этнос. В 674 году до н. э. Шубрию захватил ассирийский царь Асархадон. Женское имя Сирарши на табличке Макгиннис сопоставляет с именем царя Сирашу из страны Наири в окрестностях озера Ван, которое тоже может быть шубрийским.

Второй возможностью Макгиннис называет существование некоего дохурритского населения данного региона, из языка которого происходят данные имена. Согласно третьему предположению, неизвестный язык был распространен не в окрестностях Тушхана, а в Иране. Из документов Ассирийского царства известно, что в провинцию, центром которой стал Тушхан, ассирийцы переселили жителей захваченной ими области в горах Загрос в современном Иране. Подобные депортации покоренных народов были обычной практикой ассирийских властей. Но о языках, на которых говорили жители Загроса в VIII веке до н. э., ничего не известно. Предполагая, что женские имена относятся к этому языку, надо признать, что он, хотя и происходит из Ирана, не относился к иранской группе индоевропейской языковой семьи, так как лишь три имени можно хоть как-то этимологизировать на иранской основе.

Наконец, может быть, что язык принадлежал какому-то народу, переселившемуся в данный регион. Из ассирийских источников известно, что в VIII – VII веках до н. э. на юго-восток Анатолии вторгся народ под названием мушки, который часто отождествляют с фригийцами. По некоторым предположениям, мушки говорили на языке индоевропейской семьи и именно от них унаследовали индоевропейский язык протоармяне.

Древняя керамика и магнитное поле Земли

Исследователи из Тель-Авивского университета и Калифорнийского университета в Сан-Диего использовали хорошо датированные образцы керамики, найденные в Иудейской пустыне, чтобы проследить за изменениями магнитного поля Земли с VIII – II век до нашей эры.

Последние полтора века отмечается ослабление напряженности земного магнитного поля, в чем часто видят признак скорой инверсии – смены магнитных полюсов Земли (подробнее об этом можно прочитать в специальном очерке). Но результаты нового исследования показывают, что оснований для таких прогнозов нет, так как напряженность магнитного поля волнообразно колебалась на протяжении тысяч лет, и за спадами следовали периоды ее возрастания. Согласно нынешнему исследованию, а также работе, опубликованной авторами в 2009 году, в VIII веке до нашей эры наблюдался максимум усиления напряженности магнитного поля Земли за последние 100 тысяч лет. Ведущий автор исследования археолог Эрез Бен-Йосеф подчеркивает, что нынешнее ослабление магнитного поля не уникально, и такие события часто повторялись в последние тысячелетия.

Данные о древнем магнитном поле удается получить благодаря тому, что керамика, как и многие другие материалы, подвергающиеся при изготовлении нагреву, а после остывающие, (кирпичи, медный шлак) фиксируют данные о направлении линий магнитного поля в момент, когда их температура опускается до определенной точки («точка Кюри»). Этим же свойством обладают природные горные породы, пережившие разогрев и охлаждение, например, вулканическая лава.

Доктор Бен-Йосеф отмечает, что в свою очередь данные о древнем магнитном поле, зафиксированные в керамике, можно использовать для датировки археологических находок. Сейчас ученый и его коллеги работают над созданием максимально подробной «археомагнетической летописи» Ближнего Востока. Такой метод датировки можно использовать, когда среди археологических находок нет органических материалов и, следовательно, нельзя применить радиоуглеродное датирование.

Восьмиметровая статуя фараона

Группа египетских и немецких археологов нашли фрагменты статуи фараона. Находка была сделана в Матарии, квартале на северо-востоке Каира, при раскопках на месте строительства супермаркета. Общая высота статуи составляла примерно восемь метров. Сначала предполагали, что она изображает Рамзеса II, чей храм в древности находился неподалеку, но потом, когда обнаружили торс статуи, иероглифическая надпись на спине показала, что это Псамметих I, правивший приблизительно в 664 – 610 годах до н. э. Псамметих был основателем так называемой Саисской династии фараонов. Он добился независимости страны, которая ранее была покорена ассирийцами, а также покорил правителей различных областей Египта, установив твердую власть.

Пока из земли извлечены фрагменты головы и туловища статуи, но даже в неполном виде она весит более 51 тонны. Археологи предполагают, что статуя могла быть разбита ранними христианами или же арабскими завоевателями Египта, которые активно разбирали древние храмы для строительства крепостей. Перевозка статуи из Матарии к Египетскому музею Каира транслировалась в прямом эфире по местному телевидению. Предполагается, что найденная статуя будет выставлена в новом Большом Египетском музее в Гизе, который должны открыть в 2018 году.

Орихалк

Исследуя место кораблекрушения VI века до нашей эры, археологи нашли слитки латунного сплава, состав которого отличается от других известных античных образцов. Ученые предполагают, что это и есть орихалк, о котором ранее было известно лишь из сочинений древних авторов. В буквальном переводе название орихалк (ὀρείχαλκος) означает «горная медь». Упоминания о нем есть в ряде древних, в том числе при описании Атлантиды в диалоге Платона «Критий». Орихалк называли «сияющим» и по ценности сопоставляли с золотом.

В 2014 году в море в трехстах метрах от берега Сицилии, недалеко от города Джела, были обнаружены следы кораблекрушения, произошедшего в первой половине VI века до нашей эры. Корабль шел в город, носивший тогда греческое название Гела (Γέλα) из Греции или из Малой Азии. Подводные археологи подняли на поверхность в частности 39 металлических слитков. Теперь найденный металл подвергли рентгенофлуоресцентному анализу и установили, что в состав сплава входит 75-80 % меди, 15-20 % цинка и следовые количества никеля, свинца и железа. Тогда археолог Себастиано Туса, возглавляющий управление морской археологии Сицилии, и выступил с предположением, что именно сплав такого состава в архаический период истории Греции называли орихалком.

Первый водопровод Рима

Во время строительства очередной линии римского метро обнаружен водоровод республиканских времен (примерно III век до н. э.). Возможно, это часть самого первого римского водопровода. Находка была сделана на глубине 18 метров. Как сообщила археолог Симона Моретта, руководившая раскопками, такая глубина шахты позволила ученым осмотреть все культурные слои от железного века до современности. Самые ранние находки представляют собой гробницы и погребальный инвентарь X века до н. э.

Расположение водопровода под холмом Целий указывает на то, что он был частью Аква Аппия (Aqua Appia), первого акведука в Риме, построенного цензорами Гаем Плаутием Веноксом и Аппием Клавдем Цеком в 312 г. до н.э. Источником воды служила река Анио, один из притоков Тибра. Акведук начинался в шестнадцати с небольшим километрах от города. В отличие от более поздних акведуков, почти по всей своей длине Aqua Appia проходила под землей. Ранее археологи уже находили три участка Aqua Appia. Впервые это сделал Раффаэло Фабрети в 1667 году у ворот Порта Сан-Пауло, в 1867 году еще один участок был найден англичанином Джоном Генри Паркером в каменоломнях Сан-Саба, недалеко от Авентина. Наконец, в 1888 году на водопровод наткнулся Родольфо Ланчани под остатками древней виллы на Виа ди Порта Сан Паоло. Все эти участки были небольшими и в плохом состоянии.

Вода в Aqua Appia протекала по свинцовым трубам (fistula aquaria), ныне утраченным. Найденный сейчас отрезок водопровода позволяет изучить каменное основание, где прокладывались трубы. Участок длиной 35 метров очень хорошо сохранился. Высота кладки из пяти рядов блоков туфа составляет около двух метров. Археологи установили, что после того, как древний водопровод перестал использоваться по прямому назначению, римляне в I веке до н. э. использовали его как коллектор для сточных вод. В ходе раскопок были обнаружены останки животных, служивших пищей жителям Рима: от диких кабанов до морских рыб, лебедей и фазанов. Археологи планируют разобрать кладку, чтобы перенести найденный водопровод в другое место. Где именно он будет смонтирован, пока не определено.

Юлий Цезарь в Британии

Археологи из Университета Лестера нашли на берегу залива Пегуэлл в графстве Кент остатки сооружений I века до н. э., которые они считают лагерем на месте высадки войск Юлия Цезаря.

Находка относится ко второй из двух британских экспедиций Цезаря, которая состоялась в 54 году до н. э. Его флот составлял более восьмисот кораблей, на которые погрузились пять легионов и две тысячи конников. Высадившись на берег, Цезарь оставил часть воинов разбивать лагерь, а с основными силами отправился покорять враждебных британцев. Сопротивление римлянам возглавил один из местных вождей по имени Кассивелавн. Цезарю пришлось совершить поход вглубь страны, форсировать Темзу, нанести британцам несколько поражений в небольших стычках, пока он выяснил, где находится главное укрепление Кассивелавна, его город (oppidum), который римляне осадили. Но Кассивелавн не спешил капитулировать. По его приказу кельтские вожди Кингеториг, Карвилий, Таксимагул и Сеговак, правившие у побережья, собрали все возможные силы и напали на прибрежный лагерь римлян. Если бы они одержали победу, римляне оказались бы в отчаянном положении. Но небольшой римский гарнизон отбил атаку. И только получив известие об этом, Кассивелавн решил покориться римлянам. После переговоров Цезарь получил заложников и установил размер дани, которую должны были платить местные жители. И вскоре вернулся вместе с войском в Галлию.

Больше Цезарь в Британию не вернулся. Поскольку британцы остались предоставлеными самим себе, никакой дани они, конечно, не платили. Подлинное покорение Британии Римом началось в 43 году уже нашей эры при императоре Клавдии. Но история первых столкновений римлян с британцами всегда вызывала интерес и у ученых, и у публики. Безусловно, этому способствовала популярность сочинений Цезаря у европейских читателей. К тому же рассказ об экспедициях Цезаря становился первым пунктом в событийной истории Британии, включавшим ее в общей поток европейской истории. Поэтому английские археологи приложили много усилий, чтобы идентифицировать места описанных Цезарем сражений и взятые им кельтские укрепления. Но прибрежный лагерь римлян до сих пор оставался ненайденным.

Нынешнее открытие принесло наибольшее число находок, которые можно аргументировано связать с британскими экспедициями Цезаря. Началось всё, как последнее время нередко случается с археологическими находками в Великобритании, с археологических изысканий на месте будущего строительства. Археологи наткнулись на остатки древнего сооружения у деревни Эббсфлит, недалеко от приморского города Рамсгейт, на самой восточной оконечности Кента. В начале был обнаружен древний оборонительный ров, схожий с рвом, который ранее был найден во Франции, близ древнего города Алезия, где в 52 году до н. э. Цезарь нанес решающее поражение восставшим галлам. Затем были найдены кости со следами боевых ранений и древнее оружие, включая пилумы – метательные копья римлян.

Специалисты опередили, что находки относятся к I веку до н. э., то есть и время, и место соответствуют высадке Цезаря. Обнаруженные укрепления защищают часть побережья от нападения со стороны суши. Площадь археологического памятника составляет более двадцати гектаров, что, по расчетам историков, соответствует территории, необходимой для размещения вытащенных на сушу кораблей Цезаря, около 20 тысяч римлян и двух тысяч лошадей.

Гробница знатного жителя Помпей

В Италии при реконструкции здания XIX века была найдена мраморная гробница знатного жителя древних Помпей. Принадлежит она Гнею Аллию Нигидию Маю (Gnaeus Alleius Nigidius Maius) и расположена за пределами города, недалеко от Стабианских ворот Помпей. Ее хозяин происходил из семьи вольноотпущенников, но достиг высокого положения в родном городе. В молодости он сделал успешную политическую карьеру, избирался эдилом, дуумвиром и квинквенналом. Затем он предпочел частную жизнь и сосредоточился на коммерческой деятельности.

Среди надписей на стенах помпейских домов есть объявления о сдаче Гнеем Аллием Нигидием в аренду недвижимости, как магазинов, так и жилых домов. Его дом, известный сейчас как «Дом Пансы», занимал целый квартал возле городского форума и имел обширный атриум и сад. Также на стенах можно прочитать о гладиаторских играх и травлях диких зверей, устроителем которых выступал Гней Аллий. В ту эпоху организация гладиаторских игр была затратным предприятием, зато обеспечивала популярность. Выступление в роле устроителя и спонсора игр было фактически обязательным условием успешной политической карьеры.

Директор музейного комплекса в Помпеях Массимо Осанна назвал находку гробницы важнейшим открытием нынешнего десятилетия. Саркофаг Гнея Аллия Нигидия был украшен рельефом, изображавшим сражающихся гладиаторов. На четырехметровой мраморной плите была высечена пространная эпитафия, перечислявшая заслуги покойного.

До сих пор ученые не знали, умер ли Гней Аллий Нигидий до извержения Везувия, погубившего его город, или же он погиб во время этой катастрофы. Благодаря находке выяснилось, что он умер за год до извержения, в 78 году.

Секрет гоночных колесниц

Изучив хранящуюся в Британском музее древнеримскую игрушечную колесницу, исследователь раскрыл ранее неизвестный секрет конструкции больших колесниц, использовавшихся в скачках на ипподромах Римской империи.

Бронзовая игрушка была найдена в Тибре в 1890-х годах. Она датируется I – II веками нашей эры и представляет собой «бигу» – колесницу, в которую запрягались две лошади. Из бронзовых коней, прилагавшихся к игрушечной колеснице, сохранился один. Ученые отмечают высокую точность в передаче деталей и качество обработки металла. Археологам известны почти три сотни моделей боевых и церемониальных колесниц, найденных в этрусских и италийских погребениях. Колесницы со скачек в погребальном ритуале не встречались. Поэтому об особенностях их конструкции ученые судят по описаниям античных авторов, а также по изображениями их на каменных рельефах, фресках и мозаиках. Модель из Британского музея дала уникальную возможность увидеть трехмерный образ гоночной колесницы, и этим воспользовался почетный профессор инженерной физики Университета штата Висконсин Бела Шандор. Он заметил, что правое колесо, в отличие от левого, имеет с внешней стороны небольшое возвышение идущее по всей окружности. Профессор пришел к выводу, что колеса больших колесниц в этом месте были укреплены железным обручем.

Обычно колеса изготовлялись из дерева, скрепляемого клеем и сыромятными ремнями, которые, высыхая, крепко стягивали деревянные детали. По мнению исследователя, дополнительное укрепление правого колеса увеличивало шансы возницы на победу. Гонки колесниц обычно проводились в направлении против часовой стрелки на вытянутой овально арене, где возницы должны были совершать крутой поворот влево. При таком повороте из-за действия центробежной силы возница и колесница наклонялись вправо. Нагрузка на правое колесо резко возрастает, поэтому ему необходимо дополнительное укрепление. Подобная деталь на левом колесе отсутствовала, так как замедляла бы движение. «Гоночная колесница с железной шиной только на правом колесе была лучшим компромиссом с точки зрения безопасности, долговечности и вероятность выигрыша», – говорит ученый. Его вычисления показывают, что обод на правом колесе увеличивал шансы на победу на 80 %.

Последнее золото римлян

Золотые римские монеты, найденные в Нидерландах, предназначались для платы наемникам-франкам. В 2016 году археолог-любитель Марк Воллеберг сообщил ученым из Свободного университета Амстердама, что в саду в деревне Линден в нидерландской провинции Гелдерланд он откопал 23 римских золотых монеты. Четырьмя годами ранее двое других любителей, Дик ван Оммерен и Сес-Ян ван де Поль, на том же поле нашли с помощью металлодетектора восемь золотых монет. Исследователи заинтересовались столь богатым на находки местом. Проведя изыскания в архивах, они обнаружили, что поле, где был разбит этот сад, приносило римское золото неоднократно. Дважды это случалось в 1840-х годах, когда участком земли владел ван Бракелл. Следующие находки были сделаны в 1905 и 1916 годах. «Урожай» состоял из солидов – крупных золотых монет, отчеканенных при императорах Валентиниане II, Гонории, Константине III, Флавии Иоанне, Валентиниане III и Майориане. Монеты охватывали период с конца IV по середину V века нашей эры. Все вместе монеты составляли самую большую находку римского золота в Нидерландах.

Узнав о столь длительной истории находок, археологи решили, что на этом месте нужно провести раскопки. Работами руководили Стейн Херен и Нико Ройманс из Свободного университета и Национальная служба по культурному наследию Нидерландов. Масштаб раскопок был небольшим, археологи сделали всего три траншеи. Новых монет найдено не было, как не было обнаружено следов какого-либо вместилища, вроде сосуда, мешка или ящика, где мог бы храниться клад.

Археологи также задались целью определить контекст клада: был ли он закопан в жилище, в храме, в селении, в могиле или в иных условиях. Марк Воллеберг сообщил ученым, что, когда он откопал монеты, то видел что-то похожее на фрагменты костей, которые он не стал трогать. В ходе раскопок действительно были найдены человеческие останки. Их изучение показало, что они принадлежат четырем разным людям, трое из которых были похоронены в земле, а один подвергнут кремации с последующим захоронением пепла в урне. Однако результаты радиоуглеродного датирования показали, что останки никак не связаны с золотыми монетами. Они принадлежат к более ранней эпохе. Кости относятся к среднему бронзовому веку, около 1800 года до н. э. Кремированные останки, вероятно, принадлежат уже к железному веку, но точно датировать их пока не удалось.

Археологи подозревают, что курганное захоронение среднего бронзового века оказалось для людей V века нашей эры удобным местом, где можно было спрятать золотые монеты. Выделяющийся на равнине холм было легко запомнить, чтобы потом вернуться за кладом. Но владелец клада по неизвестным причинам не смог забрать свое золото. К XIX веку курган слился с окружающей равниной, поэтому участок стало возможным использовать под пашню. Тогда и начались находки золотых монет.

В Нидерландах и Бельгии римские золотые монеты находят не впервые. Всего на этой территории известно 27 таких кладов. Большинство из них относятся к началу V века нашей эры. Тогда император Гонорий воевал с Флавием Клавдием Константином, который провозгласил себя императором под именем Константина III. В то же время германские племена опустошали своими набегами Италию, а в 410 году готский правитель Аларих захватил и разграбил Рим. И Гонорий, и Константин III в эти годы старались привлечь на свою сторону франков, сильный германский народ, живший на территории исторических Нидерландов. Отряды франков часто служили наемниками в римском войске. Франки предпочитали, чтобы Римская империя расплачивалась с ними золотыми монетами, так как эти деньги не были подвержены обесцениванию. Римские чиновники передавали вождям франков оплату, а те распределяли монеты среди воинов по своему усмотрению.

Но клад из деревни Линден был закопан на полвека позже войны Гонория с Константином III. Скорее всего, это произошло за десять – пятнадцать лет до взятия Рима Одоакром и падения Западной Римской империи. До обнаружения этих золотых монет считалось, что в это время римляне уже не пытались нанять войско франков, так как им было не до того. Но монеты императора Майориана (правил в 457 – 461 годах) заставляют признать, что связь римлян с франками продолжалась.

Наиболее вероятно, что наймом франкских войск занимался военачальник Эгидий. С 456 года он занимал пост военного наместника Галльского диоцеза, области империи, занимавшей нынешнюю северную Францию, часть Бельгии и сопредельные районы Германии. Фактически он был самостоятельным правителем обширной территории и постоянно был вынужден контактировать с жившими по соседству франками. Эгидий вел войны с бургундами и вестготами, так что помощь франков ему была нужна. Именно с их помощью Эгидий отбил свои земли. Он продолжал использовать наемников-франков и после смерти Майорина, когда стал уже полностью независимым правителем. В 463 году франкский король Хильдерик I помог войску Эгидия разбить вестготов под Орлеаном. Видимо, именно в качестве платы за военную поддержку франкам было передано римское золото, которое, в конце концов, оказалось закопано в кургане.

Сокровища Желтого тигра

Китайские археологи нашли сокровища Чжан Сяньчжуна, предводителя повстанческой армии XVII века, известного под прозвищем Желтый тигр. Находка была сделана при исследовании кораблекрушения на реке Миньцзян, у города Мейшань в провинции Сычуань на юго-западе Китая. На борту корабля, затонувшего 1646 году, оказалось более десяти тысяч золотых, серебряных и бронзовых монет, слитки, драгоценные камни, изделия из золота, оружие. Находки в прекрасном состоянии, и на слитках можно прочитать выгравированный титул, присвоенный Чжан Сяньчжуном.

Желтый тигр возглавлял армию восставших крестьян, действовавшую на юге Китая, в провинции Хугуан (современные Хубэй и Хунань). Прозвище ему дали из-за желтоватого оттенка кожи и выступающей, как говорят в Китае, “тигриной”, нижней челюсти. Он родился в бедной семье в уезде Динбянь провинции Шэньси. Поступив на военную службу, он через некоторое время был приговорен к смертной казни за дисциплинарные нарушения, но офицер, впечатленный мощным телосложением Чжан Сяньчжуна решил его помиловать. В 1630 году Чжан Сяньчжун дезертировал из армии и присоединился к одной из групп восставших крестьян в уезде Мичжи провинции Шэньси. Он быстро стал предводителем повстанцев и присвоил себе первый титул Баду-ван («Восьмой князь»).

В 1631 и 1638 годах правительственные войска наносили Чжан Сяньчжуну поражения, но он отступал, пополнял свое войско мятежными крестьянами и вновь наносил удар. В 1635 году он разорил провинции Хэнань и Аньхой, спалив храм предков династии Мин в Чжуду. В 1641 году Чжан Сяньчжун взял города Учан и Чанша, а в 1644 году успешно завоевал провинцию Сычуань. Он объявил о создании на подконтрольной территории нового государства Дасиго («Великое государство Запада») и сделал своей столицей город Чэнду, переименовав его в Сицзин («Столица Запада»). Чжан Сяньчжун начал создавать собственную гражданскую администрацию.

Но на севере тем временем династия Мин сменилась маньчжурской династией Цин, и к 1647 году у новых властей дошли руки до мятежного юга. Узнав о приближении армии врагов, Чжан Сяньчжун вышел им навстречу, рассчитывая присоединить к своему государству еще и провинцию Шэньси. При первой встрече с противником он был убит стрелой маньчжурского лучника. Вскоре армия Великого Западного государства была разбита, а остатки ее бежали на юг, где продолжили воевать с маньчжурами, встав на сторону наследников династии Мин, пока еще контролировавших южные провинции.

Легенда о затонувшем корабле с сокровищами Чжан Сяньчжуна была известна в провинции Сычуань. Проверить ее решил один из местных жителей. Он погрузился на дно реки с аквалангом, и ему действительно повезло разыскать следы корабля. На глубине чуть более трех метров он увидел золотого тигра. Когда ныряльщик извлек его, оказалось, что тигр представляет собой фигурную ручку золотой печати с выгравированной надписью «Великий полководец Юнчана» – одним из титулов Чжан Сяньчжуна. После этого он извлек несколько золотых и серебряных слитков, монет и других изделий. Он продал находки подпольному коллекционеру за 13 600 000 юаней (около 2 млн. долларов).

Когда ценные находки стали в изобилии появляться на черном рынке, на это обратила внимание китайская полиция. Она задержала осенью 2016 года десять групп черных археологов и 70 перекупщиков старинных артефактов. Тогда стало известно, что находки происходят со дна реки, и за дело взялись профессиональные археологи. Работы были начаты в январе этого года, когда уровень воды в реке спал. Воду откачивали, но прежде, чем добраться до сокровищ, археологом пришлось раскопать грунт на пять метров ниже уровня русла. Там за два месяца они нашли более 10 тысяч предметов. Надписи указывают, что некоторые из них были военной добычей Чжан Сяньчжуна, а другие были изготовлены в Сычуани во время его правления. Археологи нашли даже упоминавшееся в циньских хрониках хранилище для ценностей, которое было в ходу при Чжан Сяньчжуне: расщепленный пополам ствол дерева, выдолбленный изнутри и заполненный слитками, а затем соединенный железными обручами.

Историки говорят, что перед наступлением армии династии Цин Чжан Сяньчжун решил вывезти из Сычуани свою казну, погрузив ее на корабли. Таких кораблей, согласно хроникам, было ровно тысяча. Находка в реке Миньцзян подтверждает, что такая эвакуация действительно проводилась. Затонувший корабль успел пройти по реке только около 80 километров от города Чэнду.

Пять архиепископов Кентерберийских

Останки пятерых архиепископов Кентерберийских были найдены в подземном склепе церкви Святой Марии в Ламбете (St Mary-at-Lambeth). Склеп обнаружили строители в ходе ремонтных работ в 2016 году, но сообщено о находку держали в тайне, пока не была закончена реставрация. Древнейшие части церкви Святой Марии в Ламбете были построены в XIV веке, в викторианскую эпоху здание было сильно перестроено. Ранее она использовалась архиепископами Кентерберийскими, чья лондонская резиденция – Ламбетский дворец – находится по соседству. Потом она стала приходской церковью. Во второй половине XX века церковь сильно обветшала, жилых домов в округе стало мало, церковные службы прекратились в 1972 году, и здание готовились снести. Но историк садоводства Розмари Николсон смогла сохранить здание, благодаря тому, что на церковном кладбище были похоронены выдающиеся ботаники и садовники отец и сын Традесканты. Николсон основала Tradescant Trust, который взял церковь в аренду на 99 лет, собрал деньги на ремонт и превратил старое церковное здание в Музей сада. Внутри церковного здания демонстрируются старинные садовые инструменты, образцы растений и другие экспонаты, а снаружи разбит регулярный сад в стиле XVII века.

В 2015 году музей был закрыт для нового ремонта. Чтобы выровнять пол, строители подняли несколько каменных плит и увидели лестницу, ведущую под землю. Они привязали к длинной палке мобильный телефон и сняли подземное помещение на его камеру. Оказалось, что комната внизу от пола до потолка заполнена свинцовыми гробами.

Обследование склепа показало, что гробов в нем тридцать штук. На одном из них стояла епископская митра. У трех гробов сохранились таблички с именами: Ричарда Бэнкрофта (архиепископ Кентерберийский в 1604 – 1610 годах, руководивший изданием «Библии короля Якова»), Джона Мура (1785 – 1805) и его жены Кэтрин. Архивные изыскания помогли установить, что в склепе находятся останки еще троих архиепископов Кентерберийских: Фредерик Корнуоллис (1768-1783), Мэтью Хаттон (1757-1758) и Томас Тенисон (1695 – 1715). Также идентифицирован гроб Джона Бетсесорта, председателя церковного суда в 1710 – 1751 годах.

Историки не подозревали о существовании этого склепа, хотя в церкви и вокруг нее было много захоронений. Считалось, что из-за того, что воды Темзы затапливали подвалы, в викторианскую эпоху все захоронения из церкви были перенесены на другие кладбища, а подземные помещения засыпаны землей. Однако склеп, расположенный под самым алтарем, избежал этой участи.