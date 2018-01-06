Задним числом соглашения не заключают

6 января в Совете безопасности ООН состоялось инициированное США заседание, посвященное ситуации в Иране. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что мир следит за действиями Тегерана и не позволит ему отказать гражданам страны в законном праве на свободу.

«Иранский народ вновь вышел на улицы, он просит то, в чем ни одно правительство не может ему отказать на законных основаниях: права и свободы. Если базовые принципы этой организации значат хоть что-нибудь, мы не только услышим эти просьбы, мы ответим на них», — заявила она.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США использует надуманные предлоги для включения в повестку Совбеза ООН «сугубо внутриполитических сюжетов». Тем более, что ситуация в Иране нормализовалась.

«Кстати, за это нам стоило бы поблагодарить Вашингтон, поскольку во многом из-за его энергичных, поощрительных и побудительных месседжей иранскому народу произошла консолидация иранского общества на почве антиамериканских настроений. Такое впечатление, что необъяснимая рационально аллергия на эту страну застилает глаза в оценке происходящих там событий, и желаемое выдается за действительное», — заявил Василий Небензя.

Член комитета Соведа Федерации по международным делам Игорь Морозов утверждает, что заявления Никки Хейли вызваны желанием США разорвать Женевские соглашения с Тегераном по ядерной программе.

«Об этом и Трамп заявлял не раз, обвиняя Иран в спонсорстве терроризма, и другие официальные лица Белого дома заявляли о том, что Иран не выполняет обязательства по этому соглашению. Хотя МАГАТЭ отрицало нарушение Ираном каких-либо положений всеобъемлющего плана действий. Поэтому США будут делать все возможное, чтобы расшатать ситуацию», — сказал сенатор.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предложил западным партнерам предостеречь США от срыва или изменений условий ядерной сделки.

«США давно подталкивают всех к пересмотру ядерной сделки с Ираном. То, что американцы подготовили такой проект закона, это лишь прелюдия, чтобы заставить всех выйти из этого соглашения. Это плохой ход», — резюмировал Джабраилов. По его мнению, в стремлении пересмотреть соглашение с Ираном США окажется в изоляции.

Действительно на заседании Совбеза ООН против позиции Вашингтона высказались не только Россия и Китай, но и союзники США, которым не хочется отменять результаты многолетней работы над сделкой.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр отметил, что любая попытка использовать кризис в Иране для личных целей вызовет «диаметрально противоположный результат к желаемому».

О том, что ситуация в Иране не входит в повестку Совбеза ООН заявили представители Боливии и Швеции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Конгресс вскоре приступит к работе над «серьезными недостатками» заключенного в 2015 году соглашения. Если же усилия американской стороны ни к чему не приведут, США выйдет из соглашения. В Госдепе уточнили, что это не выгодно для страны, поэтому, скорее всего, в документ задним числом будут внесены дополнительные условия для Ирана. В Тегеране сочли подобную перспективу нарушением соглашения.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что работа над поправками начнется уже на следующей неделе или «вскоре после этого».

Глава комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что возможные поправки негативно скажутся на судьбе принятого Ираном и странами-посредниками исторического соглашения. По его мнению, сам факт принятия изменений договора задним числом «весьма примечателен».