Правительство Беларуси приняло решение о сокращении своей дипмиссии на Украине. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром республики Андреем Кобяковым. Согласно документу, в ближайшие полтора месяца будет закрыто одно из генконсульств страны в соседнем государстве.

«В соответствии с указом президента Республики Беларусь Совет Министров постановил закрыть до 23 февраля 2018 генеральное консульство в городе Одесса», — говорится на официальном сайте правительства Беларуси.

Решение об открытии генерального консульства в Одессе было принято правительством Беларуси в 2011 году. Дипломаты пока что «квартируют» в Лермонтовском переулке, но вскоре должны покинуть его. В документе не сказано о причинах закрытия генконсульства.

Эксперты уверены, что это может быть следствием роста напряженности в отношениях Беларуси и Украины, поскольку первая готова на большее, чем просто посредничество, в решении проблем на юго-востоке Украины.

«Период фактической блокады Белоруссии со стороны западных стран завершен, и Лукашенко хочет выйти из него победителем. На этом фоне Лукашенко обострил свою позицию в отношении Петра Порошенко и событий на Украине. Среди основных пожеланий на 2018 год он назвал окончание братоубийственной войны на Украине. Как хозяин площадки минских договоренностей он хочет из «технического» превратиться в реального посредника, решить вопрос Донбасса», — цитирует ФАН политолога Игоря Рябова.

По данным белорусского МИДа, в 2017 году прошло 26 тысяч заседаний трехсторонней контактной группы по оказанию содействия урегулированию кризиса на Украине. Об этом говорится в «Обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности МИД в 2017 году», опубликованном на сайте ведомства.

«Заметно активизировался политический диалог с Украиной. Обмен официальными визитами на высшем уровне обеспечил поддержку конструктивного характера отношений, поступательное развитие торгово-экономического партнерства и межрегионального сотрудничества», — сказано в документе.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет окончания войны «в братской Украине», говоря о перспективах развития внешней политики государства в 2018 году.

«Если честно, это из личного, я хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-человечески. Для меня это самая важная проблема», — приводит его слова официальный сайт правительства республики.

Кстати, за несколько дней до того глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров, выступая в Верховной Раде, заявил, что Украина должна отказаться от Беларуси в качестве площадки для переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке.

«Беларусь позиционирует себя как страну, которая якобы обеспечивает площадку для диалога и встреч ради прекращения российской агрессии. Абсолютно уверен, что мы должны предлагать другую страну для переговоров относительно обеспечения территориальной целостности и прекращения российской агрессии», — приводит цитату выступления политика портал «Обозреватель».

Напомним, что отношения Украины и Беларуси осложнились осенью прошлого года, когда страны поочередно высылали дипломатов друг друга со своей территории. Сначала спецслужбы Беларуси обвинили в шпионаже советника украинского посольства в Минске Игоря Скворцова, которого признали персоной non grata, после чего выдворили его с территории государства. В ответ на это Киев выслал первого секретаря белорусского посольства, не признав обвинения Беларуси в шпионаже.

«Сегодня уже оба президента прекрасно понимают, что будущего у двусторонних отношений в существующей ситуации практически нет. После короткой оттепели ждет очередной холодный период в ситуации «ни мира, ни войны», — говорится в обзоре портала Delfi об отношениях двух стран за 2017 год.