Накануне в городах России стартовала кампания по сбору подписей в поддержку Владимира Путина.

«Мы открыли такие точки в 15 городах, например в Омске, Хабаровске, Севастополе, Томске и других. Они уже работают, мы выбрали места скопления людей, такие как торговые центры. Также на улице ребята стоят и собирают подписи. Мы только открылись несколько часов назад и будем собирать подписи, пока не наберем нужное количество. Надеюсь, нас поддержат другие инициативные люди, и мы будем не одни», — сказала глава волонтерской организации «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова РБК.

В списке мест, где волонтеры собирают подписи за Владимира Путина, в основном, места массового скопления людей. Например, в Хабаровске пока таких пунктов два — в торговых центрах «Южный парк» и «НК Сити». В Екатеринбурге работа идет также в торговом центре «Радуга-парк» и в международном аэропорту Кольцово. РИА «Новый День» отмечает, что пока пунктов мало из-за того, что идут каникулы, но после рождественских праздников их станет больше. О том, сколько подписей собрано, пока не говорится.

«Одними из первых за Путина расписались уральские партийные функционеры», — уточняет «Новый День» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения «Единой России».

Интересно, что выбор места для пунктов, где идет сбор подписей, может быть обусловлен и тем, чтобы продемонстрировать дистанцирование от административного ресурса, использованием которого часто попрекают чиновников.

«Важно, чтобы при сборе подписей не было эксцессов с их слишком акцентированным сбором по госкомпаниям и чтобы у избирателей не возникло ощущения фальши, неискренности и неловкости — поскольку сбор все же будет восприниматься частью граждан как преимущественно ритуальный», — ранее говорил «Знаку» глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Партийные кандидаты, кстати, либо уже прошли процедуру регистрации в ЦИКе (например, глава ЛДПР Владимир Жириновский), либо набрали достаточно много подписей, чтобы все же принять участие в президентской кампании. Однако догнать оппонентов Владимиру Путину не составит труда, уверены политологи.

«Достаточно позднее начало сбора подписей не создает для Владимира Путина серьезных рисков. Всем известна высокая поддержка его кандидатуры. Всем его сторонникам, а к их числу принадлежит большинство российских граждан, довольно долго пришлось ждать о решении Путина выдвигаться на выборы, что тоже произошло относительно недавно. Но общее количество сторонников и масштабы поддержки сводят практически к нулю те риски, с которыми обычно сопряжено позднее начало сбора подписей и относительно позднее вступление в избирательную кампанию», — сказал «Национальной службе новостей» член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.

«Интерфакс» уточняет, что сбор подписей в поддержку Владимира Путина продлится до 30 января. Помимо 15 городов, где волонтеры работают уже сейчас, пункты откроются и в остальных субъектах РФ. Напомним, до регистрации в ЦИКе в качестве кандидату самовыдвиженец обязан предоставить в комиссию 300 тысяч подписей.