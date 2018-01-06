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06 января 2018, 09:58
банковский сектор правительство регионы рубль экономика
Антон Табах

Новая повестка от обновленного кабмина и смягчение кредитно-денежной политики

Фото Кирилла Зыкова / АГН "Москва"
Фото Кирилла Зыкова / АГН "Москва"
mskagency.ru

Достигнутая стабильность валютного рынка, предельное огосударствление в банковской системе, новая повестка, которую создаст переформатированное правительство, дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики Центробанком – Антон Табах, доцент НИУ ВШЭ, доцент МГУ, управляющий директор, руководитель отдела по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства «Эксперт РА» о важнейших событиях уходящего года и ожиданиях от 2018 года в российской экономике.

Итоги и наиболее важные события 2017 года

В качестве итогов года можно отметить два важные вещи, и первая – это стабильность. Относительная стабильность на валютном рынке. То есть понятно, что каждые 50 копеек журналисты кричат, что рубль рухнул или рубль поднялся. Но на самом деле речь идет о том, что в течение года рубль ходил в коридоре между 55 и 65 рублей за доллар. И нефть ходила примерно в таком же коридоре от 55 до 65 долларов за баррель. А это означает стабильность, не виданную у нас уже очень давно.

Частью это было связано с политикой Центробанка, частью – с благоприятным внешним фоном. Но, как говорится, что вышло, то вышло.

 
Пресс-конференция Э.Набиуллиной по итогам заседания совета директоров Банка России
Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Второе – это то, что в банковской системе огосударствление достигло предела. Сейчас из 11 системообразующих банков – только один частный иностранный и один условно частный. То есть, грубо говоря, всего два частных и иностранных банка. Таков итог года, в котором на санацию было взято три крупных финансовых группы. До этого отдельные прецеденты тоже бывали, но чтобы так серьезно прошлись по «крупняку», такого еще не было. Ну, и, конечно, среди событий года в этой области были отзывы лицензий из топ-50 банков.

И еще одно, что стоило бы отметить. Это нечто – как у конандойлевского Шерлока Холмса, говорившего, что главное не то, что собака лаяла, а то, что она молчала. То есть важным итогом стало то, что ни больших прорывов, ни больших падений в других сферах – в бюджетной, в сфере экономического роста – не произошло. И это скорее хорошо, чем плохо.

Ожидания, прогнозы на 2018 год

От нового года можно ожидать новой повестки – потому что наверняка, начиная с мая будет по персоналиям, если не логически переформатировано правительство. В любом случае, даже если эта «метла» по сути будет старой, то она все равно будет с новым мандатом, а потому мести она станет как-то по-другому. Как – пока никто не знает.

Второе, чего можно ожидать, – это большой элитный торг по поводу перераспределения денег. Центробанк, скорее всего, будет продолжать смягчение кредитно-денежной политики, но насчет масштабов этого смягчения тоже будет идти большое бодание. Но не надо ожидать, что стабильность будет такой же, как была в 2017 году. Да, к ней привыкают, но на самом деле ситуация меняется.

В 2917 году произошло улучшение положения с региональными финансами (потому что у нас регионы принято жалеть – как и сельское хозяйство, хотя сейчас оно пухнет от денег). С регионами случилось, как с сельским хозяйством: такого, чтобы уровень долга упал на 7% в среднем, не было уже очень давно. В дальнейшем же за деньги регионов будет большой торг: потому что новые социальные программы вводятся на федеральном уровне, а платить за них придется регионам.

В банковской сфере ожидается подстраивание системы под новые условия: увидим, будет ли конкуренция между госбанками, будет ли борьба хорошего с лучшим и что в этих условиях будет делать ЦБ. Что решат делать с санированными группами: оставят их независимыми или сольют в один мега-банк, который будет конкурентом Сберу, ВТБ и Россельхозу. Тут много вопросов, и в 2018 году (а возможно, и в 2019) мы увидим ответы на эти вопросы и поймем, как будет устроена банковская система.

 
Антон Табах

Читателям «Полит.ру» – рекомендации, что почитать-посмотреть на каникулах

Надо смотреть и читать классику. Посмотреть стоит «Предел риска» (финансовый триллер Джей Си Чендора – прим. ред.), «Игру на понижение» (фильм Адама Маккея, посвящённый событиям ипотечного финансового кризиса 2007-2008 годов – прим. ред.), «Уолл-стрит»  - я имею в виду первый фильм, а не второй (драма 1987 года, снятая режиссером Оливером Стоуном, о взлета и падения молодого брокера Бада Фокса – прим. ред.). Из сериалов я бы посоветовал «Миллиарды» (американский драматический телесериал с Дэмиэном Льюисом и Полом Джаматти, описывающий противостояние финансиста со служителем закона – прим. ред.).

А читать я бы советовал «Покер лжецов» Льюиса Майкла (это документальный вариант истории об инвестиционных банках, раскрывающий подоплеку повести Тома Вулфа «Bonfire of the Vanities» – прим. ред.) и «Фрикономику» Стивена Левитта и Стивена Дабнера (книга с нестандартным, отчасти провокационным взглядом на экономику и связь между событиями и явлениями, написала экономистом Левитом, которого часто называют «экономистом-диссидентом», в соавторстве с журналистом и писателем Дабнером – прим.ред.)

Пожелания читателям «Полит.ру»

Желаю всем читателям «Полит.ру» крепкого здоровья и финансовой грамотности!

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