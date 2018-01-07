С нового года вступил в силу указ президента России от 31 декабря 2017-го, который продолжает реформу в Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Он касается дорожно-патрульный ой службы и территориальных отделений ГИБДД — там грядут сокращения штатных единиц.

Согласно документу, опубликованному на Официальном портале правовой информации, с 1 января 2018 года снизилась предельная численность сотрудников органов внутренних дел, которые получают финансирование за счет бюджетных ассигнований из федеральной казны. Если до подписания указа это число равнялось 904 тыс. 871, то документ сократил количество до 894 тыс. 871.

«Разница составила 10 тысяч. И если бы она распределялась на всех сотрудников МВД, то была бы почти незаметна. Однако в МВД решили провести "организационно-штатные мероприятия по сокращению штатной численности сотрудников органов внутренних дел в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД подчиненных территориальным органам МВД". Так говорится в приказе МВД N983, который был подписан также в последний день прошлого года», — пишет «Российская газета».

Издание уточняет, что в ГАИ по всей стране работают около 55 тысяч человек, и сокращение в 10 тысяч будет существенным — оптимизация коснется почти каждой пятой должности. Сокращения не коснутся только сотрудников, которые работают в отделах регистрации транспортных средств и отделах, которые ведают проведением экзаменация будущих водителей ТС и выдачей прав.

«Надо отметить, что прошедшей осенью ГИБДД прекратило прием новых сотрудников никак это не комментируя, видимо уже тогда было известно о грядущем сокращении», — пишет «МК-Ярославль».

Урезание штатов в ГИБДД эксперты связывают с развитием технического прогресса — на трассах и улицах уже не нужно так много сотрудников в форме, чтобы контролировать участников дорожного движения и фиксировать нарушения.

«С появлением на дорогах тысяч камер, вводом системы «Поток» и прочими изменениями живых сотрудников нужно все меньше. Конечно, они нужны для сопровождения начальства, перекрытия дорог, оформления серьезных аварий, но очень многие функции уже может выполнять техника, и чем дальше, тем больше на нее будут перекладывать», — пояснил «Газете.ру» московского профсоюза работников полиции Михаил Пашкин.

Ранее издание писало о том, что идея реформы заключается в том, чтобы снять с сотрудников «побочные функции», за счет чего усилить борьбу непосредственно с нарушителями. Версия подтверждается — отчасти тем, что по указу президента речь может идти не об увольнении людей, а именно о сокращении штатных единиц, в том числе тех, которые не были «закрыты».

«Количество вакантных мест, иначе говоря — некомплекта, по разным оценкам, в Петербурге и области составляет от 5 до 12%. Таким образом, запланированное десятипроцентное сокращение приведет к исчезновению лишь и так пустующих позиций», — уточняет «Фонтанка» со ссылкой на комментарий петербургского подицейского главка.

С другой стороны, как пишет РГ, вакансий под такое количество сокращений не хватит.

«Вероятно, будет сокращаться аппарат. Некоторые кабинетные должности переведут для службы на дорогах. Сокращать количество сотрудников на дорогах — нельзя. Их и так не хватает. Но за счет пересмотра штатного расписания, возможно, даже удастся увеличить их количество, сократив количество кабинетных работников, — пишет газета со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Кроме того, специалисты полагают, что нововведения могут быть неэффективными, поскольку техника нуждается в контроле компетентных сотрудников ГИБДД.

«Я, например, смысла [сокращения] не вижу. Не зря господин Собянин создает свою параллельную милицию. Вот уже создан дорожный патруль при центре организации дорожного движения. Надеется на то, что все перейдет на технику, на камеры, те же камеры все равно надо обрабатывать. Все равно человек должен контролировать технику и выносить решения по закону должен человек, а не камеры», — пояснил BFM бывший начальник Главного управления ГИБДД России Владимир Федоров.