Президент за решеткой

Базирующаяся в Великобритании газета al-Quds al-Arabi сегодня со ссылкой на источники в Тегеране сообщила о том, что иранские власти арестовали бывшего президента республики Махмуда Ахмадинежада.

Дата ареста экс-президента не уточняется, однако известно, что Ахмадинежада задержали в Ширазе «с одобрения высшего руководителя страны Али Хаменеи» после того, как тот выступил перед протестующими в городе Бушир.​

4 января Ахмадинежад высказал мнение, что «некоторые нынешние чиновники живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальном положении дел общества». «Иран сегодня страдает от бесхозяйственности, а не из-за отсутствия экономических ресурсов», — подчеркнул тогда политик. По его мнению, «члены правительства Хасана Роухани считают, что им принадлежит абсолютная власть, а люди — всего лишь невежественное общество, которое ничего не понимает». «Люди злятся на правительство из-за его монополии на общественные блага», — заметил Ахмадинежад. Он заключил,что Тегеран «считает себя и свои действия критерием права» и негативно относится к критике.

Как отметили источники, именно эту речь власти расценили как разжигание беспорядков. Экс-президент, по информации собеседников газеты, может попасть под домашний арест.

Между тем сегодня власти Ирана отчитались о том ,что они выпустили под залог большинство граждан, задержанных во время беспорядков. Официальный представитель сил внутренней безопасности Исламской Республики Саид Монтазер аль-Махди заявил: «Большинство граждан, которые были вовлечены, освобождены под залог. Те, кто оскорбил Исламскую Республику, <...> зачинщики беспорядков находятся под стражей и предстанут перед судом».

По данным Аль-Махди, всего в ходе беспорядков в Иране погибли 20 человек, среди них оказался сотрудник силовых структур. По всем эпизодам будет проведено расследование.

Кроме того, сегодня же Тегеран полностью снял блокировку с мессенджера Telegram, которая была введена несколькими днями ранее на фоне протестов. Также открыт и доступ к Instagram. Чиновники угрожали полностью заблокировать Telegram, если не будут закрыты каналы террористов. Власти Ирана заявляли, что посредством соцсетей волна протестов поддерживается из ряда западных стран, США, а также Саудовской Аравии с целью пошатнуть государственный строй.

На фоне этих заявлений аналогичное мнение высказывают и представители российских властей. Так, зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич накануне заявил, что США пытаются атаковать Иран по всем фронтам, начиная со слов о поддержке оппозиции и до отмены ядерной сделки, а на самом деле Белый дом беспокоит союз России, Ирана и Турции. «Сегодня США движимы желанием "осадить" Иран, который в последнее время, несомненно, стал серьезным игроком на Ближнем Востоке. В конечном же счете главной мишенью для США служит союзнический треугольник в этом регионе в лице России, Ирана и Турции... Дестабилизация в этой стране с огромнейшим военным потенциалом окончательно взорвет Ближний Восток. Чтобы вывести Иран из правового поля, США даже готовы шантажировать весь мир односторонней отменой ядерной сделки. Все это можно назвать атакой на Иран по всем фронтам... Что касается так называемой цветной революции, которую пытаются спровоцировать сегодня в Иране извне, то смею утверждать: она носит откровенно геополитический характер», — отметил Клинцевич.

Свое мнение о политике Вашингтона сегодня опубликовал и сенатор Алексей Пушков:

Внешняя политика адм.Трампа: напряженнность с ЕС, изоляция по Иерусалиму,провал в СБ ООН по Ирану,сложности с КНР. Сумятица вместо стратегии — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 января 2018 г.

Напомним, что массовые уличные акции начались в Иране 28 декабря в Мешхеде, а затем распространились в ряде городов и во многих из них переросли в беспорядки. Люди протестовали против резкого роста цен на продукты питания, безработицы и коррупции. Акции проходили и в столице Ирана.