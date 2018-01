Президент за решеткой

Базирующаяся в Великобритании газета al-Quds al-Arabi сегодня со ссылкой на источники в Тегеране сообщила о том, что иранские власти арестовали бывшего президента республики Махмуда Ахмадинежада.

Дата ареста экс-президента не уточняется, однако известно, что Ахмадинежада задержали в Ширазе «с одобрения высшего руководителя страны Али Хаменеи» после того, как тот выступил перед протестующими в городе Бушир.​

4 января Ахмадинежад высказал мнение, что «некоторые нынешние чиновники живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальном положении дел общества». «Иран сегодня страдает от бесхозяйственности, а не из-за отсутствия экономических ресурсов», — подчеркнул тогда политик. По его мнению, «члены правительства Хасана Роухани считают, что им принадлежит абсолютная власть, а люди — всего лишь невежественное общество, которое ничего не понимает». «Люди злятся на правительство из-за его монополии на общественные блага», — заметил Ахмадинежад. Он заключил,что Тегеран «считает себя и свои действия критерием права» и негативно относится к критике.

Как отметили источники, именно эту речь власти расценили как разжигание беспорядков. Экс-президент, по информации собеседников газеты, может попасть под домашний арест.

Между тем сегодня власти Ирана отчитались о том ,что они выпустили под залог большинство граждан, задержанных во время беспорядков. Официальный представитель сил внутренней безопасности Исламской Республики Саид Монтазер аль-Махди заявил: «Большинство граждан, которые были вовлечены, освобождены под залог. Те, кто оскорбил Исламскую Республику, <...> зачинщики беспорядков находятся под стражей и предстанут перед судом».

По данным Аль-Махди, всего в ходе беспорядков в Иране погибли 20 человек, среди них оказался сотрудник силовых структур. По всем эпизодам будет проведено расследование.

Кроме того, сегодня же Тегеран полностью снял блокировку с мессенджера Telegram, которая была введена несколькими днями ранее на фоне протестов. Также открыт и доступ к Instagram. Чиновники угрожали полностью заблокировать Telegram, если не будут закрыты каналы террористов. Власти Ирана заявляли, что посредством соцсетей волна протестов поддерживается из ряда западных стран, США, а также Саудовской Аравии с целью пошатнуть государственный строй.

