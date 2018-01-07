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07 января 2018, 16:00
Ким Чен Ын КНДР Южная Корея
Катерина Норсеева

Соединенные штаты Кореи

Переговоры Северной и Южной Кореи
Переговоры Северной и Южной Кореи
www.ntv.ru

Северная и Южная Корея могут начать процесс нормализации отношений и даже воссоединения нации, разлученной десятилетиями. 

«Север и Юг не должны быть связаны прошлым. Необходимо улучшить отношения между Севером и Югом и совершить прорыв в деле воссоединения», — цитирует лидера КНДР Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи

Правда, глава КНДР подчеркнул, что в процессе должны участвовать только две страны — Северная и Южная Корея, а другие государства не должны вмешиваться в ситуацию. 

После новогоднего обращения главы КНДР, в котором говорилось о восстановлении дипломатических отношений между странами, власти Южной Кореи предложили провести переговоры в Пханмунджоме — это город на совместной границе двух государств. Позже состоялся телефонный диалог между югом и севером. Он занял 20 минут.

«Открытие «горячей линии» между Сеулом и Пхеньяном является значительным событием», — приводит слова специального президента Южной Кореи Со Ен Гиля агентство Reuters

Возобновление отношений двух стран горячо поддержал президент США Дональд Трамп, хотя Ким Чен Ын в своей речи недвусмысленно дал понять, что обе Кореи не нуждаются в поддержке других государств при проведении переговоров. 

«Сейчас они говорят про Олимпийские игры. Это начало, большое начало. Если эти переговоры во что-то выльются — это будет прекрасно для всего человечества. Я бы хотел, чтобы они приняли участие в Олимпиаде и чтобы затем это привело к чему-то еще. Так что я поддерживаю это на 100%», — цитирует американского президента ТАСС

При этом ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон предупредил официальный Пхеньян, что США готовы применить силу для решения Корейского кризиса.

«Думаю, Северная Корея понимает: хотя нашей целью, как ясно сказал президент, является денуклеаризация путем дипломатических усилий, эти дипломатические усилия в случае необходимости будут иметь крепкую военную поддержку», — цитирует Тиллерсона сайт CNN

Порадовались потеплению отношений между югом и севером и в России. 

«Приветствуем, что состоялись первые контакты между Сеулом и Пхеньяном. Считаем, что прямой диалог будет способствовать снижению напряжения на Корейском полуострове», — сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова RT.          

Напомним,  во время традиционного новогоднего обращения к своему народу лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян готов начать переговоры с Сеулом и даже отправить национальную сборную в Пхенчхан. 

«Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны. Мы искренне надеемся, что зимние Игры станут успехом. Мы готовы предпринять различные шаги, включая отправку делегации», — цитирует Кима младшего агентство «Ренхап». 

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