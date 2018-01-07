Всемирная торговая организация обратилась в арбитражный суд, переадресовав туда требования властей Евросоюза о наказании России за продуктовое эмбарго. Речь идет о запрете на ввоз свинины, который был введен правительством РФ в 2014 году. Поводом для этого тогда послужила эпидемия африканской чумы в нескольких странах ЕС, а позднее — санкции Запада в отношении РФ, в ответ на которые и появилось продэмбарго. В результате действий российских властей пострадали животноводы из Европы. По крайней мере, так считают в ВТО. Иск на 1,4 млрд евро будет рассмотрен судом сначала с точки зрения правомерности требований организации к РФ. Об этом пишет американская Politico со ссылкой на собственные источники.

Интересно, что, согласно исследованию Кильского института мировой экономики, самые высокие среди стран Запада потери из-за санкций, введенных против России, понесла Германия. Немецкие аналитики сравнили текущую ситуацию с той, что была бы, если б не было санкций и контрсанкций. Объем экспорта Германии снизился в среднем на 727 млн долларов в месяц.

«В исследовании отмечается, что в процентном отношении на Западе на долю Германии приходятся почти 40% потерь в сфере торговли, тогда как другие крупные геополитические игроки, например, такие, как Соединенное Королевство (7,9%), Франция (4,1%) и Соединенные Штаты (0,6%), пострадали гораздо меньше», — пишет немецкая General-Anzeiger.

Эксперты уверены, что такие результаты неудивительны — Германия давно была самым активным партнером России еще со времен президентства Бориса Ельцина.

«Немцы, придерживающиеся левых и ультраправых взглядов, всегда питали слабость к Москве — отношения, казалось, строились на условиях большего равенства, чем с США, которые остаются единственной сверхдержавой», — цитирует The Washington Post профессора Стефана Берлинга, преподающего международную политику в Университете Регенсбурга.

При всем этом аналитики считают, что санкции не приносят должного эффекта. Экономические меры Европы в отношении России не ударяют по экономике Москвы так, как хотелось бы авторам стратегии.

«Разумеется, они (санкции) причинили некоторый экономический ущерб — по данным Международного валютного фонда, в 2015 году санкции, судя по всему, стали причиной потери 1,5% годового ВВП России. Тем не менее, именно низкие цены на нефть, а не санкции, в значительной мере послужили причиной определенного экономического спада в экономике России в последние годы. Недавнее повышение цен на нефть позволило российской экономике в 2017 году вернуться к скромному, хотя и анемичному, росту», — пишет американская Foreign Affairs.

Итальянские эксперты также уверены, что ущерб российской экономике от санкций — минимальный. Более того, они считают, что отмена ограничительных мер могла бы дать больший эффект.

«Когда санкции будут сняты, будет трудно предлагать более дорогостоящую продукцию, чем та, которая уже импортируется на этот рынок другими торговыми партнерами (или по сравнению с товарами, произведенными непосредственно на российской земле)», —пишет итальянская газета L'Indro.

Интересно, что некоторые иностранцы положительно оценивают эффект от продуктового эмбарго и импортозамещения для России. В частности, эти два фактора в конечном счете сыграли благоприятную роль в здоровье нации.

«Ожирение стало серьезной проблемой после распада Советского Союза, когда в Россию ринулись сети фаст-фуда, чтобы открыть здесь свои рестораны. Доступ к дешевой пище вызывает ожирение. Но благодаря запрету россияне стали есть здоровые местные продукты», — пишет ливанская газета iFarasha.