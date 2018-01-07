Союз охраны птиц России объявил, что птицей 2018 года была выбрана скопа. Хотя теоретически шансы встретить эту птицу есть на большей части территории России, кроме районов тундры, на деле увидеть ее удается очень редко.

Скопа, научное название которой Pandion haliaёtus, принадлежит к отряду ястребообразных, или хищных птиц, представляя в нем отдельное семейство из одного вида. Это крупный хищник, размером вдвое превосходящий ворону. Узнать скопу, если вам все-таки посчастливится ее увидеть, довольно легко по окраске. Верх тела и крылья скопы покрыты перьями бурого цвета, а вот нижняя сторона тела у нее белая, только поперек груди проходит бурая полоска. Голова тоже белая с отчетливой темно-бурой полосой сбоку, идущей через глаз к шее.

Скопе необходим водоем: озеро, река или море, поскольку питается она только рыбой. Грызуны, мелкие птицы и другие животные попадаются в ее рационе только в качестве случайных исключений. Охотясь, скопа летает на высоте около двадцати метров над поверхностью воды, порой застывает в воздухе на одном месте, трепеща крыльями. И, выследив в воде рыбу, она стремительно бросается вниз с вытянутыми вперед лапами и отведенными назад крыльями. Ненадолго погружается и вскоре взлетает в воздух с воды, если бросок был удачным, то с рыбой в когтях. Наблюдения показывают, что доля успешных попыток у скопы колеблется от 24 % до 74 % в зависимости от ряда факторов, включая погоду и индивидуальные способности птицы.

Скопа с добычей

Гнездо скопа строит на высоком дереве (иногда использует опоры линий электропередач и другие сооружения человека). При этом гнездо должно располагаться на самой вершине. Если есть возможность, птица поселяется на берегу водоема, но может жить и в нескольких километрах от места охоты. Когда скопы выкармливают птенцов, на земле под их гнездом валяется много наполовину съеденной свежей рыбы. Альфред Брем замечал, что иногда семейство коршунов сооружает свое гнездо по соседству с гнездом скопы и выкармливает птенцов «главным образом объедками со стола своего богатого соседа».

Скопы на гнезде

Брем рассказывает и о характере скопы: «Речные скопы относятся друг к другу чрезвычайно миролюбиво. На других птиц они не обращают ни малейшего внимания и бывают только довольны, если и те со своей стороны не причиняют им никакого беспокойства. Маленьким птицам речная скопа охотно дозволяет поселяться в своем просторном гнезде, и эти ее сожители со своей стороны настолько уверены в ее добродушии, что решаются строить здесь свои гнезда, которые, конечно, не уцелели бы, если бы такой сильной хищной птице, как скопа, захотелось прогнать непрошеных гостей. У нас в Европе маленькие птицы только в исключительных случаях поселяются в гнезде скоп , но уже на островах Красного моря это случается гораздо чаще; особенно охотно гнездится на больших постройках один вид сорокопутов. В Америке трупиалы, а особенно пурпуровые мейны постоянно вьют свои легкие качающиеся гнезда, имеющие вид кошельков, на нижней части гнезда скопы, которые, именно благодаря этому, легко бывает узнать еще издали».

Ареал распространения скопы охватывает все континенты кроме Антарктиды. В северной его части она перелетная птица, в южной живет оседло. В Южной Америке скопа бывает только на зимовке, но не гнездится. Когда-то скопа встречалась во всех странах Европы от Финляндии до островов Средиземного моря. Но проблемы начались уже в XIX веке из-за освоения людьми водоемов и охоты.

В Англии скопы стали жертвой популярного увлечения – коллекционирования яиц и птичьих чучел. Стоит упомянуть, что перья, которые во второй половине XIX века украшали форменные головные уборы британских военных, обычно называются osprey plumes, но это не перья скопы, а перья цапли (по настоянию Королевского общества защиты птиц форма с перьями была отменена в 1899 году). Но скопе все равно приходилось несладко. В итоге многолетней охоты за яйцами в Англии скопы исчезли в 1840 году, а в Ирландии их не стало еще раньше, к началу XIX века. Дольше продержались скопы в Шотландии, где они гнездились и выводили птенцов до 1916 года. Но Британские острова лежат на пути миграций скоп Скандинавии. И в 1954 году перелетные скопы самостоятельно, без участия человека, реинтродуцировались в Шотландии, а в 1959 году в шотландском заповеднике Абернети была замечена первая размножающаяся пара.

Самый серьезный удар по скопе был нанесен в послевоенные годы, когда в сельском хозяйстве стали активно применять ДДТ. Оказалось, что это яд накапливается в водных растениях, попадает из них в организм мелких водных беспозвоночных, оттуда – в рыбу, а затем в организм скопы. У нее, как и у других птиц, ДДТ повышает вероятность гибель эмбрионов. В итоге к 1974 году на всей территории Франции скопы жило только три пары скоп – на острове Корсика. На Пиренейском полуострове скопы исчезли в 1983 году. Такая судьба постигла скоп в большинстве стран Европы. Показательно, что Красная книга МСОП относит скопу к видам, состояние которых вызывает наименьшие опасения, Красные книги и законы об охране природы большинства стран Европы (в том числе и Красная книга России) признают скопу редким или исчезающим видом.

Дело стало потихоньку исправляться в 1970-е годы, когда одна за другой страны мира стали запрещать применение ДДТ, а самих скоп стали искусственно заселять в те места, откуда они давно исчезли. В 1980-х годах скопы были поселены к северу от Орлеана, дав начало второй французской популяции. Сейчас в центральной Франции и на Корсике живут по нескольку десятков птиц. В 2003 – 2004 годах в испанских провинциях Кадис и Уэльва (Андалусия) были выпущены около двухсот скоп, привезенных из Германии, Шотландии и Финляндии. В 2009 году был отмечен первый случай размножения этих птиц в Уэльве, а затем это же произошло и в Кадисе. В 2011 году эксперимент по выпуску скоп был проведен и в Астурии.

Распространение скопы по данным на 2009 год

Британцам пришлось приложить немало усилий для спасения скопы. В 1976 году в Шотландии жило лишь 14 размножающихся пар. Увы, чем реже становились птицы, тем дороже ценились коллекционерами их яйца, поэтому сбор яиц, к тому времени уже ставший незаконным, все равно продолжался. Чтобы защитить птиц и увеличить их выживаемость, была начата «Операция Скопа» (Operation Osprey). В стране к тому времени запретили ДДТ, а для защиты от собирателей яиц подходы к деревьям с гнездами скоп стали преграждать колючей проволокой с электрическим напряжением и даже устанавливать охранные посты. В результате этих мер в 1991 году в Шотландии было 71 гнездящаяся пара. В 1996 нескольких птиц из Шотландии переселили в Англию, в заповедник Ратленд-Уотер. В 2001 году было обнаружено 158 размножающихся пар, главным образом в Шотландии. В 2011 году, по оценкам Королевского общества защиты птиц, в Великобритании было от 250 до 300 гнездящихся пар.

Название скопа распространено в восточнославянских языках. Помимо русского слова есть украинское скопа, белорусское скапа, русинское скоб, за пределами восточнославянской зоны отмечено словенское skóbǝc или skópǝc (но основное название скопы в словенском ríbji ôrel «рыбий орел»). Надежной этимологии у этого слова нет. Возможно, оно связано с более распространенным славянским словом кобец тоже обозначающим хищную птицу – Falco vespertinus (рус. кобец, кобчик, укр. кобець, болг. кобец, сербохорв. ко̀бац, словен. kóbǝc, польск. kobiec). Другие гипотезы совсем маловероятны. Слово скопа пытались сопоставлять с албанским shkiponjë ‘орел’ или древнепрусским wаrnаусоро ‘вид ястреба’, которое сближается с литовским глаголом kapóti ‘рубить, сечь’.

Примечательно, что сова сплюшка носит научное название Otus scops. Латинское scops в для ее названия использовал итальянский натуралист Альдрованди в трактате «Орнитология, или История птиц в 12 книгах» (1599). Он взял греческое слово σκώψ, которое у античных авторов обозначало какой-то вид маленькой совы. Оно образовано от σκοπός ‘тот, кто смотрит’ и имеет тот же корень, что и глагол σκέπτομαι ‘смотрю, наблюдаю’. Из биологической латыни слово scops пришло в литературный английский язык, где стало обозначать сплюшку, а также других представителей рода совок (Otus). Фонетическая близость греческого σκώψ и русского скопа, конечно, обращает на себя внимание, но все-таки слишком велика разница между совой сплюшкой и скопой.

Английское название скопы – osprey – скорее всего, восходит к англо-нормандскому ospriet, а через него к средневековому латинскому avis prede и классическому латинскому avis praedæ ‘хищная птица’ (от praeda ‘добыча’). Иногда сопоставляют с латинскимм словами ossifragus и ossifraga букв. ‘ломающий кости’, которое у Плиния Старшего и Тита Лукреция Кара обозначало хищную птицу, но это была не скопа, а, скорее всего, орел-бородач.

Рассмотрим научное название скопы – Pandion haliaёtus. Слово pandion выбрал для скопы в 1809 году французский зоолог Жюль Сезар Савиньи. Имя Пандион (Πανδίων) носили двое мифических афинских царей, дед и внук. Пандион II приходился дедом Тесею. Хотя сами они никак не были связаны с птицами, у Савиньи были некоторые основания для такого выбора. Сын одного Пандиона по имени Нис (Νῖσος) превратился в скопу. Кстати, детьми другого Пандиона были Прокна (Πρόκνη), ставшая ласточкой, и Филомела (Φιλομήλα), превращенная в соловья.

Видовой эпитет haliaёtus (знак над буквой означает, что слово должно читаться не как «халиэтус», а как «халиаэтус») представляет собой древнегреческое название скопы – ἁλιάετος букв. «морской орел», от ἁλι- ‘море’ и ἀετός ‘орел’. Название αλιάετος скопа носит и в современном греческом языке, важно не путать его со словом θαλασσαετός, которое тоже буквально переводится как «морской орел», но содержит другой корень, обозначающий море, и относится не к скопе, а к орлану-белохвосту.

Большинство названий скопы в разных языках отражают связь птицы с водой и питание рыбой. Скопу называют «морским орлом» (лат. aquila marina), «речным орлом» (чешск. orlovec říční, словацк. orliak riečny), «водным орлом» (шотл. гэльск. iolair-uisge), «рыбным орлом» (нидер. visarend, фарер. fiskiørn, немецкое Fischadler, тур. balık kartalı, эст. kalakotkas, латыш. zivjērglis), «орлом-рыбаком» (исп. águila pescadora, порт. águia pesqueira, серб. орао рибар, болг. орел рирар, венг. halászsas, шотл. гэльск. iolair-iasgaich, баск. arrano arrantzale, рум. vultur pescar), «рыбаком» (польск. rybołów, литов. žuvininkas), «морским ястребом» (серб. морски јастреб), «речным ястребом» (серб. речни јастреб), «рыбным ястребом» (валл. gwalch y pysgod, коми чери варыш, чуваш. пулă хурчки, англ. fish hawk), «ястребом-рыбаком» (исп. gavilán pescador, серб. јастреб рибар, удмурт. чорыгасьдушес, казах. балықшы тұйғын, татар. балыкчы карчыга), «соколом-рыбаком» (итал. falco pescatore), «птицей-рыболовом» (кирг. балыкчы кушу), «водным хищником» (корейск. 물수리 mulsuri), «орлом-ныряльщиком» (бретон. erer-spluj). В языке навахо скопа называется táłkááʼ naalzheehí, что составлено из корней táłkááʼ ‘над водой’ и naalzheeh ‘он охотится’, а также суффикса -í, служащего для образования существительных.

Неожиданно финское название kalasääski. Kala – это рыба, что для скопы неудивительно, но вот слово sääski означает комара (довольно редкое слово, обычно комаров финны зовут hyttynen). Дело в том, что более старое финское название скопы было не sääski, а sääksi. Родственные названия скопы есть в других языках уральской семьи: эстон. sääsk, саам. čiek'ča, хант. süɣǝs, siwǝs, манс. siws, siɣǝs (в последних двух языках оно означает скопу или чайку). В какой-то момент произошла путаница двух сходно звучащих слов, в результате скопа стала «рыбным комаром». В марийском языке скопа зовется сексы, видимо, в нем тоже случилась перестановка согласных.

Французы зовут скопу balbuzard, иногда balbuzard pêcheur «скопа-рыбак». Слово balbuzard ввел в употребление знаменитый натуралист XVIII века Бюффон, а означает оно «лысый лунь» (первая часть заимствована из английского balb ‘лысый’). Новое слово понадобилось Бюффону, чтобы заменить старое французское название скопы aigle de mer «морской орел», которое не устраивало ученого по трем причинам. Во-первых, скопа кормится обычно не в море, а на пресных водоемах, во-вторых, скопа не входит в род орлов, а представляет особый род и особое семейство, в-третьих, название aigle de mer использовалось во французском языке для орлана-белохвоста. В итоге Бюффон добился успеха, и теперь balbuzard – самое частое название скопы во французском.

Конечно, скопа не лысая, но белое оперение верхней части головы отчасти напоминает лысину или тонзуру католического монаха. Это сходство отражено и в ирландском слове coirneach, которое может обозначать и монаха, и скопу. Образовано оно от слова corann ‘тонзура’, ‘корона’, восходящего в конечном итоге к латинскому corona ‘венок, венец, корона’.

Голова скопы

В словацком языке скопу называют еще и kršiak rybár «рыбак» или kršiak rybožravý «рыбоядный». Слово kršiak иногда используется и для обозначения ястреба. Другое значение этого словацкого слова – левша (чаще его называют levák). Восходит оно к старому прилагательному krchý ‘левый’. Какова связь левши и хищных птиц, непонятно.

При столь широком распространении неудивительно, что скопа упоминается в мифах и фольклоре разных народов. Мы уже говорили, что в скопу превратился греческий герой Нис. Вот, как выглядит эта история в изложении Гигина: «У Ниса, сына Марса или, как говорят другие, Деиона, царя Мегар, был на голове, как говорят, пурпурный волос. Ему было предсказано, что он будет царствовать столько, сколько сбережет этот волос. Когда Минос, сын Юпитера, пришел воевать с ним, Сцилла, дочь Ниса, по внушению Венеры полюбила его и, чтобы он победил, отрезала у спящего отца роковой волос. Поэтому Нис был побежден Миносом. Когда Минос возвращался на Крит, Сцилла просила его, чтобы он увез ее с собой, как обещал. Он сказал, что святая земля Крита не примет такого преступления. Она бросилась в море, чтобы отец не догнал ее. Нис же, когда преследовал дочь, превратился в птицу галиаэта, то есть скопу, а его дочь Сцилла в рыбу, которую называют губаном, и еще и теперь, когда эта птица увидит, как плывет эта рыба, она бросается в воду, хватает ее и разрывает когтями» («Мифы», 198, перевод Д. О. Торшилова). Имя «Деион» в этом тексте ошибка вместо правильного «Пандион».

В «Мифологии» Аполлодора и схолиях к Еврипиду излагается немного иная версия. Сцилла не сама кинулась в море, а Минос бросил ее, связав ноги, поэтому она и стала рыбой. Овидий же писал, что Минос, возмущенный поступком Сциллы, заключил мир с Нисом, а она бросилась в море, пытаясь догнать его корабли, а о дальнейшей судьбе Ниса Овидий не рассказывает.

Часто считают, что скопа упомянута в древнем стихотворении, открывающем знаменитую «Книгу песен» («Шицзин»). Стихотворение начинается словами 關關雎鳩 «гуань-гуань цзюй-цзю». Цзюй-цзю здесь – название птицы, а гуань-гуань передает ее крик. Пара птиц в стихотворении служит символом супружеской пары. Однако многие полагают, что в стихотворении упоминается не скопа, а другая птица, воспринимавшаяся китайцами как символ супружеской верности – утка-мандаринка, потому что крик скопы не похож на «гуань-гуань». Эти звуки скорее похожи на кряканье утки, а скопа молчалива и только при беспокойстве у гнезда издает звуки, похожие на «кив-кив-кив» или «кюв-кюв-кюв». Токующий самец скопы в полете громко кричит «уи́илп... уи́илп». Послушать записи криков скопы и самостоятельно оценить, похожи ли они на «гуань-гуань», можно на сайте «Позвоночные животные России» на портале Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова. Другие детали стихотворения: остров между рукавами реки, листья болотноцветника на воде – подходят для типичного окружения обеих птиц. Русский переводчик «Шицзин» Алексей Штукин разумно предпочел версию с уткой, а не со скопой:

Утки, я слышу, кричат на реке предо мной,

Селезень с уткой слетелись на остров речной...

Тихая, скромная, милая девушка ты,

Будешь супругу ты доброй, согласной женой.

Правда, в современном китайском языке 雎 цзюй – это скопа, а мандаринки зовутся 鴛鴦«юань ян», где юань – это самец мандаринки, а ян – самка.

Вернемся к скопе. В средние века в Европе была распространена легенда о том, что скопа в силу своего благородства настолько лишает воли увиденную рыбу, что та сама поднимается к поверхности воды и переворачивается кверху брюхом, ожидая, когда птица ее схватит. Об этой легенде упоминает Шекспир в «Кориолане»:

…Рим

Он схватит так же, как морской орел

Хватает рыбу, по природе властный (акт 4, сцена 5, перевод под редакцией А. А. Смирнова).

Аристотель и Плиний Старший рассказывают легенду о тренировках остроты зрения, которую якобы устраивает скопа своим птенцам. «Морской орел обладает наиболее острым зрением и принуждает детей, когда они еще без перьев, смотреть на солнце, а не желающего бьет и поворачивает, и у кого глаза раньше начинают слезиться, того убивает, другого же выкармливает» (Аристотель «История животных», IX, 125, перевод В. П. Карпова). Еще одна легенда встречается в трудах Альберта Великого (XIII век) и английского хрониста Рафаэля Холиншеда (XVI век). Они полагали, что у скопы одна нога снабжена перепонками меж пальцев, как у водоплавающих птиц, а другая – длинными когтями, как у хищных. В выпущенной в 1880 году книге М. Забылина «Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия» говорится, что скопой называли мифическую смертоносную птицу с ядовитыми когтями. Но других упоминаний об этом предании не обнаруживается.

Скопа упоминается и в буддийской традции, в одной из джатак – историй о прошлых воплощениях Будды. В джатаке 486 (Mahāukkusa-Jātaka) рассказывается, как царь птиц Скопа всю ночь носил на крыльях и в клюве воду и тушил огонь, который люди разожгли под деревом с гнездом пары ястребов, отдавшихся под его покровительство. Когда Скопа выбился из сил, на помощь пришла Черепаха, а потом и царь зверей Лев, который одним своим видом так напугал людей, что те убежали. В конце истории Будда говорит, что в том воплощении Черепахой и Скопой были его нынешние ближайшие ученики Маудгальяяна и Шарипутра, а сам он был Львом.

У народов Меланезии скопа неоднократно упоминается в мифах о женщине и ее сыне-птице. Оставшаяся в итоге разных приключений в одиночестве женщина ловит птенца скопы, или высиживает ее яйцо, или даже сама рождает такое яйцо. В результате у нее появляется сын-скопа, которые ловит рыбы и ее кормит. Потом он приносит ей огонь (или сверло для добывания огня), таро, ямс, топор, одежду, посуду – всячески обустраивает ее быт. В конце мать и сын возвращаются в ее родную деревню или основывают новое поселения, жители которого возникают из перьев скопы.

У народа ила (Замбия) скопа входит в числе существ, пытавшихся принести огонь с неба. В полет отправились Скопа, Стервятник, Ворона и Оса. Кости трех птиц упали на землю, а Оса достиг цели, получил огонь и стал главой всех птиц и насекомых. На островах Адмиралтейства рассказывали, что раньше люди грели пищу на солнцепеке. Одна женщина послала Скопу и Скворца за огнем на небо. Скопа достал огонь, понес, но на полпути передал Скворцу, который обгорел, стал меньше Скопы, но принес огонь людям. А вот у калифорнийских индейцев винту именно Скопа становится удачливым добытчиком огня. Огонь имелся у одной женщины, бог-создатель послал за ним птиц, и Скопа смог пролезть под стеной и достать искру.

Герой одного из преданий индейского народа мохаве не мог решить, как ему умереть. Он ложился головой на запад, на север, на восток, на юг, закапывался в землю – всё ему не нравилось. Наконец, он вытянул руки, оброс перьями, взлетел и превратился в скопу.

В юкагирском сказании скопа стала участником сложного процесса появления первого человека. Айви (человеческая душа) поднялась из Нижнего мира в Средний в виде травинки. Травинку съела мышь, мышь проглотила рыба ленок, ленка – скопа. Из живота ленка выпрыгнула живая мышь, сова схватила и съела ее, травинка выпала на землю и, наконец, стала человеком.

У не-персе (северо-запад США) одна из дочерей незадачливого Койота была замужем за Скопой. Койот, навешавший по очереди своих дочерей, всегда пытался подражать зятьям, но неудачно. Скопу он посетил последним. Тот нырнул в прорубь и принес рыбу, а Койот, прыгнув с дерева, разбил свою голову об лед. Аналогичный сюжет есть липанов (Нью-Мексико) и сахаптинов (северо-запад). Народ квилеут говорил, что раньше самые зоркие глаза были у Улитки, Скопа взяла их на время и не вернула. Это сюжет встречается и у других народов Северной Америки, но глаза у Улитки отбирают другие персонажи.

У ряда бантуязычных народов юга Африки молния считается птицей, которая в момент, когда гремит гром, откладывает яйцо. Некоторые колдуны способны найти и использовать в своих целях такое яйцо (народ суто считал, что птица откладывает яйцо в термитник, может быть, за яйца чудесных птиц принимали крупных термитов-маток?). У народа коса в качестве птицы-молнии выступает скопа с белой шеей.

В одном из сказаний оджибве герой Манабазу победил великана, убившего всех остальных людей, и нашел мешок, в котором великан хранил сердца своих жертв, а также выпустил их неволи птиц. Но по пути домой Манабазу и его помощницу белку проглотил кит. Манабазу убил кита изнутри и попросил птиц проклевать в теле кита отверстие. Птицы помогли, Манабазу и белка вышли на волю. Герой наградил всех птиц. Например, чайку раскрасил белым, а скопе дал когти для охоты на рыбу и сделал ее вождем птиц. Белка и Манабазу доставили сердца, положили их на могилы, и все люди ожили. А герой получил им Hiawatha «Всеотец».

Ханты и манси рассказывали, что у небесного бога Торума был сын по имени Сюхес, что значит скопа. Торум отправил сына на землю творить добро, и велел хорошо одеться. Сын не послушался, сказал, что не замерзнет. Тогда Торум напустил мороз, сын упал, и Торум превратил его в птицу, которая летает высоко, но до неба подняться не может.