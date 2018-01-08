Стало известно о новой атаке исламистов на авиабазу Хмеймим.

«Со стороны российской авиабазы Хмеймим в Сирии были слышны звуки сирены, стрельба и взрывы», — написал в своем твиттере сирийский журналист Кеворк Алмассиан.

Информацию подтвердили также и правозащитники, которые сообщили, что атака была отражена российскими военными.

«Попытка бомбить базу Хмеймим со стороны северо-западного города Латакия была сорвана, поскольку были уничтожены нападавшие беспилотные летательные аппараты», — сообщает BBC со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным правозащитников, атака была инициирована исламистами. Другой информации, в том числе данных о жертвах или ущербе, который понесла техника, размещенная на авиабазе, нет.

За день до атаки сообщалось, что дроны уже кружили над Хмеймимом. По данным агентства Orient News, это были кустарно собранные аппараты, которые засекла система безопасности авиабазы. Впрочем то, что дроны были собраны экстремистскими умельцами, не означает, что они были бы безобидны, не отрази российские военные атаку.

«БПЛА кустарного производства вооружаются не менее кустарными минами, но за счет массовости могут причинить ущерб технике, которая стоит под открытым небом. На фоне этих атак и полнейшей неизвестности об их последствиях информационную атаку развернули пропагандисты различных идлибских банд. Они сходу придумали некое “Движение свободных алавитов” и принялись перечислять “уничтоженную” технику. Среди прочего фигурирует “поврежденная или уничтоженная” установка С-400. О том, что они конкретно имеют ввиду под “установкой” в комплексе С-400, в который помимо транспортно-пусковых установок входит пункт боевого управления, радиолокационный комплекс и др., неизвестно», — пишут авторы телеграм-канала Directorate 4.

Напомним, что это уже вторая атака экстремистов за последнее время — 31 декабря авиабазу Хмеймим обстреляли из минометов. Однако информацию Министерство обороны РФ обнародовало лишь 4 января. При этом ведомство категорически опровергло данные о том, что во время этой атаки были уничтожены семь самолетов Воздушно-космических сил России.

Комментируя эту атаку, первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что это произошло из-за вывода российских войск — на месте остался только контингент, необходимый для функционирования военной базы.

«Не исключаю, что та группа, которая проводила этот диверсионный акт, представляя ИГИЛ, была под руководством кого-нибудь из американских спецназовцев. Подошли, сделали несколько выстрелов из миномета, и ушли», — сказал Клинцевич в интервью НСН.

Ранее СМИ сообщали о том, что администрация США разрабатывает новую стратегию поведения в Сирии, в том числе — признания отдельных регионов, занятых исламистами. В ответ на эти данные представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что действия Пентагона могут привести к созданию неподконтрольных официальному Дамаску властей, что может привести к расколу в стране, где и без того идет война.