Многое в сегодняшней жизни приобретает серьезные основания только из некоторого взгляда «из будущего». Что-то при этом оказывается, наоборот куда менее значимым. Осталось, правда, договориться, из какого именно будущего стоит смотреть.

Роман Кирилла Фокина «Лучи уходят за горизонт. 2001 - 2091» представляет некоторый взгляд на возможное будущее – с логикой его непростого формирования. Кому-то взгляд покажется слишком оптимистическим, кому-то слишком пессимистическим, кто-то просто не поймет, почему автор думает именно в этой логике.

Первые могут счесть роман утопией, вторые – антиутопией, утешением для третьих может стать наличие в романе голосов, отражающих и их позиции. Четвертые обрадуются, что они не одни.

Кстати, о голосах – роман можно назвать более или менее полифоническим – там есть язык для очень разных правд. Можно его назвать и идеологическим - заметную его часть составляет разворачивание идеологических систем. Кто-то, таким образом, вспомнит Достоевского. Кто-то – Айн Ренд (в части идеологичности).

Есть в тексте также элементы романа воспитания, политического триллера, научной фантастики, социальной фантастики, картины мистического видения и т.п. Если добавить к этому количество мест, времен действия и имена персонажей, то кто-от может вспомнить и «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников: мосье Дэле, Карла Шмидта, мистера Куля, Алексея Тишина, Эрколе Бамбучи, Ильи Эренбурга и негра Айши, в дни Мира, войны и революции, в Париже, в Мексике, в Риме, в Сенегале, в Кинешме, в Москве и в других местах, а также различные суждения учителя о трубках, о смерти, о любви, о свободе, об игре в шахматы, о еврейском племени, о конструкции и о многом ином». С той большой разницей, что у Фокина нет готового учителя или всемогущего «Марти Сью», главный идеолог (появляющийся на первой же странице Иоанн Н. Касидроу) есть, но он меняющийся, не всезнающий человек со своими страстями, слабостями и ограниченностью (не абсолютностью) взгляда. Он получает хорошее образование, он развивает нужные навыки, ему нередко сопутствует удача, но не всегда и не во всем – причем действительно для него важном.

На обложку вынесен эпиграф из Нельсона Манделы «Забудьте прошлое» (я бы, наверное, перевел «Давайте забудем прошлое»). Он, несомненно, связан с текстом, как и эпиграфы, появляющиеся перед Прологом, но связан непросто – и это надо подробно обсуждать. Тем более, надо обсуждать и будущее, которое можно увидеть в романе. Как и вообще место искусства в разговоре о будущем.

Возможность обсудить это будет. Насколько понимаю, выпустившее книгу издательство «ОГИ» вместе с лекторием «Прямая речь» планируют такой разговор в ближайшие месяцы. О возможности принять в нем участие и о результатах читатели «Полит.ру» узнают дополнительно.