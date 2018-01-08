Россияне стали чаще болеть ветряной оспой, свидетельствует сравнение данных Роспотребнадзора по этому критерию за 2016 и 2017 год. По мнению специалистов ведомства, рост заболеваемости связан с отсутствием массовой вакцинации.

О том, что с января по сентябрь ветрянкой в России заболели почти 680 тысяч человек, что на 8,7% больше, чем годом ранее, сообщила ссылающаяся на информацию Роспотребнадзора газета «Известия». Выяснилось, что чаще всего заражались жители Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов и Камчатского края.

Значимость ветрянки в структуре инфекционных патологий остается высокой, и заболеваемость ею сохраняется на достаточно высоком уровне, подтвердили журналистам в Роспотребнадзоре. В ведомстве при этом подчеркнули, что вакцины против ветрянки не включены в национальный календарь прививок.

Между тем главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико отметил, что инфекциям свойственны скачки заболеваемости – и что в особенности это касается ветрянки, от которой в современной России массово не вакцинируют.

Ранее сообщалось, что Минздрав планирует до 2021 года включить вакцину против ветряной оспы в национальный календарь профилактических прививок. В этом случае прививки от ветрянки будут делать бесплатно по всей стране.

В то же время в обществе уже длительное время наблюдается нарастающий раскол по вопросу о необходимости массовой вакцинации, в особенности – по поводу вакцинации детей. Некоторые считают, что прививать детей не следует, так как прививки сами по себе могут навредить их здоровью. Другие отмечают, что такую позицию занимают те самые взрослые, которые в детстве получили все эти прививки, не болели и не представляют себе, насколько тяжелым могло быть заболевание, которого они избежали.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию, связанную с вакцинацией населения в России, согласилась Любовь Храпылина, директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС. По ее мнению, стране нужна целевая программа по профилактике инфекционных заболеваний.

«Действительно, все правда: и то, что сами противники прививок, получившие эти прививки в детстве, сами не болели заболеваниями, от которых вакцинировались, и то, что они не представляют себе, какими тяжелыми могут быть заболевания и какие они могут иметь последствия для ребенка.

Да, мы очень поздно опомнились и сообразили, что нужно усилить пропаганду и агитацию именно в этой области, нужно разъяснять и разными способами демонстрировать, что заболевание, от которого предлагают прививаться, опасно и нельзя его допускать.

Сейчас, как мне кажется, стали пытаться это делать, но процесс идет очень медленно, и все больше скатывается в какие-то ненужные дискуссии и споры противников и сторонников массовой вакцинации. Причем я бы сказала, что и те, и другие ведут себя в этих дискуссиях настолько неубедительно, что не думаю, будто они вообще друг с другом когда-либо согласятся – при таком-то раскладе.

Это первый момент, о котором я хотела сказать. А второй важный момент – это тот, о котором с огромной тревогой говорят вирусологи, специалисты в области инфекционных патологий: очень резко изменилась сама природа вируса, инфекции.

Мы стали до огромной степени зависимы от антибиотиков, от сильных препаратов. Меня всегда шокирует то, что я видела даже у близких своих знакомых: у людей прямо в ванных комнатах стоят бутылочки мирамистина. Они стоят там на все случаи жизни: и нос промыть, и горло прополоскать – и взрослому, и ребенку.

Что такое мирамистин? Это очень мощный препарат, а его теперь используют так же широко, как соль для ванн или зубную пасту. Используют все время. И конечно, эта гиперпривычка к мгновенному обращению к очень серьезным, сложным препаратам привела к плохим последствиям: вирусы мутируют, изменяются, становятся другими. Отсюда и вырастает большая проблема: даже сильные препараты фактически оказываются уже не пригодными, они теряют эффективность.

И получается, что с одной стороны у родителей нет представления об опасности заболеваний (а она ведь в разном возрасте для некоторых видов заболеваний существенно различается, есть такие болезни, которые ребенок переносит гораздо легче, чем взрослый). А другой – опасность еще нарастает. Так что я считаю, что культура, связанная с массовыми прививками не должна была уйти, этого нельзя было допускать. И то, что с нею произошло, – это огромный провал представителей здравоохранения и, в частности, руководства инфекционных служб.

Ситуацию надо менять. Причем в смысле непосредственно прививок сейчас стало лучше, чем прежде – появилось множество средств, которые можно использовать; есть и мультивакцины. То есть исправить положение можно, но надо этого захотеть. А чтобы захотеть, нужна целевая программа. Без этого ничего не получится: нужны и средства, и определенные люди, и ответственность. И чем быстрее она будет создана и чем масштабнее будет, тем будет лучше: лучше один раз потратиться, чем потом тратиться без конца на ликвидацию последствий заболеваний.

Бесплатная вакцинация в Москве Фото Москвы / Moscow-Live

Так что повторю: нужна целевая программа по профилактике инфекционных заболеваний, и в ней нужно прежде всего выделить профилактику заболеваний в детском периоде. А в нее будут входить и вопросы вакцинации, и вопросы воспитания у родителей чувства ответственности, реальной своей ответственности за ребенка. Может быть, стоит даже законодательно усилить ответственность родителей в тех случаях, когда они отказывались прививать детей и те впоследствии заболевали. Если родители поставили ребенка в такую опасную и трудную ситуацию, то они должны нести ответственность.

То есть тут существуют и вопросы правового регулирования, и финансовые вопросы, и вопросы формирования общественного мнения. Действительно, надо очень мощно заняться этим – и Министерству здравоохранения, и общественным организациям, и родительским сообществам. Надо решать эти вопросы. Надо, чтобы не только появились средства для решения проблемы, но и чтобы общество изменило к ней отношение. А что мы видим сейчас? Сообщества родителей в социальных сетях дают друг другу советы, как лечить, что делать, почему не прививаться. А дети же не защищены от этого!», – сказала Любовь Храпылина.