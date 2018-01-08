Одним из заметных событий 2017 года в области истории искусства стал выход книги «Мона Лиза: Люди и живопись», написанной профессором Оксфордского университета Мартином Кемпом и Джузеппе Палланти. Благодаря изученным авторами архивным документам удалось узнать много нового о матери Леонардо да Винчи.

Раньше о ней было известно лишь, что звали ее Катерина и была она крестьянкой, родившей ребенка от связи с молодым нотариусом Пьеро Фруосино да Винчи. Вскоре после рождения ребенка Пьеро да Винчи женился, но не на Катерине, а на девушке из более знатной семьи, но и о Катерине семейство да Винчи позаботилось. Ее снабдили приданым и нашли подходящего мужа – бывшего солдата, который после свадьбы стал ремесленником, занявшись обжигом извести. От него Катерина родила еще пять детей Пьеру, Марию, Лизабету, Сандру и сына Франческо (возможно, были еще дети, умершие во младенчестве). Но подрастающий Леонардо никогда или почти никогда не виделся с матерью.

Мальчика семья да Винчи оставила у себя. Он рос в доме своего деда Антонио да Винчи, который был очень рад появлению внука. Собственно, точная дата рождения художника стала известной благодаря записи в дневнике его деда: «В субботу, в три часа ночи 15 апреля [1452 года] родился мой внук, сын моего сына Пьеро. Мальчика назвали Леонардо. Его крестил отец Пьеро ди Бартоломео».

Антонио да Винчи, как его отец и дед, был нотариусом во Флорентийской республике. Когда сын Пьеро унаследовал его профессию, Антонио предпочел уйти на покой. Он жил не в роскоши, но и нужды не испытывал. Его скромный домик в городке Винчи был окружен садом. Там и провел детство юный Леонардо в окружении Антонио, бабушки Лючии и дядюшки Франческо: отец бывал дома редко, так как постоянно был в разъездах по Флоренции и окрестным городам и селам.

Современный вид города Винчи

Недостаток информации о матери Леонардо да Винчи привел к тому, что вокруг ее личности начали возникать различные экстравагантные теории. Один из ранних биографов Леонардо да Винчи, известный как «Гаддианский аноним» (его рукопись хранилась во флорентийском семействе Гадди и, возможно, была написана кем-то из членов семьи), писавший около 1540 года, утверждал, что мать художника происходила из аристократической семьи, но была незаконнороженной.

Также предполагали, что она была невольницей с Ближнего Востока или из Северной Африки, так как рабыням часто давали имя Катерина. Активно поддерживал эту версию Алессандро Веццоси, директор Музея Леонардо да Винчи в его родном городе. Он сообщал, что ему удалось обнаружить свидетельства о том, что у Пьеро да Винчи имелась невольница, привезенная в Тоскану из Стамбула. Но, как признает Веццоси, пока не найден контракт о покупке рабыни, доказанной эту версию считать нельзя.

Для подтверждения этой версии в 2006 году даже применили дактилоскопию. Специалист по физической антропологии Луиджи Капассо из Университета города Кьети обследовал сделанные в высоком разрешении фотографии около 200 отпечатков пальцев, обнаруженных на работах и рукописях Леонардо да Винчи. В результате ему удалось составить полное изображение отпечатка левого указательного пальца (Леонардо обычно работал левой рукой, поэтому отпечатки ее пальцев встречаются чаще). Капассо сообщил, что большое число дуговых узоров на пальце Леонардо совпадает с тем, что имеется у 60 % людей арабского происхождение, что должно подтверждать восточные корни великого художника. Однако коллеги с ученым не согласны. Криминалист Саймон Коул из Калифорнийского университета в Ирвайне объясняет: «Наука имеет дело с распределениями: например, X % азиатов имеют дуги, X % – завитки, X % – петли. У некоторых рас есть очень низкие частоты одних узоров и очень высокие частоты других. Но нельзя определить расу конкретного человека по таким признакам, особенно если смотреть только на один палец».

Теперь профессор Мартин Кемп, изучавший жизнь и творчество Леонардо да Винчи с 1970-х годов, сумел установить многие неизвестные ранее детали биографии его матери по документам середины XV века. Предки Леонардо да Винчи служили официальному документообороту Флорентийской республики на протяжении нескольких поколений, теперь же различные бумаги рассказали историкам об их жизни. В Тоскане очень рано сложилась налоговая система и возник кадастр недвижисти, и в архивах Флоренции и Винчи сохранилось немало юридических, финансовых, налоговых и других документов тех времен, и значительная их доля, по словам Мартина Кемпа, не изучена в должной мере или вовсе пока не попала в руки исследователей. Ученый видит причину этого в устройстве современной академической жизни, которая требует от исследователя быстрых публикаций, что плохо совместимо с долгими поисками среди массы архивных бумаг.

В итоге от романтической версии об арабской или турецкой невольнице пришлось отказаться и вернуться к привычному образу бедной тосканской крестьянки. Как установили Кемп и Палланти, мать Леонардо да Винчи звали Катерина ди Мео Липпи. Она действительно была крестьянкой, да еще и сиротой. После смерти отца она осталась жить вдвоем с бабушкой и сводным братом по имени Папо. Согласно отчетам налоговых инспекторов о недвижимости, принадлежавший им домик в окрестностях города Винчи был такой развалюхой, что даже не подлежал обложению налогом. Бабушка умерла незадолго до 1451 года, и дети остались одни.

Когда в 1451 году молодой нотариус Пьеро соблазнил Катерину, ей было всего 15 лет, а ему 25. Документы подтверждают, что Пьеро да Винчи, работавший в тот год во Флоренции, покинул службу на две недели в июле, видимо, тогда и случился его краткий роман с крестьянкой. Кемп и Палланти полагают, что их ребенок родился в Винчи, в доме своего деда Антонио, а не в доме в деревне Анкьяно в трех километрах от города, который сейчас официально носит название La casa natale di Leonardo и привлекает туристов.

La casa natale di Leonardo в Анкьяно

Катерина была выдана замуж спустя восемь месяцев после рождения сына. Ее мужа, более известного под солдатским прозвищем Аккатабрига «спорщик», звали Антонио ди Пьеро Бути дель Вакка. То, что Леонардо остался жить с семьей деда, подтверждает налоговая декларация 1457 года, где перечисляются все члены семьи. Аккатабрига занимался обжигом извести в городке Меркатале в окрестностях Флоренции и продавал известь, известковый раствор для удобрения и глиняную посуду. Проживала семья в деревне Кампо Цеппи недалеко от Винчи. Их дети были крещены в приходской церкви святого Пантелеймона. Аккатабрига умер около 1490 года.

О том, как завершилась жизнь Катерины, ученым было известно из дневников самого Леонардо да Винчи. 16 июля 1493 года она пришла во Флоренцию, чтобы провести последние годы в доме сына. Там она и умерла через два года. Согласно записям Леонардо, расходы на похороны составили 123 сольдо.