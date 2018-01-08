Защита для обороны

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин, курирующий оборонную промышленность, рассказал о новой мере по ее защите от западных санкций – что по сути, как решили СМИ, означает начало подготовки отечественной «оборонки» к усилению ограничительных мер со стороны США.

«В коллегии ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития ОПК и стабильного исполнения ГОЗ (гособоронзаказа – «Полит.Ру») в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России. Штаб возглавит зампред коллегии ВПК Олег Иванович Бочкарев», — написал Рогозин в Twitter.

В Коллегии #ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития #ОПК и стабильного исполнения #ГОЗ в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России. Штаб возглавит зампред Коллегии #ВПК Олег Иванович Бочкарев pic.twitter.com/KxZC0PaRDl — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 января 2018 г.

В ноябре, говоря об итогах работы российской оборонной промышленности в 2017 году, президент РФ Владимир Путин (он, кстати, возглавляет ту самую Военно-промышленную комиссию, в рамках которой создан упомянутый Рогозиным штаб) призвал все вовлеченные в эту сферу предприятия и ведомства оценить связанные с санкциями риски – причем как от возможного введения новых санкций, так и от последствий уже действующих.

В декабре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной подготовке к усилению и расширению санкций, признал, что такая работа ведется – но отказался уточнить, в чем конкретно она заключается. «Было бы неправильно все эти меры по хеджированию рисков публичить и раскрывать», – пояснил представитель Кремля.

Новая порция санкций со стороны США, как ожидается, будет введена в ближайшее время и затронет не только оборонную отрасль, но и ее контрагентов – банки и другие компании, так или иначе сотрудничающие с российским ОПК. Некоторые из предприятий уже находятся под санкциями, теперь предполагается их расширение.

Вашингтон собирается наказывать компании, которые оказывают содействие в работе российской оборонки – не только американские, но вообще в целом по миру. Им пригрозили целым рядом возможных ограничений, включая отлучение от кредитов в банках США и запретом на въезд руководителей в Соединенные Штаты.

Первой «ласточкой», продемонстрировавшей серьезность ситуации, стал российский Альфа-банк, заместитель председателя совета директоров которого Олег Сысуев 3 января заявил об отказе от обслуживания предприятий ОПК из-за рисков, связанных с введением западных санкций. По его словам, кредитная организация не собирается одномоментно разорвать все сложившиеся отношения в этой отрасли, а планирует «сделать это с минимальными рисками».

Что характерно, Дмитрий Рогозин дизавуировал заявление Сысуева, заверив, что Альфа-банк лишь просил разрешить ему сотрудничество с оборонными предприятиями – но так его и не получил, поэтому его отказ не имеет практического значения. При этом вице-премьер особо подчеркнул, что не хочет давать «этическую оценку» словам представителя банка.

Напомним, предыдущая серия антироссийских санкций была введена США в августе и затронула 39 российских предприятий в оборонной сфере – «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Калашников», «Сухой» и другие. Американским компаниям было запрещено проводить «существенные транзакции» с организациями из «черного списка», обнародованного Госдепартаментом.