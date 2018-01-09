На фоне провалившейся атаки дронов на российские объекты в Сирии тема беспилотных летательных аппаратов стала неожиданно актуальна. О дронах пишет пресса, о дронах думают во всех силовых ведомствах и, наконец, можно вспомнить, что в России обсуждается введение правил владения и управления дронами.

Напомним, российская база ВВС Хмеймим и база ВМФ в Тартусе в Сирии были атакованы дронами в ночь с 5 на 6 января. Закончилось нападение безрезультатно: атаку удалось предотвратить и, более того, в руках военных специалистов оказалось множество дронов. В Минобороны заявляют, что только благодаря помощи из-за рубежа боевики получили возможность наносить удары с расстояния более 100 км, что может быть использовано для совершения терактов «в любой стране».

Самолет российских ВКс на авиабазе Хмеймим mil.ru

«Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств (СВУ) в назначенных координатах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Соединенных Штатах уже ответили на столь аккуратно сформулированное обвинение.

Технологии и устройства, которые были использованы боевиками для атаки на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, «легко доступны на открытом рынке». Об этом РИА Новости заявил представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Американский беспилотник MQ-1C Sky Warrior US Army

«Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики "Исламское государство", — также добавил он, подчеркнув, что «эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке». «И это повод для беспокойства», — заметил Рэнкин-Гэллоуэй. («Исламское государства» — террористическая организация, запрещена в РФ).

Действительно, сейчас дроны — рядовой продукт, доступный буквально каждому, у кого есть несколько сотен долларов и время для того, чтобы научиться управлять аппаратом. Эту проблему осознают далеко не только в Министерстве обороны. Спецподразделения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) могут появиться в составе Росгвардии, пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление замдиректора ведомства Сергея Меликова.

«Мы рассматриваем варианты создания в составе наших подразделений спецназа групп для тестирования экспериментальных образцов техники для борьбы с беспилотными авиационными системами. Военнослужащие центра специального назначения занимаются изучением этой проблемы совместно с Минобороны, ФСБ и ФСО», — сказал Меликов.

Сергей Меликов rosgvard.ru

Как пишет издание, специальное оборудование для борьбы с дронами может быть размещено на объектах государственной важности, например, на атомных станциях.

На этом фоне не стоит забывать, что, несмотря на окончание активной части операции в Сирии, бюджет Министерства обороны не сокращается.

Напомним, еще в июле в России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников. При этом Минтранс заявлял, что пока дроны можно все-таки не регистрировать — но это, судя по всему, временно. Согласно правилам, теперь владельцы всех беспилтников, которые весят более 250 граммов должны не просто их зарегистрировать, но также получить сертификат на дрон, сертификат летной годности и, наконец, свидетельство персонала, своеобразный аналог «водительского удостоверения».

Таким образом, в России уже готова правовая база для того, чтобы максимально ограничить развитие гражданской беспилотной авиации — что, конечно, не помешает силовым ведомствам готовиться к защите от атак дронов. Тем более, как показал опыт Министерства обороны, отработанная техника может пригодиться.