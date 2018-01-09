Первая партия сжиженного газа с «Ямал СПГ», скорее всего, будет доставлена французским танкером Gaselys в Соединенные Штаты. Газ был куплен малайзийской компанией Petronas и транспортирован в Великобританию, а затем перепродан.

Напомним, «Ямал СПГ» на 50,1% принадлежит «Новатэку», по 20% — у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% — у китайского Фонда Шелкового пути. «Новатэк» запустил первую очередь «Ямал СПГ» в начале декабря, объем первой партии груза составил 170 тысяч куб. м. Предполагалось, что первые партии с «Ямал СПГ» попадут в Китай, говорил председатель правления и совладелец компании Леонид Михельсон.

Теперь же выясняется, что из Великобритании сжиженный природный газ (СПГ), отправленный туда с «Ямал СПГ», будет доставлен в США французской энергетической компанией Engie. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как следует из данных портала MarineTraffic, СПГ-танкер Gaselys компании Engie везет груз сжиженного газа из британского терминала Isle of Grain, расположенного в графстве Кент, в американский Бостон, в регазификационный терминал Everett.

Хотя груз «был перепродан, возможно, несколько раз», собеседники газеты среди трейдеров утверждают, что Gaselys транспортирует в США газ именно российского происхождения. Engie выступила конечным покупателем, потому что у компании есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 млрд куб. м в год, пишет «Коммерсантъ». Танкер прибудет в Бостон 22 января.

Соединенные Штаты в результате «сланцевой революции» обеспечили себя газом, но потребность в топливе резко увеличилась в результате сильных заморозков на восточном побережье и в центре страны. Спотовые цены на площадке Henry Hub, которая считается стандартной, ко 2 января превысили $6 за MBTU впервые с апреля 2014 года. В то же время, как пишет «Коммерсантъ», на входе в сеть Нью-Йорка цена поднималась до $175 за MBTU (что сопоставимо с $6,3 тысяч за 1 тысчу куб. м).

В результате похолодания цены в США выше, чем на азиатском рынке, что и делает поставки в США выгодными.

Отметим, что еще десять лет назад предполагалось, что Соединенные Штаты должны стать крупнейшим импортером газа в мире — в том числе с расчетом на это строились планы по разработке Штокмановского месторождения (сейчас разработка приостановлена).

Одновременно, как выясняется, растут поставки газа в Европу у «Газпрома». «Ведомости» пишут, что, согласно отчету компании, в 2017 году «Газпром» поставил в дальнее зарубежье 193,9 млрд куб. м газа, что на 14,6 млрд куб. м (на 8,1%) превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2016 году. Второй подряд абсолютный рекорд, «с одной стороны, демонстрирует активно растущую потребность европейских стран в российском газе, с другой — его надежные поставки в необходимых объемах», заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Комплекс объектов КПСГ sever-stc.ru

Также «Газпром» частично раскрыл оперативные данные по поставкам газа отдельным европейским странам. Но в списке оказалось лишь 12 стран. Крупнейшим европейским клиентом «Газпрома» по-прежнему остается Германия. Страна импортировала 53,4 млрд куб. м газа, что тоже стало историческим рекордом. Правда, темпы роста немецкого рынка для «Газпрома» снижаются уже третий год подряд. Максимальный прирост импорта в абсолютных значениях в 2017 г. пришелся на Турцию, которая увеличила закупки российского газа на 4,24 млрд куб. м. В процентном выражении – на Австрию, куда «Газпром» увеличил поставки почти на 40%. Эта страна за два года почти удвоила покупки газа у «Газпрома».