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09 января 2018, 18:46
Google Дональд Трамп суды США
Павел Салин

Суд, Google и политкорректность

Парад в Нью-Йорке
Парад в Нью-Йорке
pixabay.com

Бывшие работники компании Google обратились в суд с иском, в котором заявили о дискриминации их по принципу политических взглядов, расы и пола. Они утверждают, будто в компании подвергают остракизму белых мужчин-консерваторов, многие из которых являются сторонниками президента Дональда Трампа. 

Речь идет о Джеймсе Дейморе и Дэвиде Гудмане – именно они обратились в Верховный суд Санта-Клары в Калифорнии. Они обвинили Google в дискриминации, и, как сообщает международное информационное агентство Reuters, потребовали выплатить им компенсацию за «необоснованное увольнение».

Деймор и Гудман также заявили, что хотят обязать Google прекратить политику дискриминации в отношении «работников консервативных взглядов, в том числе сторонников действующего президента США Дональда Трампа».

Напомним, Деймор был уволен в 2017 году, после того как распространил среди сотрудников записку, в которой говорилось о «биологических различиях» между мужчинами и женщинами, мешающих женщинам работать в технической области. Как пояснил генеральный директор Google Сундар Пичаи, Деймора уволили за «укрепление гендерных стереотипов».

 
Джеймс Деймор

Как напоминает «Российская газета», спустя несколько месяцев после увольнения Деймор нашел себе адвоката из представителей Республиканской партии. 

А Гудман был уволен в декабре 2016 года после конфронтации с коллегой-мусульманином на внутреннем форуме Google. Высказывания Гудмана в адрес коллеги в компании сочли обвинением в терроризме на основе религии.

В поданном же ими исковом заявлении говорится, что «Деймор, Гудман и другие пострадавшие были подвергнуты остракизму, ущемлению достоинства и наказанию за политическое инакомыслие, а также за грех появиться на свет белым мужчиной».

Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в беседе с «Полит.ру» высказал мнение, что случившееся стало проявлением далеко зашедшей борьбы за политкорректность, а обратившиеся в суд бывшие сотрудники компании четко уловили существующий тренд. Он также не исключил, что в судебном разбирательстве они имеют шансы на успех.

 
Павел Салин

«В принципе, история с иском к компании Google демонстрирует общий настрой в западном, в том числе американском, обществе. В последние несколько десятилетий там наблюдается интересная ситуация с политкорректностью: позитивное явление стало трансформировать в негативное. Речь идет о том, что постепенно от идеи гарантирования, отстаивания прав меньшинств перешли к той идее, что меньшинства в силу своего статуса меньшинств вправе диктовать свои условия большинству.

То есть, грубо говоря, появилось то, что называют "позитивной дискриминацией". Изначально идея политкорректности в широком смысле слова заключалась в том, что меньшинства имеют равные права с большинством. А потом она плавно трансформировалась в идею о том, что права меньшинств превалируют над правами большинства. То есть так ненавязчиво и постепенно идея достаточно здравая и разумная была извращена.

Это стало idee fixe последних десятилетий в западном обществе. И сейчас каждый пытается причислить себя к тому или иному меньшинству, потому что это дает определенные преференции. Грубо говоря, как в советские времена, на закате той эпохи каждый карьерист пытался найти у себя пролетарские или крестьянские корни, потому что это автоматически гарантировало некие преференции, так и сейчас с причислением себя к меньшинствам на Западе.

Так что сейчас каждый карьерист в американском обществе пытается причислить себя к тому или иному меньшинству. А если этого сделать не удается, то он пытается сконструировать то меньшинство, под которое он подходит. Вот эту ситуацию с иском как раз и можно отнести к типичному примеру социального конструирования. 

Вообще сама победа Трампа получилась потому, что "белое большинство" начало чувствовать себя меньшинством, и ему тоже понадобился какой-то выразитель желаний, свой "голос". На этих же настроениях играют эти бывшие сотрудники компании Google: они улавливают некий общественный тренд, пытаются в него встроиться и на этом сделать свой капитал – не только финансовый, но и другой», – сказал Павел Салин.

 
День независимости 4 июня / pixabay.com

Отвечая на вопрос, есть ли у истцов в такой ситуации шансы на удачный для них исход судебного разбирательства, политолог признал, что для точного ответа следует учитывать множество факторов сразу, однако в силу того, что у дела есть общественный резонанс, у бывших сотрудников Google есть и шансы на успех.

«Чтобы судить о шансах, нужно рассматривать факторы в совокупности. Эти люди же, как я понимаю, формируют общественное мнение для того, чтобы получить поддержку в каких-то судебных инстанциях. И тут, конечно, надо будет учитывать, что это за инстанции, и прочее. Но я бы сказал, что шансы на успех у них, безусловно, есть: если мы здесь, в России, говорим о скандале, который происходит в Америке, далеко от нас, значит, общественный резонанс уже есть. 

И говорят об этом не только в США и в России, но в западных странах. То есть шанс на благоприятный исход у них уже появился, раз уж общественный резонанс есть. А как они дальше будут этим шансом распоряжаться, зависит уже от них», – сказал Павел Салин.

Как пишет газета «Коммерсантъ», в Google заявили, что ждут суда, на котором им дадут возможность защищаться, с нетерпением.

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