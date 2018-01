«Коммерсантъ» в статье «Газ Бостон» отмечает, что первая партия газа с «Ямал СПГ» в итоге придет в США.

«Небо США затянуло бураном»: непогода привела к коллапсу в аэропортах страны.

«Египет открылся с каирской стороны»: операторы повезут туристов на курорты через столицу.

«Ведомости»: «Долги россиян перед банками растут быстрее сбережений». Уже две трети семей живут без сбережений.

«Сбербанк заработает на школьниках»: банк предложит инвесторам строить школы по «коробочной» концессии.

«"Газпром" установил абсолютный рекорд экспорта газа»: поставки в Европу выросли на 8%, крупнейшим рынком остается Германия.

РБК в материале «Федеральные премиальные» пишет, что правительство снимает ограничения на стимулирование чиновников.

«Подложили свинью»: Арбитраж при ВТО рассмотрит спор России с ЕС.

«Рынок тронулся в гору»: Эксперты прогнозируют рост автопродаж в 2018 году.

«Известия»: «Российскую ракету "Ангара" снабдят крыльями». Носитель легкого класса станет многоразовым, получив возможность посадки на аэродроме.

«Число дешевых билетов на ЧМ-2018 планируется увеличить на треть»: оргкомитет «Россия-2018» договаривается о повышении квоты недорогих билетов на мировое первенство по футболу для граждан России.

«Россияне с оптимизмом смотрят в будущее»: по данным ВЦИОМ, в 2017 году индексы социальных настроений и ожиданий граждан выросли.

«Газета.ru» начинает год с материала «С новым ростом», в котором разбирается, на что вырастут цены в 2018 году.

В статье «Элиты России и США уже не могут друг без друга» рассказывается, что будет с российско-американскими отношениями в 2018 году.

The Economist: «Местные трудности. Испания в схватке с новой каталонской проблемой» (Local difficulties: Spain grapples with a new Catalonian problem). В Каталонии будет новое сепаратистское правительство. Вопрос в том, чем оно будет заниматься.

Bloomberg: «Перестановки Мэй продвигают женщин и меньшинства в рядах Партии консерваторов» (May Reshuffle Promotes Women and Minorities in Tory Party). Премьер-министр Британии Тереза Мэй начала проводить перестановки среди высокоранговых министров.

The Wall Street Journal: «Как миграционная волна стала двигателем Brexit’а и почему она сейчас спадает; в 8 диаграммах» (How a Migration Wave Drove Brexit and Why It Is Now Receding, in 8 Charts). Более чем за год до назначенного выбывания Британии из ЕС появились признаки того, что мощнейшая в соврменной истории миграционная волна начала спадать.

The Washington Post: «Ураганы и лесные пожары в 2017 году обошлись США рекордно дорого» (Hurricanes, wildfires made 2017 the most costly U.S. disaster year on record). Расходы на ликвидацию последствий стихийных бедствий в США в 2017 г. наложились на страхи перед глобальным потеплением.

Reuters: «Критикуя соперников, Рухани заявил, что у иранских протестов подоплека далеко не только экономическая» (In jab at rivals, Rouhani says Iran protests about more than economy). Президент Ирана Хасан Рухани сказал, что молодые иранские протестующие не просто недовольны экономической ситуацией, но также отказываются принимать идеологию стареющей религиозной элиты.

Al Jazeera: «Может ли Мухаммед ибн Салман разрушить союз саудитов и ваххабитов?» (Can Mohammed bin Salman break the Saudi-Wahhabi pact?). Саудовский наследный принц вынашивает амбициозные планы по модернизации. Вопрос в том, как это скажется на жизни религиозной элиты.