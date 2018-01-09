Когда-то, много десятилетий назад, коммуналки и бараки в тех районах, которые мы теперь считаем центром Москвы, расселяли, в том числе, и для того, чтобы справиться с организованной преступностью. Сейчас столичные власти, как утверждает РБК, посчитали, что преступность концентрируется в районах пятиэтажной застройки, а значит, реновация позволит с ней справиться.

Отрадно, что мэрия не пользуется этим аргументом публично: называть потенциальными преступниками жителей пятиэтажек и под этим лозунгом расселять их, по крайней мере, странно. Программа реновации и без этого может считаться одним из крупнейших PR-провалов администрации Собянина.

Мэрия активно готовится к выборам, и каждый «вброс» информации стоит рассматривать именно под этим соусом.