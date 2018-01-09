Общество встало на путь самоуничтожения, полагает Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Это мнение он высказал в приуроченном к Рождеству интервью телеканалу «Россия 1». Он также заговорил о проблеме экономического неравенства и опасностях, сопряженных с внедрением цифровых технологий.

О риске самоуничтожения Патриарх Кирилл упомянул, говоря о наступлении конца света. По его словам, это станет возможным «если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным», то есть если «наступит тотальное господство зла». В связи с этим он высказал обеспокоенность тем, что понятия добра и зла «из абсолютных стали относительными».

«Никогда раньше человечество не ставило на одну доску добро и зло. Были попытки оправдывать зло. В сознании людей и добро, и зло были абсолютными истинами. А сегодня относительными. Когда может безудержно нарастать зло в человеческом обществе? Именно тогда, когда вот эта точка зрения, ставящая на одну доску добро и зло, восторжествует в глобальном масштабе», – приводит отрывок его интервью информационное агентство ТАСС.

Патриарх Кирилл служит Великую вечерню в Храме Христа Спасителя Фото: свящ. Игорь Палкин

Общество переживает «особый период в истории» и Церковь должна предупреждать, что «мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения», убежден Патриарх Кирилл.

Поговорить с «Полит.ру» в связи с интервью предстоятеля Русской православной церкви российскому телеканалу согласился Алексей Муравьев, востоковед и религиовед, историк восточного христианства, доцент Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», заведующий секции Ближнего Востока Школы востоковедения. По его оценке, в самом интервью нет особенной новизны: она представляет собой главным образом повторение не раз уже звучавших положений и может быть дано, по сути, просто ради привлечения дополнительного внимания к церкви.

«Я как ученый в пределах своей научной компетенции не вижу тут предмета для комментария. Ну, была сказана такая вещь, которая, в общем, ничего не значит. Общество встало на "тропу самоуничтожения" – и что? Вообще все христианство – православное ли, католическое ли – про конец света, здесь ничего нового не увидеть. Это довольно банальное утверждение.

Допустим, марксизм построен на постулате, что борьба классов ведет к уничтожению капитализма – и вперед, к победе коммунизма. По его положениям, общество всегда так движется, и оно "вступило в финальный этап классовой борьбы". Ну, и тут есть нечто подобное, некие тезисы, лежащие в основе всего. Для каждой религиозный системы есть фундаментальные представления, в частности – эсхатология. Так что, мне кажется, прозвучавшее не очень интересно.

Если говорить о цифровых технологиях и реакции на их появление Церкви, о том, можно ли ожидать, что она будет одобрять и использовать их... В данном случае мне непонятны пределы санкций. Вообще говоря, мне кажется, что это тоже не очень сильная тема. Но это надо спрашивать специалистов по современным экзотическим движениям типа "антииэнэнщиков". Насколько я понимаю (но я не занимался этим вопросом специально), существует некоторое лобби людей, которые под предлогом конца света не принимали ИНН, например.

Рассуждать о том, что современные технологические средства способны "тотально ограничить человеческую свободу", даже не знаю, стоит ли. Первое соображение, которое приходит в голову в связи с этим вопросом, – это что переход на электронные деньги есть фактор, обеспечивающий больший контроль государства за денежными потоками, и станет меньше потоков неучтенных. Но эта вещь всем понятна. И электронные деньги – это неизбежная реальность, которая уже наступает.

Мне кажется, РПЦ просто пытается таким образом поддержать несколько угасающий интерес к себе в медиа-пространстве. Потому что я не вижу никакой свежей мысли в этом интервью. Правда, мне кажется, что и пытаться поддерживать этот интерес за счет таких банальных соображений бессмысленно. Стоит ли писать, что Патриарх высказал ряд мыслей, которые давно известны и всем давно понятны, просто для того, чтобы лицо Патриарха лишний раз мелькало в СМИ...

Вот если бы он сказал, например, что, мол, Кирилла Серебрянникова осудили, а это плохо, было бы другое дело. А выказываться по поводу Николая Второго, который якобы вновь подвергся какому-то поруганию, какой смысл? Да, сначала РПЦ его зачем-то канонизировала, а теперь не знает, что с ним делать, потому что теперь о нем плохого не скажи. Например, про Святого князя Владимира известно, что с точки зрения морали его жизнь была далеко не прекрасной. И ничего! А про Николая Второго почему-то говорить нельзя.

Словом, в уже упомянутых темах я не вижу никакого содержания – это просто какая-то шумиха, ничего содержательного в которой нет. Можно представить себе ситуацию, когда некая вышедшая в тираж некогда популярная певица начинает раздавать интервью про то, как она жалеет собачек – и все начинают публиковать, что собачки бедные, а певица их защищает. Повторю: тут нет никакого содержательного предмета, которого не было бы сказано до этого.

Если брать даже высказывания о том, что "черные риэлторы" и рэкетиры выбрасывают пожилых людей из жилья, то, бесспорно, то, что такое происходит, плохо. Но в той мере, в которой это связано с несовершенством законодательства, это не по части Патриарха. Да и что значит, что государство должно создать "систему, которая страховала бы от людей от такого рода жизненных ситуаций"? Как оно может страховать? Проблема же и заключается в том, что риэлторы, как правило, не отбирают силой.

Да, в тех случаях, когда документы подделывают, государство может помочь. Но когда люди сами что-то подписывают... Они же сами распоряжаются своей собственностью. Да, распоряжаются ею безответственно, да, это печально. Но это законодательный тупик. Лишить этих людей дееспособности, потому что они недостаточно финансово и рыночно грамотны, нельзя, а если не лишать их дееспособности, то они будут подписывать документы в ответ на обещания златых гор.

Волонтеры движения «Православные Добровольцы» во время Рождественского богослужения Сергей Киселев / АГН "Москва"

То есть опять предмета разговора явно нет, говорить тут особенно не о чем. Ну, я тут почитал, что, несмотря на всю шумиху, верующих на Рождество в храмах было примерно 3,5 процента населения России. Это и есть удельная доля РПЦ. Да, символическая ее доля велика, но она не измеряется ни в чем, а это – реальность. И пропорциональна этому актуальность того, о чем говорить Патриарх», – объяснил Алексей Муравьев.