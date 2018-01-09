КНДР и Южная Корея проводят переговоры, направленные на смягчение напряженности на Корейском полуострове. СМИ с интересом наблюдают за этим процессом и комментируют новости.

Северная Корея, пишет BBC, собирается отправить свою делегацию на зимнюю Олимпиаду-2018, которая будет проходить в феврале в Южной Корее. В состав делегации должны войти атлеты, чиновники и группа поддержки. Сообщение об этом представляет собой прорыв, который находится в контексте переговоров на высоком уровне, состоявшихся впервые за более чем два года. Также Южная Корея предложила, пользуясь случаем, воссоединить во время Олимпиады семьи, которые по итогам корейской войны оказались по разные стороны границы.

Чуть больше недели назад, комментирует BBC, КНДР угрожала ядерной войной, а теперь она вступила в переговоры с Южной Кореей и даже договорилась об участии в играх. Это очень неожиданный и радикальный поворот событий после того, как в течение нескольких месяцев в отношениях между Югом и Севером нарастали противоречия. Южная Корея склонна считать это признаком фундаментального изменения в позиции Пхеньяна. Некоторые эксперты также полагают, что нынешнее поведение КНДР указывает на страх ее руководства перед перспективой войны с США. Чтобы снизить этот риск, оно пытается смягчить напряженность.

Военнослужащий на корейской границе / pixabay.com

Wall Street Journal пишет, что главный ожидаемый результат переговоров — это деэскалация противоречий на Корейском полуострове, вызванных развитием северокорейской ядерной программы. Переговоры проходят в контексте нынешней политики американской президентской администрации, которая стремится к тому, чтобы изолировать северокорейское правительство на международном уровне. В частности, это проявляется в систематическом ужесточении экономических санкций, воздействие которых к настоящему моменту стало в КНДР весьма ощутимым.

Автор отмечает, что в ходе переговоров южнокорейская сторона предложила в перспективе обсудить северокорейскую ядерную программу. На это предложение северокорейская сторона внятного ответа не дала, зато, по словам участников южнокорейской делегации, согласилась поучаствовать в Олимпиаде, а также решать геополитические проблемы путем переговоров. В ходе нынешних переговоров, оговаривает также автор, КНДР и Южная Корея обменялись проектами двустороннего соглашения, однако подробности пока неизвестны. Некоторые эксперты допускают, что КНДР стремится к тому, чтобы совместные военные учения, проводимые США и Южной Кореей были приостановлены или полностью прекращены.

Этим переговорам, пишет WSJ, предшествовал обмен жестами, сигнализирующими о намерении наладить отношения. 2 января Сеул предложил провести переговоры с Севером. Накануне руководитель КНДР Ким Чен Ын в новогоднем выступлении пожелал своим гражданам успехов на южнокорейской Олимпиаде, намекнув тем самым, что не исключает возможности направить туда атлетов. 3 января было возобновлено трансграничное телефонное сообщение, которое было заблокировано в течение 23 месяцев. На следующий день президент США Дональд Трамп согласился по просьбе Сеула отложить ежегодные корейско-американские учения, пока не окончится Олимпиада.

Американо-корейские учения

Однако при всех этих признаках оттепели, оговаривает автор, ссылаясь на аналитиков в сфере безопасности, перспектива по-настоящему серьезного прорыва в отношениях маловероятна. В значительной степени это связано с позицией США. Во-первых, они продолжают относиться к КНДР с большой подозрительностью. В частности, их тревожит подозрение, что Пхеньян может попытаться посеять раздор между Сеулом и Вашингтоном. Во-вторых Трамп настаивает на том, что дипломатия между США и КНДР возможна только в том, случае, если Пхеньян прекратит свои ядерные и ракетные испытания.